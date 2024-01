KAKO SMANJITI KRATKOVIDOST KOD DECE? Samo 2 sata dnevno napolju 50 % BOLJI VID

Kod sve većeg broja školske i predškolske dece javlja se kretkovidost, a kao direktna posledica predugog boravka u zatorenim prostorima i predugog gledanja u monitore računara i mobilnih telefona.

- Kratkovidost ili miopija je refrakciona anomalija koja nastaje kao posledica povećane dužine oka (tzv. aksijalne dužine). To dovodi do toga da se svetlosni zraci predmeta koji se posmatraju, umesto u žutoj mrlji, koja predstavlja najjasniju tačku vida, seku ispred nje. Ovo je razlog zašto kratkovide osobe bliske predmete vide jasno, a daleke mutno – objašnjava dr sci. med Danijela Ranđelović, oftalmolog.

foto: Privatna Arhiva

Kada se otkrije kratkovidost ona se ne može izlečiti, ali se njeno napredovanje može delimično zaustaviti ili barem usporiti.

- U ovom slučaju je nošenje naočara i kontaktnih sočiva obavezno, jer se tako sprečava da dete čkilji i napreže oči. U detinjstvu rastom celog tela raste i oko, što za posledicu ima veći rizik da se kratkovidost razvije, odnosno pogorša. Deca su podložnija razvoju kratkovidosti zato što njihova fina motorika očiju nije dovoljno dobro razvijena, i ona ne mogu da savladaju stres koji računar ili telefon prave na sistem vida.

Ono što roditelj može da uradi jeste da dete odvede na prvi očni pregled već sa četiri godine, a ako mališan čkilji i žmirka - i ranije.

Naučimo decu da češće odmaraju oči

Ukoliko želimo da sprečimo i li usporimo rast kratkovidosti kod naše dece doktorka savetuje da uradimo sledeće:

- Da naučimo decu da češće odmaraju oči, ako uče ili su ispred monitora, da to bude na svakih 40 do 60 minuta. Ako već imaju kratkovidost onda na svakih pola sata, dovoljno je da desetak minuta odmore oči. Ograničiti im korišćrnje mobilnih telefona i računara na maksimalno 30 minuta za predškolsku decu do dva sata dnevno za školsku decu, ali sa pauzama.

* Udaljenost od računara treba da bude na 45 do 70 cm. * Potrebno je i naučiti decu da knjigu ili svesku drže na rastojanju od 35 do 40 cm. * Televizor trebaju da gledaju na udaljenosti od 2 m

Važna je i pravilna ishrana

Naravno, ističe doktorka važna je i pravilna ishrana bogata mineralima i vitaminima i namirnicama koje sadrže sve materije koje su korisne za vid.

- Te namirnice su riba, šargarepa, spanać, borovnica, sveža crvena paprika i još mnogo toga. Za dobar vid važan je i boravak u prirodi na svežem vazduhu. Vreme provedeno napolju od samo 2 sata dnevno smanjuje rizik od nastajanja kratkovidosti, ali i njenog pogoršanja ukoliko je već nastala - za čak 50 odsto. Izlaganje sunčevim zracima podstiče lučenje hormona dopamina koji kontroliše brzinu rasta oka, odnosno usporava rast kratkovidosti.

Ukoliko je kratkovidost i nasledna prirodno svetlo će povoljno uticati na kvalitet vida, jer su oči za vreme igranja napolju fokusirane na daleke predmete, što im daje mogućnost da se odmore.

Deca koja češće borave na otvorenom imaju manje problema sa vidnom oštrinom, kao i manji rast dioptrije od dece koja su više u zatvorenom prostoru.

foto: Profimedia

Kratkovide osobe se moraju kontrolisati svakih šest meseci, po potrebi i češće.

- Kompletan oftalmološki pregled obuhvata proveru vidne oštrine, merenje očnog pritiska i pregled očnog dna sa širenjem zenica.