Semaglutid ne samo da menja način na koji telo reaguje na gubitak telesne težine, već ima i druge efekte koji prevazilaze samo mršavljenje

Ozempic®, lek koji se daje injekcijom jednom nedeljno i koristi se za regulaciju nivoa šećera u krvi kod osoba koje žive sa dijabetesom tipa 2, možda je jedan od najviše pominjanih lekova u skorijoj istoriji.

Lekari ovaj lek predstavljaju kao terapiju zasnovanu na dokazima koja može napraviti veliku razliku. Razlog za to je što je semaglutid, generički naziv za Ozempic i Wegovy™, izuzetno efikasan u lečenju nekoliko hroničnih bolesti, uključujući i gojaznost.

Ali, može li se Ozempic koristiti za mršavljenje?

Doktor Skot Buč, Specijalista za medicinu gojaznosti, objašnjava zašto je Ozempic postao toliko popularan u kontroli telesne težine.

Kako Ozempic deluje na mršavljenje?

Ozempic je isti lek kao Wegovy, koji je Američka agencija za hranu i lekove (FDA) odobrila 2021. godine kao lek protiv gojaznosti. Wegovy, koji sadrži veću dozu semaglutida, postao je jedan od najefikasnijih lekova za lečenje gojaznosti, sa prosečnim gubitkom telesne težine od 15% u jednogodišnjem randomizovanom kontrolisanom istraživanju.

Odobren od strane FDA za lečenje dijabetesa tipa 2, ali njegovo propisivanje za mršavljenje smatra se primenom van zvanične indikacije (off-label). Jedina razlika u odnosu na Wegovy je u dozi. Korišćenje leka „off-label“ znači da se propisuje za namenu koja nije navedena u njegovoj zvaničnoj indikaciji.

Lekovi sa semaglutidom oponašaju hormon koji se oslobađa iz digestivnog trakta, a zove se glukagonu sličan peptid-1 (GLP-1), koji pomaže u snižavanju nivoa šećera u krvi i podstiče osećaj sitosti Foto: Shutterstock

Dakle, kako semaglutid deluje? Ozempic i Wegovy pripadaju grupi lekova poznatih kao agonisti GLP-1 receptora. Ovi lekovi oponašaju hormon koji se oslobađa iz digestivnog trakta, a zove se glukagonu sličan peptid-1 (GLP-1), koji pomaže u snižavanju nivoa šećera u krvi i podstiče osećaj sitosti.

Kada uzimate GLP-1 lek, vaše telo proizvodi više GLP-1, što prirodno smanjuje apetit i čini da se osećate sitije. Međutim, semaglutid nije samo sredstvo za suzbijanje apetita, pojašnjava dr Buč. Semaglutid ne samo da menja način na koji telo reaguje na gubitak telesne težine, već verovatno ima i druge efekte koji prevazilaze samo mršavljenje.

- Gojaznost nije problem ponašanja. Ne može se rešiti samo time što ćete manje jesti ili više vežbati. Gojaznost je složena metabolička bolest. To je poremećaj normalnih puteva koji regulišu telesnu težinu ili, preciznije, telesnu masnoću. Uzimanje lekova protiv gojaznosti ili drugih GLP-1 lekova, poput Ozempica, može promeniti način na koji telo reaguje na unos hrane i gubitak težine - objašnjava dr Buč.

Drugim rečima, ovi lekovi ne ispravljaju samo „loše“ navike tako što smanjuju apetit i količinu unete hrane. Oni mogu uticati i na signalizaciju između creva i mozga, što na kraju menja način na koji telo reaguje na hranu.

Lek sa semaglutidom koji se daje injekcijom jednom nedeljno i koristi se za regulaciju nivoa šećera u krvi kod osoba koje žive sa dijabetesom tipa 2 Foto: Shutterstock

Gubitak telesne težine nije jedina prednost

U jednoj značajnoj studiji, osobe sa gojaznošću koje su koristile semaglutid u kombinaciji sa promenama životnih navika izgubile su oko 15% telesne težine tokom 68 nedelja. U proseku su izgubile oko 15 kilograma. Učesnici istraživanja koji nisu uzimali lek izgubili su u proseku oko tri kilograma.

Ali gubitak telesne težine nije jedina prednost. Kada se kombinuje sa zdravim planom ishrane i redovnom fizičkom aktivnošću, semaglutid može:

poboljšati nivo šećera u krvi

poboljšati nivo holesterola

poboljšati krvni pritisak

smanjiti rizik od velikih kardiovaskularnih događaja, poput moždanog udara i srčanog infarkta Da li je Ozempic bezbedan za mršavljenje?

S obzirom na to da semaglutidi usporavaju varenje, mogu se javiti neželjeni efekti i gastrointestinalne tegobe, kao što su:

mučnina ili povraćanje

dijareja

zatvor

nadutost

pojačano stvaranje gasova

gorušica

Semaglutidi usporavaju varenje, mogu se javiti neželjeni efekti i gastrointestinalne tegobe Foto: PerfectWave/Shutterstock

Ko bi trebalo da izbegava uzimanje ovog leka?

Međutim, Ozempic nije bezbedan za svakoga. Ako se bilo šta od sledećeg odnosi na vas, trebalo bi da izbegavate uzimanje Ozempica za mršavljenje:

pankreatitis ili drugi problemi povezani sa pankreasom

bolest bubrega ili drugi bubrežni problemi

dijabetes tipa 1

dijabetesna retinopatija

trudnoća ili dojenje

mlađi od 18 godina

lična ili porodična istorija medularnog karcinoma štitaste žlezde (MTC) ili drugih oboljenja štitaste žlezde

lična ili porodična istorija multiple endokrine neoplazije (MEN) ili drugih endokrinih poremećaja

Zato bi trebalo da raygovarate sa svojim lekarom o alternativama koje bi mogle biti odgovarajuće.

Alternative Ozempiku za mršavljenje

Vaš lekar može vam predložiti druge GLP-1 lekove, poput tirzepatida. Međutim, važno je biti oprezan i lek uzimati samo uz konsultaciju i preporuku lekara, i nikako ne bi trebalo uzimati alternative, koje nisu dovoljno ispitane, ističu stručnjaci.

- Efikasnost i bezbednost drugih verzija GLP-1 lekova nisu formalno ispitane. One nisu iste i mogu delovati drugačije u organizmu u odnosu na semaglutid i tirzepatid koje je odobrila FDA, i samim tim mogu naneti štetu.

Važno je biti oprezan i lek uzimati samo uz konsultaciju i preporuku lekara, i nikako ne bi trebalo uzimati alternative, koje nisu dovoljno ispitane, ističu stručnjaci Foto: Shutterstock

Lek nije brzo rešenje za gubitak viška kilograma

Dakle, semaglutidi mogu pomoći u mršavljenju, ali ne bi trebalo da se koriste za kratkoročni gubitak telesne težine.

- Lekovi se koriste u kombinaciji sa promenama životnog stila kako bi se povećala dugoročna efikasnost. Jedna od najčešćih zabluda je da ljudi misle da mogu uzimati lek nekoliko meseci, zatim prestati i zadržati težinu. Međutim, vrlo je verovatno da ćete povratiti izgubljene kilograme nakon prekida terapije - naglašava dr Buč.

Zato bi ove lekove trebalo posmatrati kao dugoročnu obavezu, a ne kao brzo rešenje za skidanje nekoliko kilograma.

- Konačno imamo lekove koji su izuzetno efikasni u dugoročnom lečenju gojaznosti i to predstavlja prekretnicu za one kojima je takva terapija zaista potrebna - zaključuje dr Buč.