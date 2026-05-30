Da li ste imali priliku da se upoznate sa broćikom (Galium aparine) koja obožava da vam se prilepi za odeću? U nekim krajevima se naziva sapinjač, dok je Englezi zovu lepljivi Vili. Reč je o jednoj od najcenjenijih biljaka u narodnoj medicini,  odličnom pokretaču limfne drenaže i miljenici svih u "raketa do leta" raspoloženju, kaže na svom Instagram nalogu čuveni fitoterapeut i novinar Momčilo Antonijević.

- Broćika je izuzetno blagotvorna biljka, a u narodnoj medicini se koristi za podsticanje limfne drenaže, izbacivanje viška tečnosti iz organizma, kao i za smirivanje upala urinarnog trakta. Pominje se i kao prirodna pomoć kod nervoze, pojedinih kožnih problema i tegoba sa štitnom žlezdom. Ipak, prvenstveno je omiljena kao odličan pokretač limfne drenaže - objašnjava fototerapeut.

korpa sa nabranom broćikom na livadi pored drveta, makaze i šešir
Broćika raste svuda, sigurno ste se saplitali o nju ili vam se lepila za odeću Foto: Shutterstock

Dobra cirkulacija limfe važna je tokom celog života, ali problemi mogu da se jave kada se manje krećemo ili ne vodimo dovoljno računa o ishrani. Tada može da se dogodi da imamo osećaj težine u nogama, konstantnu nadutost i osećaj težine u telu. Tu broćika može da bude od pomoći, navodi Antonijević.

Napitak od broćike

Za pripremu napitka potrebno je ubrati svežu biljku, oprati je i sitno iseckati. Potom se stavlja u staklenu flašu sa vodom, koja se zatvara i ostavlja na suncu oko tri sata

- Možete da dodate malo limuna ili krastavca, a neko voli i kašičicu meda. Sve se promeša i pije. Vaša limfa će cirkulisati bolje, a samim tim ćete se vi osećati bolje. Bićete vitkiji i neće biti tog dosadnog osećaja težine i nadutosti koji muči mnoge dame, posebno one koje se ne kreću dovoljno - savetuje fitoterapeut.

