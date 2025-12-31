Republički fond za zdravstveno osiguranje usvojio je novu listu lekova na koju je stavljeno čak 99 novih generičkih lekova, odnosno zamena za lekove koji se već izdaju o trošku RFZO, ali od različitih proizvođača.
Novi lekovi koriste se u terapiji većeg broja različitih oboljenja poput dijabetesa, epilepsije, multipla skleroze, kardioloških, uroloških, onkoloških i dermatoloških oboljenja, kao i lekovi koji se koriste u postupku BMPO i lekovi iz grupe antibiotika, saopštio je RFZO.
Kako je istaknuto, stavljanjem ovih zamenskih lekova na listu sprečava se mogućnost nestašica, a takođe lekarima i pacijentima pruža se mogućnost izbora lekova većeg broja proizvođača.
izvor:Tanjug
