Prehlada je najčešće virusno oboljenje na svetu koje zahvata gornji respiratorni trakt. Grip je bolest vrlo slična prehladi, ali znatno jačeg intenziteta simptoma i dužeg trajanja. Većina ljudi bitku s prehladom i gripom započinje uzimanjem mega doza vitamina C. Postoje naučni dokazi da visoke doze ovog mikronutrijenta (1-2 g/dan) skraćuju trajanje i ublažavaju simptome obične prehlade, te posledično, opskrbljivanjem organizma potrebnom količinom vitamina C (barem 100 mg) dnevno dolazi do bržeg oporavka od bolesti. Ipak, uzimanje doza većih od 2 g dnevno može da izazove dijareju, povraćanje i vrtoglavicu, te nije preporučljivo. Manje poznati saveznici protiv prehlade i gripa su vitamini A i E, kao i minerali cink, bakar i selen.