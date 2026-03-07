Slušaj vest

Japansko Ministarstvo zdravlja dalo je zeleno svetlo terapiji koja koristi indukovane pluripotentne matične ćelije (iPS) - ćelije koje se u laboratoriji mogu pretvoriti u različite tipove tkiva. U ovom slučaju, naučnici ih pretvaraju u dopaminergične neurone, ćelije koje proizvode dopamin i koje kod obolelih od Parkinsonove bolesti postepeno propadaju.

Parkinsonova bolest nastaje upravo zbog gubitka ovih neurona u mozgu, što dovodi do simptoma kao što su tremor, usporeni pokreti, ukočenost mišića i problemi sa ravnotežom. Ideja nove terapije je da transplantirane ćelije nadoknade izgubljene neurone i tako poboljšaju funkciju mozga.

Parkinsonova bolest možda počinje u crevima

Sve više istraživanja sugeriše da se patološke promene povezane sa Parkinsonovom bolešću mogu pojaviti u crevnom nervnom sistemu godinama pre prvih simptoma. Naučnici pretpostavljaju da se abnormalni protein alfa-sinuklein može širiti iz creva ka mozgu preko vagusnog nerva.

Terapiju razvija japanska farmaceutska kompanija Sumitomo Pharma, a postupak podrazumeva transplantaciju laboratorijski uzgojenih ćelija u mozak pacijenata. Prvi rezultati kliničkih istraživanja pokazali su da je postupak bezbedan, a kod nekih pacijenata zabeleženo je i poboljšanje simptoma.

Najčešći simptomi su tremor, usporeni pokreti, ukočenost mišića i problemi sa ravnotežom Foto: Shutterstock

Uslovno i vremenski ograničeno, ali...

Ipak, odobrenje je uslovno i vremenski ograničeno, što znači da će terapija morati da pokaže dugoročnu efikasnost i bezbednost u narednim godinama kroz dodatna istraživanja.

Stručnjaci smatraju da bi ovaj pristup mogao da otvori vrata novim načinima lečenja neurodegenerativnih bolesti, jer se zasniva na ideji da se oštećene ćelije u mozgu zamene novim, funkcionalnim neuronima.

Izvor: Aa.com.tr/Zdravlje.kurir.rs

