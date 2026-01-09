FDA odobrila novi lek protiv mučnine u vožnji: Prva terapija posle 40 godina
Ljudi koji imaju probnlem sa mučninom u autobusu, avionu ili na brodu dobili su novu nadu, američka agencija za hranu i lekove FDA odobrila je lek tradipitant, prvi novi preparat za ovu vrstu tegoba u poslednje četiri decenije. Mučnina tokom vožnje pogađa jednu od tri osobe širom sveta.
Iako je uglavnom bezopasna, može ozbiljno da naruši putovanje zbog pojave vrtoglavice i znojenja do povraćanja i jakog zamora.
Kroz ispitivanja potvrđena efikasnost tradipitanta
Odobrenje je stiglo nakon nekoliko kliničkih studija u kojima je učestvovalo više stotina ljudi. U jednoj od njih, sprovedenoj na skoro 400 učesnika, tradipitant je sprečio povraćanje kod manje od 20 odsto ispitanika, dok je u grupi koja je dobijala placebo povraćalo više od 44 odsto ljudi.
U drugom ispitivanju, doza od 170 mg sprečila je povraćanje kod 90 odsto ispitanika, a doza od 85 mg kod oko 80 odsto.
Tradipitant se uzima u jednoj kapsuli, sat vremena pre situacije koja obično izaziva mučninu, i to na prazan stomak. Deluje tako što blokira supstancu P, signal koji aktivira refleks povraćanja.
– Tradipitant predstavlja veliki iskorak jer uvodi potpuno novi mehanizam delovanja zasnovan na savremenom razumevanju moždanih puteva koji pokreću povraćanje – kaže dr Mihael H. Polimeropulos.
Stariji lekovi poput dimenhidrinata i hioscina često izazivaju pospanost, zamagljen vid i suva usta. Tradipitant te nuspojave ima znatno ređe.
Tradipitant nudi novu terapiju za ublažavanje simptoma
– Novi lek može da bude dobra opcija za ljude koji slabo reaguju na postojeće terapije, ali još nemamo podatke koji bi pokazali da je efikasniji od njih – navodi dr Adrijan Prisol sa Harvarda, koji nije učestvovao u ispitivanjima.
– Čini se da najbolje deluje na povraćanje izazvano pokretom, ali nije jasno koliko pomaže kod same mučnine – dodaje on.
Proizvođač istražuje i primenu tradipitanta kod pacijenata sa gastroparezom, kao i mogućnost da ublaži mučninu izazvanu GLP-1 lekovima za dijabetes i gojaznost. Preliminarni rezultati ukazuju na smanjenje mučnine kod korisnika semaglutida, ali ta indikacija još nije odobrena.
- gledanje u put ispred sebe
- kontrolisano disanje
- đumbir bombone
- akupresurne narukvice koje nekima ublaže tegobe
Izvor: everydayhelth.com/Zdravlje.Kurir.rs
