Milica Bajčetić, dobitnica medicinskog Oskara iz oblasti farmacije, otkrila je inovativnu tabletu koja je spas za decu sa srčanim slabostima

Kako prenosi slovenački portal 24ur.com, ovo priznanje smatra se jednim od najznačajnijih za medicinska istraživanja u centralnoj i istočnoj Evropi, zbog čega ga mediji često nazivaju i „medicinskim Oskarom“. Nagrada se dodeljuje lekarima i farmaceutima koji, uz svakodnevni klinički rad, ostvaruju izuzetne rezultate u naučnim istraživanjima i objavljuju radove u međunarodnim medicinskim časopisima.

Prema navodima organizatora, međunarodni stručni žiri ove godine razmatrao je više od 240 naučnih radova iz 11 evropskih zemalja. Nakon višemesečnog procesa evaluacije, u finale je ušlo 18 istraživača koji su se takmičili u devet različitih medicinskih oblasti.

U kategoriji farmacije nagradu je osvojila upravo srpska naučnica Milica Bajčetić, čime je Srbija dobila jednog od laureata ovogodišnje dodele. Stručni žiri je njen rad ocenio kao značajan doprinos razvoju savremene farmakoterapije i unapređenju bezbednosti primene lekova, posebno u oblasti pedijatrijske medicine.

Stručni žiri je ocenio rad naše naučnice kao značajan doprinos razvoju savremene farmakoterapije Foto: KoKa Press, Katja Kodba

Kako navode slovenački mediji, nagrađeni naučni rad fokusira se na unapređenje terapijskih pristupa i razvoj novih farmaceutskih formulacija koje mogu poboljšati lečenje pacijenata, naročito kod najmlađih.

Istraživanje prof. dr Milice Bajčetić bavi se dugogodišnjim problemom u lečenju srčane slabosti kod male dece, nedostatkom gotovih, uzrastu prilagođenih oralnih lekova za decu mlađu od šest godina. Deca sa urođenim srčanim manama ili dilatacionom kardiomiopatijom često moraju da primaju terapiju lekovima poput enalaprila, ali ti lekovi za najmlađe ne postoje u odgovarajućem obliku.

- Velika je čast i privilegija biti dobitnik ove prestižne nagrade. Ona je potvrda kako mog tako i rada celog tima “Lena” projekta. Naše istraživanje dalo je značajni doprinos u unapređenju farmakoterapije novorođenčadi širom sveta. Ova prva inovativna formulacija enalaprila klinički je ispitana za lečenje srčane slabosti. Čvrsti oblik tablete prilagođen uzrastu naročito će pomoći deci u sredinama koje nemaju na raspolaganju tekuću vodu i žive u ekstremnim klimatskim pojasima. Ova nagrada dodatno motiviše da nastavim istraživanja koja će deci omogućiti bezbednu, efikasnu i kvalitetnu terapiju – istakla je prof. dr Bajčetić.

Ceremonija proglašenja pobednika održana je 12. marta u Ljubljani, uz prisustvo brojnih lekara, naučnika i predstavnika akademske zajednice iz više evropskih zemalja. Napomenimo da nisu bili prisutni svi finalisti.

Nagrade su uručene istraživačima čiji radovi doprinose napretku medicine, razvoju novih terapija i poboljšanju kvaliteta zdravstvene zaštite.

Nagrada International Medis Awards for Medical Research ustanovljena je kako bi se prepoznali i promovisali vrhunski naučni rezultati lekara i farmaceuta iz srednje i istočne Evrope, a laureati ovog priznanja često stiču značajnu međunarodnu vidljivost u naučnim krugovima.

Istraživanje prof. dr Milice Bajčetić bavi se dugogodišnjim problemom u lečenju srčane slabosti kod male dec Foto: Privatna arhiva

Slovenački mediji ocenjuju da je ovogodišnja dodela još jednom potvrdila značaj regionalne saradnje u medicinskim istraživanjima, kao i sve veći doprinos naučnika iz regiona razvoju savremene medicine.