Istraživanje potvrđuje da se žene odazivaju kada dobiju poziv, ali i da je neophodno unaprediti dostupnost pregleda, posebno u manjim sredinama, kao i uvesti kontinuiranu edukaciju od najranijeg uzrasta

Ženski centar Milica na konferenciji za novinare predstavio je rezultati nacionalnog istraživanja „Skrining: tvoj korak ka prevenciji raka dojke i ginekoloških maligniteta“, kao i najnoviji podaci i planovi institucija u oblasti ranog otkrivanja raka.

Skup je okupio predstavnike struke, javnog zdravlja i civilnog sektora, sa ciljem da se sagleda trenutni obuhvat skrininga i identifikuju ključni izazovi.

Stručnjaci su istakli da prevencija i rano otkrivanje mogu napraviti presudnu razliku, posebno imajući u vidu da svaka osma žena tokom života oboli od raka dojke.

Vesna Bondžić iz Ženskog centra Milica, istakla je da je saradnja institucija, udruženja i medija ključna za unapređenje prevencije.

- Ženski centar Milica 16 godina radi na prevenciji, ali i na podršci ženama obolelim od raka dojke i ginekoloških karcinoma. Ono što jeste naše bogatstvo jeste to što znamo kakvo je tačno na terenu stanje i gde su izazovi koje možemo možda i bez nekih velikih finansijskih ulaganja da prilagodimo ženama i učinimo dostupnijim. Kada je u pitanju skrining, istraživanje potvrđuje da se žene odazivaju kada dobiju poziv, ali i da je neophodno unaprediti dostupnost pregleda, posebno u manjim sredinama, kao i uvesti kontinuiranu edukaciju od najranijeg uzrasta.

Ključni problem je dostupnost i organizacija

Rezultate istraživanja predstavila je Aleksandra Ikonov iz agencije WeCan, koja je sprovela anketu na uzorku od više od 1.100 žena.

- Najveći broj ispitanica je zapravo u onoj kategoriji koja je i primarna za ovu temu, a to je opseg godine od 46 do 60 godina, gde je najveća informisanost i 65,1% ukupnog broja ispitanica upoznato je sa postojanjem organizovanog skrininga. Ono što je primetno, jeste da populacija mlađih ljudi, odnosno mlađih ispitanica, nema dovoljan nivo informisanosti o tome. Čak 71,4% žena uzrasta od 18 do 30 godina nije informisano o ovom programu. Ipak, gotovo sve ispitanice (97,5%) razumeju da skrining podrazumeva preventivne preglede kod osoba bez simptoma - istakla je Ikonov.

Ključni problem, dakle, nije neznanje već dostupnost i organizacija.

- Čak 78,5% žena iz ciljne grupe nije dobilo poziv za mamografski skrining, iako se 85,5% njih odazove kada poziv stigne. Dodatno, 20,8% ispitanica navodi da u njihovom mestu ne postoji mamograf.

77% žena nikada nije razgovaralo sa ginekologom o prevenciji HPV infekcije

Kada je reč o ginekološkoj prevenciji, 59,3% žena je uradilo PAPA test u poslednjih godinu dana, ali zabrinjava podatak da 42,1% ispitanica sa patološkim nalazom nikada nije uradilo HPV test. Takođe, više od 77% žena nikada nije razgovaralo sa ginekologom o prevenciji HPV infekcije, dok 92,8% nije dobilo preporuku za vakcinaciju.

- Kao glavne prepreke izdvajaju se logistički problemi, nedostatak termina i finansije (oko 40%), ali i strah, stid i nedovoljna informisanost. Većina ispitanica ističe da bi fleksibilniji termini, uključujući rad vikendom, značajno povećali odziv - rekla je Ikonov.

Podatke o sprovođenju skrininga na nacionalnom nivou predstavila je dr Tamara Naumović iz Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“.

- Tokom 2025. godine skrining raka dojke sproveden je u 74 doma zdravlja, gde je pregledano više od 55.000 žena, dok je dodatnih skoro 28.000 pregledano putem mobilnih mamografa. Promene koje zahtevaju dalju dijagnostiku otkrivene su kod više od 5.600 žena. Skrining raka grlića materice realizovan je u 52 doma zdravlja, sa više od 52.000 pregledanih žena, dok je kod oko 3.100 uočena promena koja zahteva dalje praćenje.

Naumović je naglasila da su svi okruzi u Srbiji uključeni u programe skrininga, ali da je ključ za veći obuhvat u intenzivnijem pozivanju i jačanju kapaciteta sistema. Poseban akcenat stavljen je na uvođenje veštačke inteligencije u analizu mamografskih snimaka, što može ubrzati dijagnostiku i povećati preciznost.

2040. godine svaka četvrta žena u svetu će oboljevati od raka dojke

O značaju unapređenja programa govorila je i dr Aleksandra Jarić iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, ukazujući na međunarodnu saradnju i iskustva zemalja poput Švedske, gde obuhvat skrininga dostiže i do 90%. U planu su dodatne edukacije radiologa i razmatranje organizacionih modela koji bi omogućili veći obuhvat i efikasniji sistem.

- Prema podacima Globokana, za 2040. godinu projekcija je da će svaka četvrta žena u svetu oboljevati od raka dojke. Prema tome, svesni smo svi kolike su to velike cifre i da mi moramo raditi još posvećenije, još energičnije, još organizovanije.

Doktorka Jarić napomenula je da se švedska vlada se uključila da nam pomogne oko novina koje će biti uvedene u nacionalni skrining program u Srbiji.

- Bili smo u poseti Švedskoj, to je univerzitetska klinika u Lundu, gde smo imali prilike da se upoznamo sa njihovim stručnjacima iz oblasti skrininga za rak dojke. Skrining raka dojke u Švedskoj ima jako dugu tradiciju, zbog toga oni imaju i veliki odziv pacijentkinja na skrining. Obuhvat populacije ciljne je od 85 do 90%, a ciljna populacija su žene od 40. do 74. godine života. Tokom te posete imali smo priliku da se upoznamo i sa profesorkom koja je pokazala koliko je veštačka inteligencija doprinosi u skriningu. Za 30% je dokazano da povećava detekciju karcinoma dojke i oni su već to implementirali u njihov skrining program, a evo i mi polako počinjemo sa tim.

Doktorka Jarić je istakla da je u planu da oko sedam radiologa iz Srbije ode u Švedsku na edukaciju koji će po povratku preneti ta iskustva ostalim kolegama.

Zaključak skupa je da interesovanje žena za skrining postoji – čak 91% ispitanica izrazilo je spremnost da se odazove pozivu – ali da je za veći obuhvat neophodno unaprediti sistem pozivanja, dostupnost dijagnostike i organizaciju zdravstvenih usluga.

