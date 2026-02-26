Slušaj vest

Istraživači sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Kaliforniji u San Dijegu razvili su jednostavan test krvi koji može da identifikuje kada je masna bolest jetre posledica prekomerne konzumacije alkohola – razliku koja se često ne prepoznaje u rutinskoj medicinskoj praksi.

Rezultati studije, objavljeni 25. februara 2026. u časopisu Gastroenterology, pokazuju da novi krvni skor pomaže lekarima da odrede kada je oštećenje jetre verovatno izazvano alkoholom, a ne metaboličkim faktorima, čime se dobijaju jasnije smernice za dodatno testiranje na alkohol.

Novi alat za rano otkrivanje oštećenja jetre

Alat, nazvan MetALD-ALD Prediction Index (MAPI), koristi pet standardnih laboratorijskih parametara koji se već prikupljaju tokom većine pregleda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i na klinikama za jetru. Na osnovu njih, skor može da proceni da li osoba sa masnom bolešću jetre ima oštećenje povezano sa alkoholom, čak i kada pacijent nedovoljno prijavljuje konzumaciju alkohola. Otkrivanje skrivenog rizika omogućava lekarima da rano intervenišu, usmere promene životnog stila i prilagode terapiju.

Ovaj jednostavan alat pomaže kliničarima da otkriju skriveno oštećenje jetre povezano sa alkoholom i doprinosi boljoj klasifikaciji bolesti, što pacijentima omogućava dugoročno bolje zdravstvene ishode.

Studija je obuhvatila preko 500 odraslih u San Dijegu i oko 1.800 u Švedskoj, pokazujući da MAPI nadmašuje standardne testove krvi i pomaže u određivanju kada je potrebno naprednije testiranje na alkohol.

MAPI, test krvi koristi pet standardnih laboratorijskih parametara već prikupljenih u rutinskim pregledima jetre Foto: Shutterstock

Uzroci masne jetre Masna bolest jetre pogađa gotovo jednu od tri odrasle osobe u svetu i ima više uzroka. Dok kod nekih pacijenata bolest izazivaju metabolički faktori poput gojaznosti ili dijabetesa, kod drugih je uzrok alkohol. Zbog stigme ili straha, mnogi pacijenti nedovoljno prijavljuju konzumaciju alkohola, što može dovesti do zanemarivanja njegove uloge u progresiji bolesti.

Nepravilno dijagnostikovana bolest jetre može napredovati godinama, što povećava rizik od hospitalizacija i smrtnog ishoda koji se mogu sprečiti.

Pristupačno otkrivanje skrivenog oštećenja jetre

Iako je najpouzdaniji test na alkohol fosfatidiletanol (specifičan biomarker alkohola u krvi, PEth) vrlo precizan, često je skup ili nedostupan. MAPI omogućava lekarima da odrede kada je PEth test neophodan, čineći procenu bolesti jetre dostupnijom, a intervenciju ranijom i efikasnijom.

Istraživači ističu da bi MAPI mogao biti posebno koristan u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, gde se većina slučajeva masne bolesti jetre prvi put otkriva. Takođe pomaže u savetovanju pacijenata, pružajući jasniju sliku o njihovom stanju, smanjujući stigmu i podstičući iskren razgovor o konzumaciji alkohola.

- Cilj nam je bio da razvijemo praktičan alat - ističe prva autorka studije, dr Federika Tavaljione i dodaje:

- Laboratorijske vrednosti koje koristi MAPI već su deo standardne nege, pa se skor može odmah primeniti bez dodatnih troškova ili komplikacija.

Zbog stigme mnogi pacijenti ne prijavljuju alkohol, pa njegova uloga u bolesti često ostaje neprimećena Foto: Shutterstock

Studija je sprovedena u istraživačkom centru MASLD Univerziteta Kalifornije u San Dijegu, poznatom po istraživanju metaboličkih i alkoholom povezanih bolesti jetre. Istraživači planiraju da MAPI primene u velikim opservacionim studijama i budućim kliničkim ispitivanjima, kako bi proširili njegov potencijal za unapređenje dijagnostike i nege pacijenata.