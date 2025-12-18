Barijatrijska hirurgija ili Ozempik: Operacija donosi dugotrajniji i znatno veći gubitak težine
Barijatrijska hirurgija pokazuje znatno bolje i dugotrajnije rezultate mršavljenja od popularnih lekova poput Ozempika, a nova studija Univerziteta u Njujorku otkriva koliko pacijenti zapravo gube težinu u stvarnom životu i koje su dodatne zdravstvene koristi ovih metoda.
Ozempik i drugi lekovi na bazi semaglutida postali su popularni poslednjih godina u borbi protiv viška telesne težine. Mnogi korisnici prijavljuju značajan gubitak težine, ali nova studija istraživača sa Univerziteta u Njujorku (NYU) pokazuje da, iako efikasni, ovi lekovi i dalje ne mogu da nadmaše rezultate hirurških metoda za mršavljenje – i razlika je ogromna.
Hirurgija naspram lekova
Istraživači su uporedili rezultate gastrektomije sa rukavom i gastričnog bajpasa sa efektima lekova semaglutida i tirzepatida, koji pripadaju grupi lekova nazvanih agonisti GLP-1 (glukagon-sličnog peptida-1). Ovi lekovi deluju tako što imitiraju prirodni hormon GLP-1, koji pomaže u regulisanju apetita.
Koristeći zdravstvene kartone, istraživači su uporedili pacijente koji su koristili lekove za mršavljenje sa onima koji su prošli jednu od barijatrijskih operacija, uzimajući u obzir starost, indeks telesne mase i nivo šećera u krvi.
Ljudi koji su podvrgnuti operaciji izgubili su u proseku 25,7 odsto svoje ukupne telesne težine tokom dvogodišnjeg perioda, dok je grupa koja je koristila lekove izgubila samo 5,3 odsto.
Zašto operacija daje bolje rezultate?
Delimično se razlika objašnjava činjenicom da pacijenti često ne nastavljaju sa terapijom lekovima GLP-1, dok je operacija trajno rešenje. Međutim, istraživači su primetili da je operacija dala bolje rezultate čak i u kraćim vremenskim periodima.
- Klinička ispitivanja lekova GLP-1 pokazuju gubitak težine između 15 i 21 procenat, ali naša studija sugeriše da je gubitak težine u stvarnom životu znatno manji, čak i kod pacijenata koji redovno uzimaju lekove godinu dana - rekao je Ejveri Braun, hirurški specijalizant na Univerzitetu u Njujorku, tokom prezentacije rezultata u junu.
Dodao je da do 70 odsto pacijenata prekida terapiju u prvoj godini. - Pacijenti koji koriste GLP-1 lekove možda će morati da prilagode očekivanja, da se striktno pridržavaju terapije ili da razmotre metaboličku i barijatrijsku hirurgiju kako bi postigli željene rezultate - rekao je Braun.
Popularnost lekova i uloga hirurgije
Vredi napomenuti da je studiju finansiralo Američko društvo za metaboličku i barijatrijsku hirurgiju (ASMBS), organizacija koja prirodno promoviše hirurške opcije. Međutim, istraživači nisu u potpunosti odbacili lekove poput semaglutida, koji su takođe pokazali pozitivne efekte.
Kako se broj propisanih lekova GLP-1 udvostručio od 2022. do 2023. godine, važno je razumeti kako se oni upoređuju sa ustaljenim hirurškim metodama i koja je opcija najbolja za svakog pacijenta.
- Iako obe grupe pacijenata gube na težini, metabolička i barijatrijska hirurgija pokazuju znatno efikasnije i dugotrajnije rezultate - rekla je En M. Rodžers, predsednica ASMBS-a, koja nije bila uključena u studiju.
GLP-1 lekovi ostaju znatno popularniji od hirurške intervencije, ali pacijenti često ne nastavljaju sa terapijom. S druge strane, samo mali broj ljudi koji ispunjavaju kriterijume za hiruršku intervenciju bira ovu opciju.
Dodatne zdravstvene koristi od Ozempika
Ali koristi od Ozempika i sličnih lekova ne završavaju se samo gubitkom težine. Lek je prvobitno odobren za lečenje dijabetesa tipa 2, gde pomaže u snižavanju nivoa šećera u krvi, a neka istraživanja sugerišu da može smanjiti i rizik od raka i kardiovaskularnih bolesti.
U gorepomenutoj studiji, barijatrijska hirurgija je bila povezana sa još boljom kontrolom šećera u krvi. Međutim, važno je naglasiti da čak ni hirurška procedura nije bez izazova. Iako bezbedne, ove procedure su invazivne, trajne i zahtevaju strogo pridržavanje dijete i vežbanja.
Šta donosi buduća istraživanja?
- Kroz buduće studije, cilj nam je da utvrdimo kako zdravstveni radnici mogu optimizovati ishode GLP-1 terapije, utvrditi koji pacijenti bolje reaguju na operaciju u poređenju sa lekovima i razumeti kako troškovi iz džepa utiču na uspeh lečenja - rekao je Karan Čabra, barijatrijski hirurg na Medicinskom fakultetu Grosman Univerziteta u Njujorku.
Istraživanje je predstavljeno na godišnjem sastanku ASMBS-a 2025. godine, a ranija verzija članka objavljena je u junu 2025. godine.
Izvor: Ordinacija.vecernji.hr/Zdravlje.Kurir.rs
