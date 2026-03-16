Zajednička studija istraživača sa Univerziteta u Vestminsteru, Univerziteta Brunel, Univerziteta u Ekseteru, Univerziteta u Glazgovu i kompanije Calico Life Sciences pokazuje da viši nivoi masti u jetri direktno povećavaju rizik od dijabetesa tipa 2.

Analizom MRI skeniranja više od 32.000 učesnika iz UK Biobank, istraživači su otkrili da ljudi sa genetskom predispozicijom za skladištenje masti u jetri imaju veće šanse da razviju ovu bolest, dok je manji pankreas takođe povezan sa povećanim rizikom.

Studija pokazuje da za svakih 5% povećanja masti u jetri rizik od dijabetesa tipa 2 raste za oko 27%.

Nivoi masti u pankreasu i veličina jetre povezani su sa bolešću, ali njihova direktna uloga u povećanju rizika je potvrđena samo za masnoću u jetri i veličinu pankreasa.

- Dugo smo primećivali da je masnoća u jetri povišena, a zapremina pankreasa promenjena kod dijabetesa tipa 2, ali analiza u ovoj studiji nam je prvi put omogućila da pokažemo da ovi faktori igraju uzročnu ulogu u razvoju bolesti - izjavila je profesorkaLuiz Tomas, koautorka istraživanja.

Masna jetra (steatoza) je nakupljanje viška masti (preko 5-10%) u ćelijama jetre, često povezano s gojaznošću, dijabetesom i lošom ishranom. Najčešće je bez simptoma u ranim fazama, ali može izazvati umor ili bol pod desnim rebarnim lukom. Reverzibilna je promenom životnih navika, ali nelečena vodi u cirozu.

Ovo otkriće može pomoći u razvoju personalizovanih intervencija i ranih mera prevencije za osobe sa genetskom predispozicijom za skladištenje masti u jetri, kao i u boljem razumevanju rizika od dijabetesa tipa 2.