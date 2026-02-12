Adenokarcinom pankreasa poražen u laboratoriji: Španski naučnici sa 3 leka uklonili tumore kod miševa
Naučnici iz Centra za nacionalna onkološka istraživanja Španije (CNIO) postigli su značajan proboj u borbi protiv adenokarcinoma pankreasa, jednog od najagresivnijih i najteže izlečivih oblika raka. Tim pod vođstvom dr Marijana Barbacida uspeo je da u potpunosti eliminiše tumore pankreasa u miševa bez pojave otpornosti na terapiju, što predstavlja prvi ovakav rezultat u prekliničkim uslovima.
Šta je urađeno?
Istraživači su razvili novu terapeutsku strategiju kombinovanjem tri leka koji istovremeno ciljaju različite molekularne putanje ključne za rast tumora:
- Inhibitor KRAS - eksperimentalni molekul koji blokira najčešću gensku mutaciju u pankreasnom raku, prisutnu u oko 90% slučajeva;
- Afatinib - lek već odobren za lečenje nekih oblika raka pluća;
- SD36 - molekul koji cilja i razgrađuje protein koji pomaže tumoru da preživi.
Ova triple kombinovana terapija izazvala je u svim modelima miševa značajnu i trajnu regresiju tumora, bez ozbiljnih neželjenih efekata i - što je ključno - bez razvoja otpornosti na lekove, što je glavna prepreka kod postojećih terapija.
Dr Mariano Barbacid je jedan od najvećih živih naučnika u istraživanju raka – čovjek koji je još 1982. godine (zajedno s kolegama) otkrio prvi humani onkogen (HRAS), što je promijenilo celu modernu onkologiju i pokazalo da rak ima genetsku osnovu.
Zašto je ovo važno?
Rak pankreasa je među najtežim malignim bolestima: u Španiji se godišnje dijagnostikuje više od 10.300 novih slučajeva, a petogodišnja stopa preživljavanja i dalje je ispod 10% zbog kasnog otkrivanja i slabog odgovora na terapije.
Dosadašnji inhibitori gena KRAS pokazivali su početnu efikasnost, ali tumori bi veoma brzo razvili otpornost, što je ograničavalo njihov efekat. Strategija trostrukog blokiranja ovih „putanja“ omogućila je da tumor ne pronađe alternativne načine da preživi i nastavi da raste.
Gde je granica sada?
Iako rezultati deluju izuzetno ohrabrujuće, naučnici jasno ističu da ove terapije još nisu testirane na ljudima, niti su spremne za kliničku upotrebu. Trenutni rad je preklinički - značajan korak u laboratoriji, ali još dalek od toga da se lečenje ponudi pacijentima.
Vođa tima, dr Mariano Barbacid, naglašava da klinički testovi i optimizacija terapije zahtevaju još mnogo rada i resursa, ali da ovaj pristup otvara novu perspektivu za razvoj efikasnijih terapija protiv raka pankreasa u budućnosti.
Rak pankreasa jedan je od najagresivnijih karcinoma, i na četvrtom je mestu po učestalosti smrtnosti od karcinoma.
S obzirom na odsustvo specifičnih simptoma najveći broj pacijenata se javi u poodmaklom stadijumu bolesti, a svega 20 odsto javi se u stadijumu kada je moguće radikalno hirurško lečenje.
Petogodišnje preživljavanje kod pacijenata koji su radikalno operisani je ipak nisko - i iznosti oko 20 odsto.
Šta to znači za pacijente?
- Veliki naučni korak u razumevanju kako sprečiti otpornost tumora na terapiju.
- Put do leka za ljude je još dug — potrebno je vreme i dodatna istraživanja.
Ovaj rad daje nadu naučnoj zajednici i pacijentima da bi u narednim godinama mogli biti razvijeni efikasniji terapijski protokoli.
