U trenutku kada gojaznost poprima razmere globalne epidemije, pokrenuta je nova era u borbi protiv gojaznosti i lansiraran je savremenu GLP-1 terapija i u Srbiji

Kao odgovor na dramatičan porast gojaznosti i pratećih hroničnih oboljenja, Galenika je napravila strateški iskorak u partnerstvu sa EMS - sestrinskom kompanijom iz Brazila, i donosi terapiju nove generacije, potvrđujući svoju ulogu regionalnog lidera u savremenoj farmaciji.

U trenutku kada gojaznost poprima razmere globalne epidemije, Galenika pokreće novu eru u borbi protiv gojaznosti i lansira savremenu GLP-1 terapiju kojom otvara novo poglavlje u prevenciji i lečenju bolesti 21. veka.

Sa porastom dijabetesa, kardiovaskularnih i metaboličkih bolesti, potreba za savremenim terapijskim rešenjima nikada nije bila veća. Strateškim ulaskom u segment GLP-1 terapija, farmaceutska kompanija Galenika se pozicionira u središte jedne od najdinamičnijih i najperspektivnijih oblasti savremene medicine, odgovarajući na rastuće zdravstvene i tržišne potrebe. Ovim terapijskim rešenjem u oblasti metabolizma, kompanija jača svoj portfolio i potvrđuje dugoročnu strategiju inovacija i razvoja u segmentima sa najvećim medicinskim i ekonomskim potencijalom.

- Danas ne predstavljamo samo novu terapiju u našem portfoliju, već i novu perspektivu u borbi protiv jedne od najrasprostranjenijih bolesti modernog doba. Gojaznost zahteva sistemski, odgovoran i dugoročan pristup javnom zdravlju. Lansiranjem GLP-1 terapije, kompanija Galenika potvrđuje svoju opredeljenost da pacijentima u Srbiji i regionu obezbedi savremene i efikasne terapijske opcije. Verujemo da je ovo početak transformacije u načinu na koji pristupamo lečenju gojaznosti – od stigmatizacije ka naučno utemeljenom, sveobuhvatnom i humanom pristupu - rekao je Rikardo Vian Markes, generalni direktor Galenike.

Rikardo Vian Markes, generalni direktor Galenike Foto: Mirko Mirčetić/ORANGE Studio

Gojaznost kao globalna epidemija

Gojaznost danas predstavlja globalnu epidemiju. Prema podacima relevantnih svetskih zdravstvenih organizacija, broj osoba sa prekomernom telesnom masom i gojaznošću konstantno raste, dok posledice ovog trenda sve snažnije opterećuju zdravstvene sisteme širom sveta. Srbija nije izuzetak – procenat odraslih i dece sa problemom gojaznosti u kontinuiranom je porastu, čime se povećava i rizik od razvoja ozbiljnih hroničnih bolesti.

Svesna svoje odgovornosti i uloge jednog od regionalnih farmaceutskih lidera, Galenika donosi terapiju za održiviji model lečenja, a u svetlu rastućih troškova zdravstvenih sistema uzrokovanih gojaznošću i pratećim bolestima. Jer, gojaznost je hronično, kompleksno oboljenje koje značajno povećava rizik od dijabetesa tipa 2, kardiovaskularnih bolesti, hipertenzije, moždanog udara, depresije, određenih vrsta karcinoma, kao i brojnih drugih metaboličkih poremećaja. Borba protiv gojaznosti zato predstavlja borbu za duži, kvalitetniji i zdraviji život.

GLP-1 terapija deluje na regulaciju apetita i metabolizma, pružajući pacijentima podršku u postizanju i održavanju zdrave telesne mase, uz stručni medicinski nadzor Foto: Mirko Mirčetić/ORANGE Studio

Nova terapija reguliše apetit i metabolizam

Galenikino terapijsko rešenje zasnovano je na savremenim naučnim dostignućima koje menja pristup lečenju gojaznosti. GLP-1 terapija deluje na regulaciju apetita i metabolizma, pružajući pacijentima podršku u postizanju i održavanju zdrave telesne mase, uz stručni medicinski nadzor. GLP-1 terapija redefiniše pristup lečenju gojaznosti širom sveta.

Ovim iskorakom Galenika dodatno učvršćuje svoju poziciju kompanije koja kontinuirano ulaže u inovacije, prati globalne trendove i prepoznaje potrebe savremenog društva. Nova terapija je deo šire vizije kompanije usmerene ka unapređenju kvaliteta života i jačanju javnog zdravlja.