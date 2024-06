Fimoza se brzo i lako leči, u protivnom stvara ozbiljne komplikacije: Urolog savetuje kako da ih izbegnete

Neki oblik fimoze muči oko 25 odsto ljudi, a problem može da bude rezultat infekcije, urođene anomalije ili dijabetesa, kaže urolog prof. dr sc. Aleksandar Milošević.

- Suženje kožice, koja ne može da se prevuče preko glansa, povratno pravi infekcije, ometa normalne polne odnose i generalno celokupni život. Jedno od rešenja je cirkumcizija (korekcija prepucijuma ili potpuno obrezivanje) i postoje dva razloga zašto se radi takva hirirška intervencija - ili se radi o infekciji ili o urođeno suženoj kožici - navodi doktor.

Prvo kortikosteroidi, pa eventualno operacija

Operacije se rade samo ako problem ne može da se reši prirodnim putem, dodaje naš sagovornik. Roditelji po rođenju dečaka obično dobijaju savete od pedijatra kako da neguju ovaj deo tela svojih mališana - najčešće nakon kupanja blagim pilngom (brisanjem) pomoću sterilne pelene.

Važno je da se dete na vreme odvede lekaru

- Ukoliko roditelji ne mogu da prevuku kožicu u toploj sredini, prilikom pranja, onda treba da se jave iskusnom lekaru, pedijatru ili urologu, koji to mogu da urade umesto njih, već oko druge, treće godine. Jednom kada se prevuče, problem je rešen. Treba reći da s rastom deteta spontano dolazi i do povećanja elastičnosti same kožice, a znaci da nešto nije u redu mogu se primetiti kada dete piški. Ako se kožica naduvava kao balonče iz koga se cedi mokraća, što je pogodno tlo za razvoj infekcija, uključujući i one gnojne, apsplutno je reč o indikaciji na koju treba reagovati - opominje dr Milošević.