Masna ishrana ne samo da oštećuje jetru, ona preuređuje njene ćelije na način koji daje raku opasnu prednost.

Ishrana bogata mastima jedan je od najjačih poznatih faktora rizika za rak jetre. Novo istraživanje sa MIT-a objašnjava zašto, pokazujući da masna ishrana može fundamentalno promeniti ponašanje ćelija jetre na način koji povećava verovatnoću razvoja raka.

Masne ćelije jetre postaju ranjivije na rak

Studija je otkrila da kada je jetra izložena ishrani bogatoj mastima, zrele ćelije jetre zvane hepatociti prolaze kroz značajnu promenu. Umesto da zadrže svoje specijalizovane uloge, ove ćelije se vraćaju u primitivnije stanje, slično matičnim ćelijama. Iako ova transformacija pomaže ćelijama da se nose sa stalnim stresom izazvanim viškom masti, ona ih takođe čini mnogo ranjivijim na to da vremenom postanu kancerogene.

- Ako su ćelije primorane da se iznova i iznova nose sa stresorom, kao što je ishrana bogata mastima, one će raditi stvari koje im pomažu da prežive, ali uz rizik od povećane podložnosti tumorgenizi - kaže Aleks K. Šalek, direktor Instituta za medicinsko inženjerstvo i nauke (IMES) na MIT-u.

Tim je takođe identifikovao nekoliko transkripcionih faktora koji pokreću ovu ćelijsku regresiju. Pošto ovi molekuli pomažu u kontroli da li ćelije jetre ostaju zrele ili se vraćaju u nezrelo stanje, oni mogu biti obećavajuće mete za buduće lekove usmerene na smanjenje rizika od raka kod osetljivih pacijenata.

Poznato je da ishrana bogata mastima podstiče upalu i nakupljanje masti u jetri, što dovodi do steatozne bolesti jetre.Ovaj poremećaj može biti rezultat i drugih dugoročnih metaboličkih stresova, uključujući prekomernu konzumaciju alkohola, i može napredovati do ciroze, otkazivanja jetre i na kraju raka.

Masna ishrana primorava ćelije jetre da se vraćaju u nezrelo stanje i postaju podložnije raku Foto: Shutterstock

Istraživači su hranili miševe hranom bogatom mastima i koristili sekvenciranje RNK pojedinačnih ćelija da analiziraju ćelije jetre u više faza razvoja bolesti. Ovo im je omogućilo da prate promene u aktivnosti gena dok su životinje prelazile iz rane upale u ožiljavanje tkiva i, na kraju, rak jetre.

Rano u procesu, hepatociti su počeli da aktiviraju gene koji podstiču preživljavanje pod stresom, dok su geni neophodni za normalnu funkciju jetre, poput onih koji učestvuju u metabolizmu i lučenju proteina, postepeno isključivani.

Ćelije jetre koje se vraćaju u manje zrelo stanje posebno su podložne raku ako kasnije steknu štetne mutacije, jer su već aktivirale gene potrebne za kancerogene promene.

Geni otkrivaju put ka novim lekovima za rak jetre

Istraživači su identifikovali specifične gene i transkripcioni faktor SOX4 koji su ključni za ovaj povratak u nezrelo stanje i koji mogu postati potencijalne mete lekova za prevenciju napredovanja oštećenog tkiva u rak.

Podaci dobijeni od ljudi u različitim fazama bolesti jetre pokazali su slične obrasce, a obrasci ekspresije gena mogli su predvideti ishode preživljavanja pacijenata.

Istraživači planiraju da ispitaju da li se ćelijske promene izazvane ishranom bogatom mastima mogu preokrenuti, uključujući povratak zdravijoj ishrani ili primenu lekova za mršavljenje, kako bi se obnovila normalna funkcija ćelija jetre.

Bolesti jetre često nastaju postepeno i mogu dugo ostati neprimećene, zbog toga važno je da ih na vreme primetite Foto: Shutterstock

- Sada imamo nove molekularne ciljeve i bolje razumevanje osnovne biologije, što može otvoriti nove puteve za poboljšanje ishoda pacijenata - kaže Šalek.