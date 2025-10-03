Dovoljan i kvalitetan san u ranom detinjstvu ključan je za zdrav razvoj mozga i formiranje kognitivnih veština.

Cilj istraživanja bio je da se ispita kako trajanje spavanja i učestalost konzumacije jogurta u prvoj godini života utiču na razvoj radne memorije (WM) kod četvorogodišnjaka. Radna memorija je ključna komponenta izvršnih funkcija, koje omogućavaju zadržavanje i obradu informacija – veštine koje su temelj složenog razmišljanja i učenja.

San i kognitivni razvoj

San ima važnu ulogu u razvoju strukture i funkcija mozga. Dokazana je veza između noćnog sna i razvoja izvršnih funkcija, a kvalitet sna može značajno uticati na kognitivne sposobnosti. Studija je pokazala da duži noćni san u uzrastu od godinu dana ima pozitivnu vezu sa boljom verbalnom memorijom u četvrtoj godini. Dnevno spavanje, međutim, nije imalo isti efekat.

Jogurt i mozak

Jogurt, kao fermentisana hrana bogata probioticima, može doprineti zdravlju crevne mikrobiote, koja preko ose creva–mozak može uticati na san i kognitivne procese. U ovoj studiji, redovna konzumacija jogurta u prvoj godini života pozitivno je korelisala sa verbalnim razumevanjem kod dece u četvrtoj godini.

Jogurt u ranom detinjstvu može pozitivno uticati na razvoj pamćenja kod dece Foto: Shutterstock

Rezultati studije Deca koja su imala duži noćni san sa godinu dana imala su bolje rezultate na testovima verbalne radne memorije u četvrtoj godini.

Uočena je marginalna veza između ukupnog sna u trećoj godini i kasnijih rezultata.

Deca koja su pila jogurt u prvoj godini imala su bolje rezultate u verbalnom razumevanju.

Efekti su bili umereni, ali statistički značajni.

Zanimljivo je da je najčešći obrazac bio unos jogurta jednom do dva puta nedeljno, dok je samo 2 odsto dece pilo jogurt više od jednom dnevno.

Takođe, ni duže dnevno spavanje ni ukupno trajanje sna nisu pokazali snažnu vezu sa memorijskim rezultatima – značajniji je bio kvalitet i trajanje noćnog sna.

Zaključak

Rane životne navike, poput unošenja probiotika kroz jogurt i obezbeđivanja dovoljno noćnog sna, mogu igrati važnu ulogu u razvoju kognitivnih funkcija kod dece. Iako su uočeni efekti mali, nalazi podržavaju ideju da svakodnevne rutine iz najranijeg uzrasta ostavljaju trag na intelektualni razvoj deteta.

Za potvrdu ovih rezultata potrebna su dalja istraživanja na većim i raznovrsnijim populacijama.