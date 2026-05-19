Stručnjaci upozoravaju da tamne i zadebljale promene na koži kod dece mogu ukazivati na insulinsku rezistenciju i povećan rizik od razvoja dijabetesa tipa 2

Slušaj vest

Kako deca ulaze u tinejdžerske godine, dobijanje na težini može biti sasvim normalan deo odrastanja. Međutim, određeni znaci povećanja telesne težine mogu biti upozorenje na nešto ozbiljnije od tipičnih pubertetskih promena.

Prema rečima stručnjaka, jedan suptilan znak može da ukaže na to da je dete u riziku od razvoja uobičajenog medicinskog stanja.

Prema Nacionalnom programu za merenje dece, skoro četvrtina (22,7 odsto) dece u prijemnom razredu i preko trećine (37,7 odsto) dece koja napuštaju osnovnu školu klasifikovani su kao prekomerno teški ili gojazni od 2022. do 2023. godine.

Iako je izvesno povećanje telesne težine prirodan deo razvoja, gojaznost kod dece ostaje značajna zabrinutost.

- Postoji jedna posebna „malo poznata“ promena na koju bi roditelji trebalo da obrate pažnju ako su zabrinuti zbog težine svog deteta, a ona nema nikakve veze sa brojem na vagi- rekao je dr Dominik Grinijer, direktor i lekar opšte prakse.

Povećanje telesne težine kod dece može biti normalno, ali ponekad može ukazivati i na ozbiljnije zdravstvene probleme Foto: Shutterstock

Kožne promene kao rani znak insulinske rezistencije

Jedan od ključnih pokazatelja da vaše dete možda ima problema sa težinom je primetna promena na koži.

- Potamnjivanje i zadebljanje kože u naborima vrata i pazuha, medicinski poznato kao akantoza nigricans, može biti pokazatelj insulinske rezistencije kod dece, stanja koje je usko povezano sa gojaznošću.

Dr Grinijer ističe da, ako se ne obrati pažnja, to može biti odskočna daska ka dijabetesu tipa dva, jer roditelji često previde tu promenu, misleći da je reč o suncu, suvoj koži ili prljavštini. On dodaje: - Zato je klinička procena važna ako ste zabrinuti zbog težine vašeg deteta.

Dodati simptomi Pored promena na koži, stručnjaci upozoravaju da dodatni simptomi koji mogu zahtevati medicinsku procenu uključuju BMI koji je konstantno na ili iznad 91. percentila, nesrazmeran porast telesne težine u odnosu na visinu i razvoj deteta, kao i porodičnu istoriju stanja povezanih sa gojaznošću, poput dijabetesa tipa 2, izveštava Ekspres.

Kada je debljanje kod dece znak za zabrinutost

- Roditeljima može biti teško da razlikuju povećanje telesne težine kod dece koje je deo zdravog razvoja od povećanja telesne težine koje zahteva razgovor sa medicinskim stručnjakom.

Akantoza nigricans je stanje kože koje može ukazivati na insulinsku rezistenciju i povećan rizik od dijabetesa Foto: Shutterstock

Ključno je da li povećanje telesne težine prelazi centilne linije naviše tokom vremena i da li je praćeno neobičnim znacima, poput promena na koži, koji ukazuju na to da se nešto više dešava ispod površine.

Nacionalna zdravstvena služba (NHS) navodi da se mrlje od akantoze nigricans „često pojavljuju postepeno bez ikakvih drugih simptoma“.

Svakome ko ima nove tamne mrlje na koži ili bilo kakve neobjašnjive promene na koži savetuje se da se konsultuje sa svojim lekarom opšte prakse.

Koji je tretman za akantozu nigricans?

Kada lekar opšte prakse utvrdi osnovni uzrok akantozne nigricanse, može dati savet o najprikladnijem načinu lečenja. Fleke bi trebalo da izblede tokom vremena kada se uzrok izleči.

Ako imate značajnu gojaznost, lekar opšte prakse može savetovati gubitak težine. U zavisnosti od osnovnog uzroka, može vam prepisati i lekove za regulisanje hormona ili nivoa insulina. Lekar bi takođe mogao predložiti promenu leka na onaj koji ne izaziva pojavu fleka.