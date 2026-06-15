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Neka istraživanja pokazuju da sok od višnje može doprineti snižavanju krvnog pritiska i „lošeg“ holesterola, čime se smanjuje rizik od srčanog i moždanog udara

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Sok od višnjeposlednjih godina privlači pažnju istraživača zbog potencijalnih koristi za zdravlje srca, kvalitet sna i oporavak mišića. Bogat je antioksidansima i sadrži bakar, mineral važan za stvaranje krvnih zrnaca i vezivnog tkiva.

Iako može biti koristan dodatak ishrani, osobe sa dijabetesom bi trebale da ga konzumiraju umereno zbog prirodno visokog sadržaja šećera.

Čuva zdravlje srca

Sok od višnje sadrži biljna jedinjenja poput antocijanina, proantocijanidina i flavonola, poznata po antioksidativnom i protivupalnom dejstvu. Ova jedinjenja pomažu u smanjenju oksidativnog stresa, koji može doprineti razvoju srčanih oboljenja.

Neka istraživanja pokazuju da sok od višnje može doprineti snižavanju krvnog pritiska i LDL („lošeg“) holesterola, čime se smanjuje rizik od srčanog i moždanog udara.

Može poboljšati san

Višnje prirodno sadrže melatonin, hormon koji reguliše ciklus spavanja i budnosti. Pored toga, sadrže triptofan, aminokiselinu koja učestvuje u stvaranju melatonina i serotonina.

Istraživanja sugerišu da redovno konzumiranje soka od višnje može produžiti trajanje sna i poboljšati njegov kvalitet, posebno kod osoba koje pate od nesanice.

Višnje prirodno sadrže melatonin, hormon koji reguliše ciklus spavanja i budnosti Foto: Shutterstock

Podržava zdravlje mozga

Visok krvni pritisak, upale i oksidativni stres povezani su sa slabljenjem kognitivnih funkcija. Zahvaljujući antioksidativnim i protivupalnim svojstvima, sok od višnje može pomoći u zaštiti moždanih ćelija.

Manje studije pokazale su poboljšanja pamćenja i sposobnosti učenja kod starijih osoba koje su redovno konzumirale sok od višnje, ali su potrebna dodatna istraživanja.

Pomaže oporavku mišića i izdržljivosti

Sok od višnje posebno je popularan među sportistima. Istraživanja pokazuju da može smanjiti bolove u mišićima, upalne procese i oštećenja nastala nakon intenzivnog treninga.

Takođe može doprineti boljoj izdržljivosti i bržem oporavku mišićne snage nakon fizičkog napora.

Može doprineti zdravlju kostiju

Postoje dokazi da višnje mogu pomoći u usporavanju gubitka koštane mase povezanog sa starenjem. Neke studije pokazale su smanjenu razgradnju kostiju kod starijih žena koje su redovno pile sok od višnje.

Ipak, potrebno je više istraživanja kako bi se tačno utvrdio njegov uticaj na zdravlje kostiju.

Ublažava simptome artritisa

Sok od višnje povezuje se sa manjom učestalošću napada gihta, oblika inflamatornog artritisa koji izaziva bol i otok zglobova.

Pojedina istraživanja pokazala su i poboljšanje pokretljivosti i smanjenje bolova kod osoba sa osteoartritisom kolena, mada stručnjaci naglašavaju da su potrebne dodatne potvrde ovih rezultata.

Foto: Shutterstock

Hranljive materije u soku od višnje Jedna šolja (oko 225 ml) soka od višnje sadrži: * 159 kalorija

* 0,8 g proteina

* 1,5 g masti

* 36,9 g ugljenih hidrata

* 32,8 g šećera

* oko 12% preporučenog dnevnog unosa bakra Za maksimalne zdravstvene koristi preporučuje se izbor 100% čistog soka od višnje bez dodatog šećera.

Na šta bi trebalo obratiti pažnju?

Većina zdravih osoba može bezbedno da konzumira sok od višnje. Međutim, zbog sadržaja sorbitola kod nekih ljudi može izazvati nadimanje, gasove, dijareju ili grčeve u stomaku.

Osobe alergične na trešnje treba da izbegavaju ovaj napitak, dok osobe sa dijabetesom treba da ga piju umereno zbog sadržaja prirodnih šećera.

Kako da sok od višanja uključite u ishranu?

* Birajte 100% sok bez dodatog šećera.

* Možete ga pripremiti i kod kuće od svežih ili zamrznutih višanja.

* Pijte ga uz obrok koji sadrži proteine i vlakna kako biste usporili porast šećera u krvi.

* Počnite sa manjim količinama i pratite reakciju organizma.