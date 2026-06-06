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Smanjenje unosa određenih aminokiselina može izazvati brz gubitak masti i produžiti životni vek kod životinja, ali često slabi kosti. Novo istraživanje otkriva da ovaj kompromis možda nije neizbežan, ukazujući na način da se odvoje metaboličke koristi od oštećenja skeleta.

Naučnici su identifikovali jedinjenje koje podstiče gubitak težine bez oštećenja kostiju koje se viđa kod restriktivnih dijeta.

U studiji objavljenoj u časopisu „Aging“, naučnici predvođeni Naiduom B. Omijem iz Fondacije za unapređenje nauke Orentreich istraživali su da li mogu da odvoje gubitak težine od oštećenja kostiju. Njihov fokus je bio na cisteinu, aminokiselini koja sadrži sumpor, i glutationu (GSH), ključnom molekulu uključenom u ćelijsku odbranu i metabolizam.

SAAR dijeta i njen uticaj na kosti i metabolizam

Ograničavanje aminokiselina sumporom (SAAR), koje smanjuje metionin i uklanja cistein, ima snažne metaboličke efekte. Miševi na ovoj dijeti brzo gube masti, čak i na hrani bogatoj mastima, a prethodne studije su to povezale sa dužim životnim vekom.

Međutim, ista ishrana slabi kosti. Smanjuje mineralnu gustinu kostiju, smanjuje broj ćelija koje formiraju kosti i povećava masnoću unutar koštane srži. Pošto se koštane i masne ćelije razvijaju iz istih početnih ćelija, ova promena može direktno da oslabi čvrstoću kostiju.

Dijete koje podstiču mršavljenje često dovode i do gubitka koštane gustine jer utiču na procese u kojima se formiraju i obnavljaju kosti Foto: Shutterstock

Utvrđivanje uzroka

Istraživači su pokušali da otkriju da li je za uočene efekte važnije smanjenje cisteina ili metionina, dve aminokiseline koje sadrže sumpor i učestvuju u brojnim metaboličkim procesima. Zato su uporedili četiri grupe gojaznih miševa: jednu koja je imala normalnu ishranu, jednu koja je bila na SAAR dijeti (ishrana sa smanjenim unosom aminokiselina sumpora), jednu koja je bila na SAAR dijeti uz dodatak N-acetilcisteina (NAC), i jednu koja je imala normalnu ishranu, ali im je davano jedinjenje BSO (eksperimentalna supstanca), koje snižava nivo glutationa u organizmu.

NAC pomaže tako što vraća nivo cisteina i glutationa u normalu, dok BSO smanjuje glutation, ali ne menja samu ishranu, što omogućava istraživačima da odvoje efekte ishrane od efekata ovih molekula.

Iznenađujuća podela

SAAR miševi su postali mršavi, ali su pokazali jasna oštećenja kostiju, uključujući manju gustinu, manje osteoblaste i slabije kosti. Mast u koštanoj srži se takođe povećala.

Dodavanje NAC-a je preokrenulo ove probleme, što pokazuje da smanjenje nivoa cisteina i glutationa uzrokuje oštećenja.

Međutim, BSO je proizveo vitkije telo bez oštećenja kostiju. Gustina kostiju, snaga i ćelijska aktivnost ostale su normalne, a masnoća u koštanoj srži se nije povećala.

- Uprkos svojim efektima protiv gojaznosti, BSO nije imao nikakve štetne efekte na kosti - naveli su autori.

BSO je molekul koji je u studiji pokazao sposobnost da podstakne mršavljenje bez oštećenja koštane mase Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Zaključak

Ovi rezultati sugerišu da se gubitak masnoće i gubitak koštane mase mogu razdvojiti, odnosno da mršavljenje ne mora nužno da ide na štetu kostiju. Naučnici ističu da način na koji se utiče na glutation može biti ključan za efekte na telesnu težinu, dok restriktivne dijete deluju na više sistema odjednom.

Zbog toga bi buduće terapije mogle da zadrže prednosti mršavljenja bez negativnog uticaja na kosti, ali su potrebna dodatna istraživanja o dugoročnoj bezbednosti i delovanju.