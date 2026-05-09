Novo istraživanje sugeriše da bi vitamin B3 mogao postati jednostavno i dostupno oružje protiv jedne od najrasprostranjenijih bolesti jetre današnjice

Skriveni molekularni prekidač povezan sa oboljenjem jetre može biti reverzibilan, koristeći neočekivano, poznato jedinjenje.

Oko 30 odsto ljudi širom sveta je pogođeno metabolički povezanom masnom bolešću jetre (MASLD), stanjem koje je usko povezano sa gojaznošću i dijabetesom tipa 2 i koje može neprimetno napredovati do oštećenja jetre. Uprkos rastućem uticaju, mogućnosti lečenja ostaju ograničene. Novo istraživanje sada ukazuje na neočekivanu metu i poznati vitamin koji bi mogao pomoći da se to promeni.

MikroRNK-93 prepoznat kao ključni pokretač bolesti jetre

Tim koji predvodi Džang Hjun Čoj sa Univerziteta u Ulsanu (UNIST), u saradnji sa Hvajan Jonom sa Nacionalnog univerziteta u Pusanu i Parkom Neung Hva u Univerzitetskoj bolnici u Ulsanu, identifikovao je mali molekul RNK nazvan mikroRNK-93 (miR-93) kao centralni pokretač bolesti. Njihova otkrića pokazuju da ovaj molekul deluje kao molekularni prekidač koji remeti način na koji jetra obrađuje masti.

MikroRNK su kratki lanci RNK koji fino podešavaju aktivnost gena. U ovom slučaju, miR-93 je pronađen na neobično visokim nivoima u tkivu jetre i kod pacijenata sa MASLD i kod miševa hranjenih dijetama bogatim mastima i fruktozom, kombinacijom za koju se zna da oponaša moderne obrasce ishrane. Povišeni miR-93 ometa sposobnost jetre da razgrađuje masti blokirajući SIRT1, gen koji pomaže u regulisanju korišćenja energije i metabolizma masti.

Naučnici su otkrili molekularni „prekidač” koji podstiče nakupljanje masti u jetri, a vitamin B3 mogao bi da ga isključi Foto: Shutterstock

Poremećen metabolizam i energetski balans

Ovaj poremećaj ima širok spektar efekata. Kada je SIRT1 suzbijen, jetra se prebacuje ka skladištenju masti umesto da ih sagoreva. Istraživači su otkrili da miR-93 takođe menja šire metaboličke puteve, smanjujući oksidaciju masnih kiselina, a istovremeno povećavajući procese povezane sa proizvodnjom holesterola.

Takođe prigušuje LKB1 AMPK signalni put, ključni sistem koji normalno pomaže ćelijama da reaguju na energetski stres i održavaju metaboličku ravnotežu.

Da bi testirali da li bi obrtanje ovog procesa moglo poboljšati zdravlje jetre, tim je stvorio miševe koji nisu mogli da proizvode miR-93. Čak i kada su hranjeni ishranom bogatom mastima i fruktozom, ovi miševi su razvili daleko manje nakupljanja masti u jetri. Takođe su pokazali bolju kontrolu šećera u krvi i poboljšanu funkciju mitohondrija, što ukazuje na zdraviji energetski metabolizam na ćelijskom nivou.

Poznati vitamin se pojavljuje kao kandidat

Istraživači su zatim pregledali 150 lekova koje je odobrila FDA kako bi pronašli jedinjenja koja bi mogla da smanje miR-93. Niacin, takođe poznat kao vitamin B3, istakao se kao najefikasniji. Kod tretiranih miševa, niacin je smanjio nivoe miR-93, obnovio aktivnost SIRT1 i ponovo aktivirao puteve sagorevanja masti u jetri. Kao rezultat toga, nakupljanje masti u jetri je smanjeno, a ukupna metabolička funkcija poboljšana.

Niacin se već široko koristi za kontrolu visokog holesterola, što bi ga moglo učiniti atraktivnim kandidatom za ponovnu upotrebu. Međutim, istraživači napominju da će njegovi efekti kod pacijenata sa MASLD-om morati biti potvrđeni u kliničkim studijama, posebno zato što visoke doze niacina mogu imati neželjene efekte i moraju se pažljivo koristiti.

Vitamin B3 (niacin) pomaže u regulaciji holesterola i pokazuje potencijal za poboljšanje metabolizma masti u jetri Foto: Shutterstock

- Ova studija precizno razjašnjava molekularno poreklo MASLD-a i pokazuje potencijal za ponovnu upotrebu već odobrenog vitaminskog jedinjenja za modulaciju ovog puta, što ima visok translacioni klinički značaj. S obzirom na to da je niacin dobro utvrđen i bezbedan lek koji se koristi za lečenje hiperlipidemije, on je obećavajući kandidat za kombinovane terapije usmerene na puteve miRNK kod MASLD-a - navodi tim naučnika.