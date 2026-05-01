Vlada Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o presađivanju ljudskih organa i Zakona o ljudskim ćelijama i tkivima kojima se predviđa mogućnost da svako tokom života izjavi da li želi da daruje svoje organe i tkiva nakon smrti.

Predviđeno je da osobe koje potpišu izjavu o darivanju budu upisane u Registar licakoja žele da daruju svoje organe odnosno tkiva, ali da postoji i Registar lica koja su izjavila da ne žele da budu donori.

U saopštenju Vlade Srbije piše da će srodnici umrlog odlučivati o doniranju njegovih organa samo u slučaju da ta osoba prethodno nije dala izjavu o doniranju ili izjavu o protivljenju. Utvrđen je i redosled prvenstva u tim situacijama, pa će punoletno dete imati prednost u odnosu na supružnike ili vanbračne partnere, a njih slede roditelji i punoletni brat ili sestra umrlog.

U ovoj godini spaseno 28 života U Srbiji oko 1.700 ljudi čeka transplantaciju, među njima i nekoliko desetina dece, dok je tokom 2025. urađeno nešto više od 100 presađivanja organa, što je i dalje daleko ispod potreba. Od početka 2026. zahvaljujući donorima spaseno je 28 života, urađeno je 12 transplantacija bubrega, dve jetre i četiri srca, dok su u Tiršovoj obavljene i transplantacije bubrega kod dece. U međuvremenu je urađena i prva transplantacija pluća u Srbiji, što predstavlja važan iskorak u domaćoj medicini.

Ukoliko nijedan član porodice ne stekne pravo da daje ili odbije saglasnost u skladu sa zakonom, to može da učini etički odbor zdravstvene ustanove.