Hirurška operacija za gubitak težine pomaže u značajnom i dugotrajnom mršavljenju smanjenjem zapremine želuca i poboljšanjem kontrole apetita i metabolizma

Barijatrijska hirurgija pokazuje znatno bolje i dugotrajnije rezultate mršavljenja od popularnih lekova poput Ozempika, a nova studija Univerziteta u Njujorku otkriva koliko pacijenti zapravo gube težinu u stvarnom životu i koje su dodatne zdravstvene koristi ovih metoda.

Ozempik i drugi lekovi na bazi semaglutida postali su popularni poslednjih godina u borbi protiv viška telesne težine. Mnogi korisnici prijavljuju značajan gubitak težine, ali nova studija istraživača sa Univerziteta u Njujorku (NYU) pokazuje da, iako efikasni, ovi lekovi i dalje ne mogu da nadmaše rezultate hirurških metoda za mršavljenje – i razlika je ogromna.

Hirurgija naspram lekova

Istraživači su uporedili rezultate gastrektomije sa rukavom i gastričnog bajpasa sa efektima lekova semaglutida i tirzepatida, koji pripadaju grupi lekova nazvanih agonisti GLP-1 (glukagon-sličnog peptida-1). Ovi lekovi deluju tako što imitiraju prirodni hormon GLP-1, koji pomaže u regulisanju apetita.

Koristeći zdravstvene kartone, istraživači su uporedili pacijente koji su koristili lekove za mršavljenje sa onima koji su prošli jednu od barijatrijskih operacija, uzimajući u obzir starost, indeks telesne mase i nivo šećera u krvi.

Rezultati su jasni: Ljudi koji su podvrgnuti operaciji izgubili su u proseku 25,7 odsto svoje ukupne telesne težine tokom dvogodišnjeg perioda, dok je grupa koja je koristila lekove izgubila samo 5,3 odsto.

Pacijenti koji su operisani u proseku su smršali 25,7%, dok su korisnici lekova izgubili samo 5,3% Foto: Shutterstock

Zašto operacija daje bolje rezultate?

Delimično se razlika objašnjava činjenicom da pacijenti često ne nastavljaju sa terapijom lekovima GLP-1, dok je operacija trajno rešenje. Međutim, istraživači su primetili da je operacija dala bolje rezultate čak i u kraćim vremenskim periodima.

- Klinička ispitivanja lekova GLP-1 pokazuju gubitak težine između 15 i 21 procenat, ali naša studija sugeriše da je gubitak težine u stvarnom životu znatno manji, čak i kod pacijenata koji redovno uzimaju lekove godinu dana - rekao je Ejveri Braun, hirurški specijalizant na Univerzitetu u Njujorku, tokom prezentacije rezultata u junu.

Dodao je da do 70 odsto pacijenata prekida terapiju u prvoj godini. - Pacijenti koji koriste GLP-1 lekove možda će morati da prilagode očekivanja, da se striktno pridržavaju terapije ili da razmotre metaboličku i barijatrijsku hirurgiju kako bi postigli željene rezultate - rekao je Braun.

Popularnost lekova i uloga hirurgije

Vredi napomenuti da je studiju finansiralo Američko društvo za metaboličku i barijatrijsku hirurgiju (ASMBS), organizacija koja prirodno promoviše hirurške opcije. Međutim, istraživači nisu u potpunosti odbacili lekove poput semaglutida, koji su takođe pokazali pozitivne efekte.

Kako se broj propisanih lekova GLP-1 udvostručio od 2022. do 2023. godine, važno je razumeti kako se oni upoređuju sa ustaljenim hirurškim metodama i koja je opcija najbolja za svakog pacijenta.

- Iako obe grupe pacijenata gube na težini, metabolička i barijatrijska hirurgija pokazuju znatno efikasnije i dugotrajnije rezultate - rekla je En M. Rodžers, predsednica ASMBS-a, koja nije bila uključena u studiju.

GLP-1 lekovi ostaju znatno popularniji od hirurške intervencije, ali pacijenti često ne nastavljaju sa terapijom. S druge strane, samo mali broj ljudi koji ispunjavaju kriterijume za hiruršku intervenciju bira ovu opciju.

Ozempik i slični lekovi pomažu kod dijabetesa tipa 2, snižavaju šećer i mogu smanjiti rizik od raka i bolesti srca Foto: Shutterstock

Dodatne zdravstvene koristi od Ozempika

Ali koristi od Ozempika i sličnih lekova ne završavaju se samo gubitkom težine. Lek je prvobitno odobren za lečenje dijabetesa tipa 2, gde pomaže u snižavanju nivoa šećera u krvi, a neka istraživanja sugerišu da može smanjiti i rizik od raka i kardiovaskularnih bolesti.

U gorepomenutoj studiji, barijatrijska hirurgija je bila povezana sa još boljom kontrolom šećera u krvi. Međutim, važno je naglasiti da čak ni hirurška procedura nije bez izazova. Iako bezbedne, ove procedure su invazivne, trajne i zahtevaju strogo pridržavanje dijete i vežbanja.

Šta donosi buduća istraživanja?

- Kroz buduće studije, cilj nam je da utvrdimo kako zdravstveni radnici mogu optimizovati ishode GLP-1 terapije, utvrditi koji pacijenti bolje reaguju na operaciju u poređenju sa lekovima i razumeti kako troškovi iz džepa utiču na uspeh lečenja - rekao je Karan Čabra, barijatrijski hirurg na Medicinskom fakultetu Grosman Univerziteta u Njujorku.

Istraživanje je predstavljeno na godišnjem sastanku ASMBS-a 2025. godine, a ranija verzija članka objavljena je u junu 2025. godine.