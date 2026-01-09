Tradipitant blokira receptore u mozgu odgovorne za povraćanje, pružajući novu i efikasnu zaštitu od mučnine u kretanju

Ljudi koji imaju probnlem sa mučninom u autobusu, avionu ili na brodu dobili su novu nadu, američka agencija za hranu i lekove FDA odobrila je lek tradipitant, prvi novi preparat za ovu vrstu tegoba u poslednje četiri decenije. Mučnina tokom vožnje pogađa jednu od tri osobe širom sveta.

Iako je uglavnom bezopasna, može ozbiljno da naruši putovanje zbog pojave vrtoglavice i znojenja do povraćanja i jakog zamora.

Kroz ispitivanja potvrđena efikasnost tradipitanta

Odobrenje je stiglo nakon nekoliko kliničkih studija u kojima je učestvovalo više stotina ljudi. U jednoj od njih, sprovedenoj na skoro 400 učesnika, tradipitant je sprečio povraćanje kod manje od 20 odsto ispitanika, dok je u grupi koja je dobijala placebo povraćalo više od 44 odsto ljudi.

U drugom ispitivanju, doza od 170 mg sprečila je povraćanje kod 90 odsto ispitanika, a doza od 85 mg kod oko 80 odsto.

Tradipitant se uzima u jednoj kapsuli, sat vremena pre situacije koja obično izaziva mučninu, i to na prazan stomak. Deluje tako što blokira supstancu P, signal koji aktivira refleks povraćanja.

– Tradipitant predstavlja veliki iskorak jer uvodi potpuno novi mehanizam delovanja zasnovan na savremenom razumevanju moždanih puteva koji pokreću povraćanje – kaže dr Mihael H. Polimeropulos.

Stariji lekovi poput dimenhidrinata i hioscina često izazivaju pospanost, zamagljen vid i suva usta. Tradipitant te nuspojave ima znatno ređe.

Foto: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

Tradipitant nudi novu terapiju za ublažavanje simptoma

– Novi lek može da bude dobra opcija za ljude koji slabo reaguju na postojeće terapije, ali još nemamo podatke koji bi pokazali da je efikasniji od njih – navodi dr Adrijan Prisol sa Harvarda, koji nije učestvovao u ispitivanjima.

– Čini se da najbolje deluje na povraćanje izazvano pokretom, ali nije jasno koliko pomaže kod same mučnine – dodaje on.

Proizvođač istražuje i primenu tradipitanta kod pacijenata sa gastroparezom, kao i mogućnost da ublaži mučninu izazvanu GLP-1 lekovima za dijabetes i gojaznost. Preliminarni rezultati ukazuju na smanjenje mučnine kod korisnika semaglutida, ali ta indikacija još nije odobrena.

Pored lekova, stručnjaci podsećaju da postoje i jednostavne mere bez terapije: - gledanje u put ispred sebe - kontrolisano disanje - đumbir bombone - akupresurne narukvice koje nekima ublaže tegobe