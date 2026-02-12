Rak pankreasa jedan je od najagresivnijih karcinoma, i na četvrtom je mestu po učestalosti smrtnosti od karcinoma.

S obzirom na odsustvo specifičnih simptoma najveći broj pacijenata se javi u poodmaklom stadijumu bolesti, a svega 20 odsto javi se u stadijumu kada je moguće radikalno hirurško lečenje.

Petogodišnje preživljavanje kod pacijenata koji su radikalno operisani je ipak nisko - i iznosti oko 20 odsto.