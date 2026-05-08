Dodajte Kurir Zdravlje u vaš Google izbor

Naučnici navode da bi ovo otkriće moglo otvoriti novi pravac u lečenju gojaznosti, masne jetre i dijabetesa tipa 2

Slušaj vest

Istraživači sa na Univerziteta u Teksasu u San Antoniju razvili su eksperimentalni lek koji je kod miševa sprečio gojaznost i metabolička oštećenja izazva dugotrajnom ishranom bogatom mastima i šećerom.

Naučnici navode da bi ovo otkriće moglo otvoriti novi pravac u lečenju gojaznosti, masne jetre i dijabetesa tipa 2.

Studija je objavljena u stručnom časopisu Cell Reports, a istraživanje su sproveli stručnjaci iz SAD u saradnji sa naučnicima sa Univerziteta u Pensilvaniji i Univerziteta Kornel.

Kako magnezijum utiče na metabolizam

Magnezijum je mineral neophodan za normalno funkcionisanje organizma.

Učestvuje u regulaciji šećera u krvi, krvnog pritiska i radu mišića i kostiju. Međutim, naučnici su sada otkrili da prevelik unos magnezijuma u mitohondrije — ćelijske centre za proizvodnju energije — može usporiti sagorevanje masti i šećera.

Ključnu ulogu ima gen MRS2, koji kontroliše ulazak magnezijuma u mitohondrije. Kada su istraživači kod miševa uklonili ovaj gen, životinje su ostale vitke i pored dugotrajne „zapadnjačke“ ishrane bogate mastima i šećerom.

– Kada miševima damo ovaj lek, oni počinju da gube na težini i postaju vitki – rekao je dr Madeš Munisvami, jedan od autora studije.

Magnezijum je mineral neophodan za normalno funkcionisanje organizma Foto: Shutterstock

Šta su pokazali eksperimenti

Miševi bez gena MRS2:

* nisu dobijali na težini uprkos istoj količini hrane

* efikasnije su sagorevali šećer i masti

* imali su manje masnih naslaga

* zadržali su zdraviji nivo šećera u krvi

* nisu razvili ozbiljna oštećenja jetre

Posebno je značajno što kod ovih životinja gotovo da nije bilo znakova masne jetre, fibroze ni tumora jetre, koji se često javljaju kod dugotrajne nezdrave ishrane.

Naučnici veruju da smanjen ulazak magnezijuma u mitohondrije menja način na koji ćelije stvaraju i skladište masti.

Novi eksperimentalni lek CPACC

Tim istraživača zatim je testirao eksperimentalno jedinjenje CPACC, koje blokira transport magnezijuma u mitohondrije.

Kod miševa koji su dobijali CPACC:

* smanjeno je nakupljanje masti u jetri

* poboljšan je rad mitohondrija

* usporeno je povećanje telesne težine

* poboljšani su markeri funkcije jetre

Lek je davan injekcijama na svaka tri dana tokom šest nedelja, a rezultati su pokazali značajno poboljšanje metaboličkog zdravlja.

Važno upozorenje: Istraživanje je još u ranoj fazi

Iako rezultati deluju obećavajuće, stručnjaci naglašavaju da su istraživanja za sada sprovedena samo na miševima i da nije poznato da li bi isti efekti postojali kod ljudi.

Autori studije ističu da su potrebna dodatna ispitivanja kako bi se razvili bezbedni lekovi za ljudsku upotrebu.

– Lek koji bi mogao da smanji rizik od srčanog i moždanog udara, ali i raka jetre povezanog sa masnom jetrom, imao bi veliki značaj za javno zdravlje – rekao je dr Munisvami.

Kada miševima damo ovaj lek, oni počinju da gube na težini i postaju vitki – rekao je dr Madeš Munisvami, jedan od autora studije Foto: Profimedia

Moguća primena i kod drugih bolesti

Nove studije sugerišu da mitohondrijalni transport magnezijuma možda igra važnu ulogu i u drugim oboljenjima, uključujući plućnu arterijsku hipertenziju i poremećaje povezane sa ćelijskim stresom i metabolizmom energije.