Testiranja su otkrila koje su vrste voća i povrća najviše izložene potencijalno kancerogenim mešavinama pesticida.

Koristeći podatke koje je vlada objavila ranije ove zime, Pesticide Action Network UK (Pan UK) utvrdio je da je 12 namirnica izloženo riziku od takozvanog „koktel-efekta“, što znači da kombinacija više pesticida zajedno povećava ukupni nivo toksičnosti ovih hemikalija.

Iako su vladini programi za praćenje bezbednosti hrane zaključili da je velika većina testiranih uzoraka sadržala bezbedne nivoe pesticida, Pan UK je naveo da su u izveštaju testirani pojedinačni pesticidi, a ne njihove kombinacije.

Koje voće je najrizičnije?

Grožđe je proglašeno najproblematičnijim među svim grupama hrane, pri čemu je jedan uzorak sadržao ostatke najmanje 16 različitih pesticida. Najmanje 90 odsto od 108 testiranih uzoraka grožđa sadržalo je više pesticida.

Jedan uzorak suvog grožđa (sultanije) iz Turske sadržao je veštačke PFAS „večne“ hemikalije, toksine koji se prirodno ne razgrađuju u organizmu i mogu da se akumuliraju, što vodi ka većem riziku od raka i i oštećenju životne sredine.

Grejpfrut je takođe pokazao loše rezultate, jer je oko 99 odsto uzoraka sadržalo više ostataka pesticida. U jednom uzorku pronađeno je 10 različitih vrsta pesticida.

Među ostalim namirnicama pogođenim ovim problemom bili su 79 odsto od 24 uzorka limete, 67 odsto od 73 uzorka banana, 49 odsto od 96 uzoraka slatke paprike i 46 odsto od 97 uzoraka dinje. Utvrđeno je da čili paprike sadrže 11 različitih pesticida, dok je jedan uzorak brokolija sadržao osam.

Pasulj, pečurke, plavi patlidžan i sušeni pasulj takođe su uvršteni u takozvanu „prljavu dvanaestorku“.

- Otkrili smo da četvrtina povrća i tri četvrtine voća sadrže više pesticida - saopštio je Pan UK.

Organizacija je navela da je u 17 testiranih vrsta voća i povrća pronađeno 123 različite hemikalije, uključujući 42 pesticida povezana sa rakom i 21 za koje je poznato da ometaju hormonski sistem, što potencijalno može dovesti do urođenih mana, poremećaja u razvoju i problema sa reproduktivnim zdravljem.

Vladini programi za praćenje hrane testirali su po 3.482 uzorka na odgovarajući spektar pesticida, proverivši ukupno 1.153.009 kombinacija hrane i pesticida. Takođe je objašnjeno da su u 17 vrsta testiranog voća i povrća pronađene 123 različite hemikalije, među kojima 42 pesticida povezana sa rakom i 21 koji mogu da utiču na hormonski sistem i potencijalno izazovu urođene mane, razvojne poremećaje i reproduktivne probleme.

Rezultati istraživanja

Istraživanja sprovedena širom Ujedinjenog Kraljevstva pokazala su da 51,26 odsto uzoraka nije sadržalo nijedan od ostataka koje su programi tražili, dok je 46,67 odsto imalo ostatke na ili ispod maksimalno dozvoljene granice. Prema izveštaju, samo 2,07 odsto uzoraka imalo je ostatke iznad te granice.

Međutim, Pan UK je ocenio da bi ove granice trebalo ponovo razmotriti, jer ne uzimaju u obzir hemikalije kojima su ljudi izloženi putem plastične ambalaže za hranu i vode.

Oko 29 odsto pesticida pronađenih tokom testiranja nije odobreno za upotrebu kod britanskih poljoprivrednika, ali mogu da dospeju u lanac ishrane putem uvoza izvan Ujedinjenog Kraljevstva.

- Postavili smo stroge granice za ostatke pesticida, koje su određene nakon rigoroznih procena rizika kako bi se osiguralo da su nivoi bezbedni za javnost. Ove granice važe i za hranu proizvedenu u zemlji i za onu koja se uvozi iz drugih zemalja - rekao je portparol Ministarstva za životnu sredinu, hranu i ruralna pitanja (Ujedinjeno Kraljevstvo) za The Independent.