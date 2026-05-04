Bolest koju prenose glodari obično nije zarazna među ljudima i epidemije su retke. Varijante hantavirusa "novog sveta" spadaju među najopasnije jer mogu izazvati teške i često smrtonosne oblike bolesti. Troje putnika na kruzeru u Atlantskom okeanu preminulo je početkom maja nakon sumnje na hantavirus, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija (SZO).

Izbijanje zaraze prijavljeno je na polarnom kruzeru MV Hondius, koji je putovao između Argentine i Zelenortskih Ostrva.

SZO je saopštila da je potvrđen najmanje jedan slučaj hantavirusa, a jedan pacijent je na intenzivnoj nezi u bolnici u Južnoj Africi. Dvoje preminulih je bio par iz Holandije.

Šta je hantavirus?

Ortohantavirusi, poznatiji kao hantavirusi, su grupa virusa koji se prvenstveno nalaze kod glodara, ali mogu zaraziti i ljude. Prema rečima profesora Adama Tejlora sa Univerziteta Lankaster, širom sveta postoji najmanje 38 priznatih vrsta hantavirusa, od kojih 24 izazivaju bolesti kod ljudi. Glodari poput miševa, pacova i voluharica su prirodni rezervoari virusa.

Dr Jomani Saratkumara, postdoktorska istraživačica na Univerzitetu u Kvinslendu, rekla je da su infekcije hantavirusom "zaista retke kod ljudi" i da se često pogrešno dijagnostikuju kao druge infekcije.

Kako se širi i koji su simptomi?

Hantavirusi se šire udisanjem ili kontaktom sa zaraženim izmetom, urinom i pljuvačkom glodara, ili ređe ugrizom i ogrebotinama. Hantavirusi se dele na one iz "starog sveta" koji pretežno oštećuju bubrege i na one iz "novog sveta" koji mogu izazvati tešku plućnu formu bolesti.

Foto: Shutterstock

Hantavirusi starog sveta izazivaju bubrežne probleme, dok hantavirusi novog sveta (u Americi) mogu izazvati težak plućni sindrom sa respiratornom insuficijencijom i brzim pogoršanjem stanja.

U ranoj fazi infekcija se često manifestuje kao grip, sa simptomima poputgroznice, umora i bolova u mišićima, zbog čega je teško odmah postaviti dijagnozu. Period inkubacije virusa može trajati od jedne do osam nedelja.

Kako bolest napreduje, simptomi postaju ozbiljniji - kod oblika koji pogađa pluća javlja se otežano disanje, kašalj i naglo pogoršanje opšteg stanja, dok kod drugih oblika mogu da se razviju bol u stomaku, pad krvnog pritiska i znaci oštećenja bubrega, poput smanjenog mokrenja.

Kako je došlo do epidemije na kruzeru?

Mogući uzroci uključuju kontakt sa zaraženim glodarima na brodu, infekciju tokom boravka na kopnu ili, vrlo retko, prenos među ljudima.

Glavni rizik dolazi od udisanja čestica iz kontaminiranih materijala u zatvorenim prostorima.

Lečenje i smrtnost

Lečenje ne postoji kao specifična antivirusna terapija, već se primenjuje potporna nega – kiseonik, kontrola tečnosti i pomoć pri disanju. Smrtnost se kreće od jedan do 15 odsto kod virusa "starog sveta", dok kod plućnog sindroma u Americi može dostići i oko 40 odsto.