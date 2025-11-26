Slušaj vest

Naučnici su analizirali zdravstvene podatke više od 11 miliona američkih veterana lečenih u periodu od 1999. do 2022. godine.

Među osobama kod kojih apneja nije bila lečena, verovatnoća da u kasnijem životu razviju Parkinsonovu bolest bila je gotovo dvostruko veća u odnosu na one koji su redovno koristili uređaj za neprekidan pozitivan pritisak vazduha (CPAP). CPAP je uređaj koji tokom spavanja stvara blag, konstantan pritisak vazduha kroz masku koju osoba nosi na nosu ili na nosu i ustima. Taj pritisak održava disajne puteve otvorenim, sprečavajući njihovo zatvaranje — što jeste osnovni problem kod apneje u snu.

Stručnjaci navode da apneja — stanje pri kome disajni putevi tokom sna povremeno kolabiraju i smanjuju dotok kiseonika — može, ponavljano tokom noći i više godina, oštetiti nervne ćelije i time povećati rizik od neurodegenerativnih bolesti.

Ako se simptomi apneje prepoznaju i započne CPAP-terapija, moguće je ne samo poboljšati kvalitet sna, već i umanjiti rizik od ozbiljnih neuroloških poremećaja — što ovu terapiju čini važnim korakom u prevenciji.

Šta uraditi ako sumnjate na apneju u snu?