Proizvodi bez šećera možda štede kalorije, ali nova istraživanja upozoravaju da mogu imati skrivenu cenu za zdravlje jetre

Slušaj vest

Naučnici iznose novu zabrinutost zbog sorbitola, uobičajenog zaslađivača koji se koristi u proizvodima koji se prodaju kao niskokalorični ili pogodni za osobe sa dijabetesom.

Novo istraživanje sugeriše da šećerni alkohol može pokrenuti procese povezane sa masnom bolešću jetre, posebno kada crevne bakterije ne uspeju da ga pravilno razgrade. Studija, objavljena u časopisu Science Signaling, otkrila je da se sorbitol u telu može ponašati slično kao fruktoza.

Fruktoza, koja se u velikoj meri koristi u bezalkoholnim pićima i prerađenoj hrani, već je snažno povezana sa steatoznom bolešću jetre povezanom sa metaboličkom disfunkcijom (MASLD), stanjem ranije poznatim kao masna bolest jetre. MASLD sada pogađa procenjenih 30% odraslih širom sveta i sve se više dijagnostikuje kod mlađih ljudi.

Kako crevne bakterije mogu zaštititi jetru

Istraživači sa Univerziteta Vašington u Sent Luisu otkrili su da crevni mikrobi mogu igrati ključnu zaštitnu ulogu. U eksperimentima sa zebricom, životinje sa smanjenim brojem crevnih bakterija razvile su masnu bolest jetre čak i dok su jele normalnu ishranu. Razlog se može pronaći u sorbitolu.

Fruktoza, koja se u velikoj meri koristi u bezalkoholnim pićima i prerađenoj hrani, već je snažno povezana sa steatoznom bolešću jetre povezanom sa metaboličkom disfunkcijom Foto: Shutterstock

Tim je otkrio da nakon konzumiranja glukoze, crevne ćelije mogu deo nje pretvoriti u sorbitol. U zdravim uslovima, crevne bakterije obično uništavaju veliki deo tog sorbitola pre nego što izazove probleme. Ali kada ti mikrobi nedostaju ili su preopterećeni, sorbitol putuje u jetru, gde se transformiše u jedinjenja povezana sa fruktozom koja podstiču nakupljanje masti.

U stvari, telo može tiho proizvoditi sopstveni put fruktoze čak i bez direktnog konzumiranja fruktoze.

- Najveće otkriće iz trenutnog rada jeste da, pošto je sorbitol u suštini jedna transformacija udaljena od fruktoze, može izazvati slične efekte - rekao je viši autor Gari Pati, profesor hemije u umetnosti i nauci Majkla i Tane Pauel i profesor genetike i medicine na Univerzitetu Vašington.

Veza između sorbitola i masne jetre Promene na jetri kod riba pokazale su ključne osobine MASLD-a, uključujući nakupljanje masti i poremećen metabolizam šećera. Visoke doze sorbitola bile su dovoljne da izazovu oštećenja slična onima kod smanjenog crevnog mikrobioma. Sorbitol se nalazi u žvakama bez šećera, dijetalnim proizvodima i nekim lekovima, a prirodno je prisutan i u voću, ali u znatno manjim količinama.

Ovaj rad doprinosi sve većem broju dokaza da mikrobiom snažno utiče na to kako telo obrađuje sastojke hrane.

Naučnici sve više sumnjaju da dve osobe mogu jesti istu hranu, a ipak imati veoma različite metaboličke efekte u zavisnosti od bakterija koje žive u njihovim crevima.

Visoke doze sorbitola bile su dovoljne da izazovu oštećenja slična onima kod smanjenog crevnog mikrobioma Foto: Shutterstock

Rastuća pitanja o zameni za šećer

Patina laboratorija godinama proučava metabolizam fruktoze i njen uticaj na bolesti. Ranije studije pokazale su da dugoročni unos sorbitola može promeniti crevni mikrobiom, izazvati metaboličke poremećaje i oštećenje jetre.