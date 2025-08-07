Slušaj vest

Međutim, u današnje vreme, jetra je pod većim opterećenjem nego ikada ranije, jer sve više usvajamo sedeći način života. Uz svu ultraprerađenu hranu i toksine iz okoline koji svakodnevno ulaze u naš organizam, postoji opravdan razlog da se svesno trudimo da detoksikujemo jetru.

Kada je reč o zdravlju jetre, najčešće se fokusiramo na zdraviju ishranu, ali postoje i određeni napici koji mogu pomoći u njenom čišćenju.

Pet napitaka za čišćenje jetre

Dr Šojibalini Karmokar, lekar opšte medicine, preporučuje sledećih pet napitaka koji mogu imati blagotvorno dejstvo na jetru:

Čaj od nane

Sastojci poput mentola, prisutni u nani, pokazali su u istraživanjima antiinflamatorna i antioksidativna svojstva, koja mogu pomoći u zaštiti jetre od toksina.

- Prema istraživanjima, ulje nane može imati antifibrotična svojstva, što može pomoći u prevenciji ili ublažavanju fibroze jetre – stanja u kojem dolazi do stvaranja ožiljaka i upale u jetri - objašnjava dr Karmokar.

Čaj od ovsa

Prema jednoj studiji, čaj od ovsa (Avena sativa) pokazao je potencijalne koristi za zdravlje jetre, posebno u pogledu smanjenja oštećenja jetre i poboljšanja nivoa jetrenih enzima.

- Ekstrakti ovsa imaju antiinflamatorna i antioksidativna svojstva koja mogu pomoći u zaštiti jetre od oštećenja, poput onog koje izaziva alkohol ili LPS (lipopolisaharidi) - kaže dr Karmokar.

Sok od amle (indijskog ogrozda)

- Zahvaljujući svojim antiinflamatornim i antioksidativnim svojstvima, sok od amle, dobijen od indijskog ogrozda (Phyllanthus emblica), koristan je za zdravlje jetre - kaže dr Karmokar.

Prema istraživanjima, amla može pomoći u smanjenju upala, poboljšanju funkcije jetre, i zaštiti od toksina koji mogu izazvati oštećenja.

Studije su pokazale da kokosova voda smanjuje upale, oksidativni stres i može imati pozitivan efekat na lipidni profil. Foto: Artem Oleshko / Alamy / Profimedia

Kokosova voda

Više studija pokazuje da kokosova voda može doprineti zdravlju jetre na više načina: smanjuje upale, oksidativni stres i može imati pozitivan efekat na lipidni profil.

Ovi efekti se pripisuju bioaktivnim supstancama i elektrolitima koje kokosova voda sadrži, a koji mogu smanjiti oštećenja jetre izazvana toksinima ili drugim stresorima.

Čaj od đumbira i nane

Zahvaljujući kombinaciji antiinflamatornih i antioksidativnih svojstava, čaj od đumbira i nane može poboljšati funkciju jetre i umanjiti oštećenja.

Đumbir pomaže u snižavanju triglicerida i holesterola, koji su povezani sa masnom jetrom, i pokazuje potencijal u smanjenju oksidativnog stresa i zaštiti jetre od hepatotoksičnih supstanci. Nana, zbog mentola, takođe doprinosi sličnim efektima.

Ipak, dr Karmokar naglašava da su potrebna dodatna istraživanja, posebno kliničke studije na ljudima, kako bi se potvrdila sva dejstva.

Rani znaci oštećenja jetre uključuju žuticu, bol i otok u stomaku, povraćanje ili mučninu, gubitak apetita Foto: Shutterstock

Rani znaci oštećenja jetre

Prema rečima dr Karmokar, simptomi oštećenja jetre često nisu vidljivi ili lako uočljivi. Ukoliko se pojave, mogu uključivati:

žutica (žuta koža i beonjače)

bol i otok u stomaku

oticanje članaka i nogu

svrab kože

tamna boja urina

bleda stolica

hronični umor

povraćanje ili mučnina

gubitak apetita

lako nastajanje modrica