Dečaka Hugo je rođen u bolnici u Londonu, težak 3,09 kg, nakon što je njegovoj majci transplantirana materica od preminulog donora

Grejs Bel, žena rođena sa retkim MRKH sindromom koji je onemogućavao prirodno nošenje deteta, kaže da je „najsrećnija u životu“ nakon što je u Velikoj Britaniji rodila prvo dete, dečaka Huga.On je rođen u bolnici Queen Charlotte i Chelsea u Londonu, težak 3,09 kg, nakon što je njegovoj majci transplantirana materica od preminulog donora.

To je prvi porođaj u Velikoj Britaniji gde se koristila materica preminulog donora, a u Evropi su ranije zabeležena samo dva slučaja.

Bel, menadžer IT programa, rođena je sa Majer-Rokitanski-Kister-Hauzerovim (MRKH) sindromom, retkim stanjem koje dovodi do nerazvijene ili nedostajuće materice.

Šta je MRKH? Majer-Rokitanski-Kister-Hauzerov (MRKH) sindrom je retko genetsko stanje kod žena koje se javlja od rođenja i karakteriše se nerazvijenom ili potpuno odsutnom matericom i vrhom vagine, dok su spoljašnji genitalni organi i jajnici obično normalno razvijeni.

Hugovo rođenje simbol humanosti i nesebičnosti

Kao tinejdžerki joj je rečeno da neće moći da nosi dete, a Hugovo rođenje je opisala kao „čudo“. - Nikada, nikada nisam mislila da je ovo moguće. Najsrećnija sam što sam ikada bila u životu.

Bel je počela lečenje neplodnosti nekoliko meseci nakon transplantacije 2024. godine. Hugo je rođen u decembru prošle godine.

Rekla je da svaki dan misli na svoju donorku materice i na velikodušnost porodice donorčinje. - Nema reči kojima bih dovoljno zahvalila svoju donorku i njenu porodicu - rekla je.

MRKH sindrom je retko stanje kod žena koje uzrokuje odsutnu ili nerazvijenu matericu i vrh vagine Foto: Shutterstock

Njihova ljubaznost i nesebičnost prema potpunom strancu su razlog zašto sam uspela da ostvarim svoj životni san da budem majka.

Donor spasio živote još četiri osobe

Pet drugih organa od donora je transplantirano u četiri osobe, čime su spašeni životi drugih.

- Gubitak naše ćerke nam je srušio svet na načine koje jedva možemo rečima opisati, ali kroz doniranje organa, ona je drugim porodicama dala dragoceni dar vremena, nade, izlečenja, a sada i života. Kao njeni roditelji, osećamo ogroman ponos zbog nasleđa koje ostavlja za sobom – nasleđa saosećanja, hrabrosti i ljubavi koje nastavlja da dotiče živote čak i nakon njene smrti.“

Bel i njen partner, Stiv Pavel, dali su Hugu srednje ime Rišard, po profesoru Rišardu Smitu, kliničkom rukovodiocu dobrotvorne organizacije Womb Transplant UK i konsultantu ginekološkog hirurga u zdravstvenoj ustanovi NHS na Imperial koledžu.

Smit, koji je bio prisutan na porođaju, rekao je za PA Media:

- Bilo je to neverovatno putovanje. Čitav naš tim se godinama drži zajedno kako bi ovo ostvario. Za mene je to bilo fantastično, jednostavno neverovatno.

Donirana materica se uklanja nako porođaja

Transplantirani organ će biti uklonjen kada par završi sa porodicama, kako bi se Bel spasila od doživotnog uzimanja imunosupresivnih lekova. Prva transplantacija materice u Velikoj Britaniji, 2023. godine, uključivala je Grejs Dejvidson, još jednu pacijentkinju sa MRKH, koja je primila matericu – takođe nazvanu materica, od svoje starije sestre, Ejmi, kao donaciju žive osobe.

Oko 25 do 30 beba je rođeno širom sveta od donacije materice od preminule donorice. Više od dve trećine transplantacija materice uključuje žive donorice, a trećina dolazi od preminulih donora.

Donirana materica se uklanja kada primaoc odluči da više ne želi trudnoću, kako bi izbegao doživotno uzimanje lekova Foto: Parilov/Shutterstock

Materica nije obuhvaćena uobičajenim pristankom za doniranje, niti upisivanjem u registar donora organa, i nije obuhvaćena pretpostavkom da ljudi žele da doniraju organe, osim ako se ne odluče za to. Porodice potencijalnih donora biće posebno pitane da li su spremne da odobre doniranje materice.