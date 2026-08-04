Kantarion može biti koristan za ublažavanje blažih intimnih tegoba, ali nije zamena za ginekološki pregled i odgovarajuću terapiju

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Kantarion, poznat i kao gospina trava, vekovima zauzima važno mesto u narodnoj medicini, a i danas se često koristi u prirodnoj nezi ženskog intimnog zdravlja. Zahvaljujući protivupalnom, antibakterijskom i regenerativnom dejstvu, može da pomogne kod blažih tegoba i oporavka osetljive sluzokože.

Kada može da bude od koristi?

Kantarion se tradicionalno koristi kod iritacije, osećaja suvoće i svraba, manjih oštećenja sluzokože i kože, kao i za održavanje prirodne ravnoteže vaginalne flore. Deluje blago antiseptično i podstiče zarastanje tkiva, zbog čega je čest sastojak preparata namenjenih intimnoj nezi.

Može da se primenjuje na dva načina, kao čaj za povremeno ispiranje ili u obliku kantarionovog ulja za spoljašnju negu.

Kantarion se tradicionalno koristi kod iritacije, osećaja suvoće i svraba, manjih oštećenja sluzokože i kože Foto: Shutterstock

Čaj od kantariona za ispiranje Potrebno je: 1 kašičica suvog cveta i lista kantariona

200 ml ključale vode Priprema

Biljku prelijte ključalom vodom, poklopite i ostavite da odstoji desetak minuta. Nakon toga procedite čaj i sačekajte da se ohladi do mlake temperature.

Primena

Mlaki čaj sipajte u irigator, koji može da se kupi u apoteci, i pažljivo primenite prema uputstvu. Ispiranje je dovoljno sprovoditi jednom do dva puta nedeljno, jer prečesta primena može da naruši prirodnu ravnotežu vaginalne flore.

Važno: Ispiranje vagine nije preporučljivo kao svakodnevna rutina, već samo povremeno i po savetu ginekologa.

Oprezno Kantarion se koristi kao pomoć kod blagih do umerenih simptoma depresije, anksioznosti i nesanice. Međutim, može da utiče na dejstvo brojnih lekova, pa ga ne treba uzimati bez prethodnog saveta lekara ili farmaceuta.

Čaj od kantariona tradicionalno se koristi za povremeno ispiranje intimne regije radi ublažavanja blaže iritacije i održavanja higijene Foto: Shutterstock

Kantarionovo ulje za spoljašnju negu

Kantarionovo ulje namenjeno je isključivo spoljašnjoj upotrebi. Može da ublaži iritaciju kože intimne regije, osećaj zatezanja i suvoće, a često se koristi i za negu nakon depilacije ili brijanja.

Nanosi se u tankom sloju na spoljašnji deo intimne regije, po mogućstvu uveče.

Pošto kantarion povećava osetljivost kože na sunce, ulje ne treba nanositi neposredno pre izlaganja UV zracima.

Kako se priprema kantarionovo ulje? Potrebno je: sveži cvetovi kantariona (ili suvi ako sveži nisu dostupni)

hladno ceđeno maslinovo ili drugo kvalitetno biljno ulje

čista staklena tegla Priprema

Teglu rastresito napunite cvetovima, prelijte uljem tako da biljka bude potpuno potopljena, zatvorite i ostavite na sunčanom mestu tri do četiri nedelje. Teglu povremeno protresite. Kada ulje poprimi karakterističnu crvenkastu boju, procedite ga i sipajte u tamnu staklenu bocu. Čuvajte ga na hladnom i tamnom mestu.

Kantarion može biti koristan kod blage do umerene depresije, ali zbog brojnih interakcija sa lekovima i mogućih neželjenih efekata, preporučuje se oprez Foto: Shutterstock

Kada potražiti pomoć ginekologa?

Kantarion može da bude korisna dopuna nezi intimne regije, ali nije zamena za odgovarajuće lečenje. Ako se jave jak svrab, neprijatan miris, pojačan sekret, bol ili tegobe ne prolaze, potrebno je da se obratite ginekologu.

Uz pravilnu i umerenu primenu, kantarion može da bude vredan saveznik u očuvanju intimnog zdravlja, ali ga je najbolje koristiti kao dopunu, a ne kao zamenu za stručni pregled i terapiju kada su oni potrebni.

Kantarion, poznat i kao gospina trava, vekovima zauzima važno mesto u narodnoj medicini, a i danas se često koristi u prirodnoj nezi ženskog intimnog zdravlja. Zahvaljujući protivupalnom, antibakterijskom i regenerativnom dejstvu, može da pomogne kod blažih tegoba i oporavka osetljive sluzokože.

Kada može da bude od koristi?

Kantarion se tradicionalno koristi kod iritacije, osećaja suvoće i svraba, manjih oštećenja sluzokože i kože, kao i za održavanje prirodne ravnoteže vaginalne flore. Deluje blago antiseptično i podstiče zarastanje tkiva, zbog čega je čest sastojak preparata namenjenih intimnoj nezi.

Može da se primenjuje na dva načina – kao čaj za povremeno ispiranje ili u obliku kantarionovog ulja za spoljašnju negu.

Čaj od kantariona za ispiranje

Potrebno je:



1 kašičica suvog cveta i lista kantariona



200 ml ključale vode



Priprema

Biljku prelijte ključalom vodom, poklopite i ostavite da odstoji desetak minuta. Nakon toga procedite čaj i sačekajte da se ohladi do mlake temperature.

Primena

Mlaki čaj sipajte u irigator, koji može da se kupi u apoteci, i pažljivo primenite prema uputstvu. Ispiranje je dovoljno sprovoditi jednom do dva puta nedeljno, jer prečesta primena može da naruši prirodnu ravnotežu vaginalne flore.

Važno: Ispiranje vagine nije preporučljivo kao svakodnevna rutina, već samo povremeno i po savetu ginekologa.

Kantarionovo ulje za spoljašnju negu

Kantarionovo ulje namenjeno je isključivo spoljašnjoj upotrebi. Može da ublaži iritaciju kože intimne regije, osećaj zatezanja i suvoće, a često se koristi i za negu nakon depilacije ili brijanja.

Nanosi se u tankom sloju na spoljašnji deo intimne regije, po mogućstvu uveče. Pošto kantarion povećava osetljivost kože na sunce, ulje ne treba nanositi neposredno pre izlaganja UV zracima.

Kako se priprema kantarionovo ulje?

Potrebno je:



sveži cvetovi kantariona (ili suvi ako sveži nisu dostupni)



hladno ceđeno maslinovo ili drugo kvalitetno biljno ulje



čista staklena tegla

