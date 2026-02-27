Slušaj vest

Američka agencija za hranu i lekove (FDA) odobrila je sistem gastričnog balona za odrasle od 22 do 65 godina sa gojaznošću. Uređaj, veličine pilule, pacijent proguta, a potom se u želucu puni fiziološkim rastvorom. Balon smanjuje zapreminu želuca, pomažući pacijentima da se osećaju siti dok jedu manje hrane.

- Ovaj uređaj proširuje naš set alata za lečenje gojaznosti - kaže dr Rabindra Votson, direktorica programa za metaboličko zdravlje u Cedars-Sinai Medicine. Dodaje da postoji značajna grupa pacijenata koja ne može ili ne želi dugoročne injekcione GLP-1 lekove ili im pristup tim terapijama otežavaju troškovi i osiguranje.

Kako funkcioniše balon za mršavljenje?

Balon se postavlja tako što pacijent proguta „pametnu kapsulu“ povezanu tankom cevčicom. Lekar potom puni balon slanom vodom i uklanja cevčicu. Balon se širi do veličine grejpfruta, prilagođava obliku želuca i ostaje oko četiri meseca. Nakon toga, balon prirodno izlazi iz tela putem stolice. Procedura traje oko 15 minuta, bez sedacije ili endoskopije.

Uređaj je dizajniran za kratkoročni gubitak težine kod odraslih sa BMI između 30 i 40, a pacijenti koji nisu postigli ciljanu težinu mogu progutati novu kapsulu dva meseca nakon što prva izađe iz sistema. Takođe je neophodno da korisnici imaju bar jedan neuspešan pokušaj programa mršavljenja, što pokazuje posvećenost promenama načina života. Tretman uključuje i šest meseci nutricionog treninga kako bi se naučile dugoročne prehrambene navike.

Balon je korišćen kod 200.000 pacijenata, sa gubitkom težine do 20% u četiri meseca Foto: Shutterstock

Balon je globalno korišćen kod više od 200.000 pacijenata, sa kliničkim rezultatima koji pokazuju gubitak oko 14 odsto telesne težine u prva četiri meseca, a više od 20 odsto ako se koristi drugi balon. Rezultati su blizu onih postignutih GLP-1 lekovima.

Prednosti i rizici

Glavna prednost balona u odnosu na starije sisteme je što ne zahteva invazivne procedure, sedaciju ili endoskopiju za postavljanje i vađenje. Balon ne blokira želudac, ne ometa apsorpciju hranljivih materija, ne ugrađuje se u tkivo niti trajno menja anatomiju.

Neki od mogućih neželjenih efekata su privremeni pritisak, mučnina ili grčevi Foto: Shutterstock

Mogući neželjeni efekti uključuju:

privremeni pritisak

mučninu

grčeve

Ozbiljne komplikacije, poput migracije balona, opstrukcije creva ili ranog ispuštanja vazduha su retke.

Rastvor u balonu često se meša sa malom količinom plave boje kao signal ranog upozorenja. Ako dođe do curenja ili prerano ispumpavanja balona, boja urina postaje plava, što upozorava pacijenta da odmah potraži medicinsku pomoć.

Pacijenti zadržavaju oko 95 odsto gubitka težine u prvoj godini, ali gubitak težine nije garantovan trajno, napominje dr Morton, ekspert za barijatričku hirurgiju.

Balon pruža praktičnu, neinvazivnu opciju za pacijente koji žele ograničenu, kratkotrajnu intervenciju za mršavljenje, uz kombinaciju nutritivne edukacije i podrške u promeni životnih navika.