Uz mediteranski način ishrane, ističu naučnici, rizik od moždanog udara može biti manji i do 25 odsto.

Ishrana bogata maslinovim uljem, orašastim voćem, morskim plodovima, integralnim žitaricama i povrćem i ranije je dovođena u vezu sa brojnim zdravstvenim prednostima. Međutim, do sada je bilo ograničenih dokaza o tome kako bi mogla uticati na rizik od svih oblika moždanog udara.

Studija, objavljena u časopisu Neurology Open Access, časopisu Američke akademije za neurologiju, pokazuje da postoji veza, ali ne dokazuje da mediteranska ishrana uzrokuje manji rizik od moždanog udara.

Međutim, stručnjaci koji nisu bili uključeni u istraživanje ocenjuju pozitivno rezultate studije i ističu da postoji „ogroman potencijal“ za smanjenje šansi da osoba doživi moždani udar.

Više od 15 miliona ljudi u svetu doživi moždani udar svake godine. Od toga, pet miliona umre, a još pet miliona osoba ostane sa trajnim invaliditetom.

Više od 15 miliona ljudi u svetu doživi moždani udar svake godine Foto: Shutterstock

Svakih 20 minuta jedna osoba u Srbiji doživi moždani udar, a svakih 60 minuta neko umre od moždanog udara.

Zdrava ishrana ključna u prevenciji kardiovaskularnih bolesti

U studiji koju su vodili istraživači iz SAD i Grčke, rezultati su pokazali da postoji veza između mediteranske ishrane i manjeg rizika od moždanog udara uopšte, kao i od ishemijskog i hemoragičnog moždanog udara posebno.

Ishemijski moždani udar nastaje kada je protok krvi blokiran u delu mozga i najčešći je tip moždanog udara. Hemoragični moždani udar je uzrokovan krvarenjem u mozgu.

- Naši nalazi poklapaju se sa sve većim brojem dokaza da je zdrava ishrana ključna za prevenciju moždanog udara. Posebno nas je zanimalo da vidimo da li se ovaj nalaz odnosi na hemoragični moždani udar, jer je malo velikih studija ispitivalo ovu vrstu moždanog udara - navodi autorka studije Sofija Vang iz Sveobuhvatnog centra za rak u Duarteu, u Kaliforniji.

Studija je obuhvatila 105.614 žena u Kaliforniji prosečne starosti 53 godine na početku studije, koje nisu imale moždani udar.

Ishemijski moždani udar nastaje kada je protok krvi blokiran u delu mozga i najčešći je tip moždanog udara Foto: Shutterstock

Učesnicama je dat rezultat od nula do devet na osnovu toga koliko su se pridržavale mediteranske ishrane. Dobijale su poene za konzumiranje hrane iznad proseka ukupne populacije u određenim kategorijama – integralne žitarice, voće, povrće, mahunarke, maslinovo ulje i riba – i ako su unosile umerenu količinu alkohola.

Takođe su dobijale poene ako su konzumirale manje količine crvenog mesa i mlečnih proizvoda u odnosu na prosečan unos. Učesnice su praćene u proseku 21 godinu.

Svake godine 28.000 ljudi u Srbiji dobije šlog, koji je još uvek vodeći uzrok smrtnosti i kod muškaraca i kod žena, a jedan od razloga visoke smrtnosti je nedovoljno znanje o simptomima moždanog udara i hitnosti reagovanja.

Nakon usklađavanja u odnosu na druge faktore koji bi mogli uticati na rizik od moždanog udara, kao što su pušenje, fizička aktivnost i visok krvni pritisak, učesnice koji su imale najmanje rizičnu ishranu i navike imale su 18 odsto manju verovatnoću da dožive moždani udar nego one u najrizičnijoj grupi.

Moždani udar je vodeći uzrok smrti i invaliditeta Foto: Shutterstock

Takođe, kod učesnica sa najmanje rizičnim navikama i ishranom, rezultati studije pokazali su da imaju 16 odsto manju verovatnoću da dožive ishemijski moždani udar i čak 25 odsto manju verovatnoću da dožive hemoragični moždani udar.

- Moždani udar je vodeći uzrok smrti i invaliditeta, pa je uzbudljivo pomisliti da poboljšanje naše ishrane može smanjiti rizik od ove razorne bolesti. Potrebna su dalja istraživanja kako bi se potvrdili ovi nalazi i kako bismo bolje shvatili mehanizme koji stoje iza njih, kao i da bismo mogli da identifikujemo nove načine za sprečavanje moždanog udara - naglasila je Sofija Vang.

Neophodni dodatni dokazi o blagotvornosti mediteranske ishrane

Studija je imala ograničenja – posmatrane su samo žene, a učesnice su same prijavale podatke o unosu hrane – ali nezavisni stručnjaci ocenjuju zaključke studije kao značajne.

- Devet od 10 moždanih udara može se sprečiti, tako da postoji „ogroman potencijal“ da se smanje šanse da osoba doživi moždani udar, podseća Džulijet Buveri, izvršna direktorka dobrotvorne organizacije "Stroke Association".

- Odavno je poznato da mediteranska ishrana može pomoći u smanjenju rizika od kardiovaskularnih bolesti, među kojima je i moždani udar“, naglasila je Buveri dodajući da organizacija pohvaljuje naučnike koji su pokazali da ovaj način ishrane smanjuje rizik od totalnog, ishemijskog i hemoragičnog moždanog udara.

Hemoragični moždani udari, iako ređi, mnogo su teži, pa je ohrabrujuće što ova studija osvetljava ovaj kritični, ali nedovoljno proučen podtip, poručila je Džulijet Buveri.