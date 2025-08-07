Pet najboljih napitaka za čišćenje jetre: Osvežavaju i sprečavaju upalu
Jetra preuzima toksine iz krvi i pretvara ih u otpadne materije koje organizam može da eliminiše, čisti krv i metaboliše hranljive materije i lekove kako bi telo dobilo važne proteine.
Međutim, u današnje vreme, jetra je pod većim opterećenjem nego ikada ranije, jer sve više usvajamo sedeći način života. Uz svu ultraprerađenu hranu i toksine iz okoline koji svakodnevno ulaze u naš organizam, postoji opravdan razlog da se svesno trudimo da detoksikujemo jetru.
Kada je reč o zdravlju jetre, najčešće se fokusiramo na zdraviju ishranu, ali postoje i određeni napici koji mogu pomoći u njenom čišćenju.
Pet napitaka za čišćenje jetre
Dr Šojibalini Karmokar, lekar opšte medicine, preporučuje sledećih pet napitaka koji mogu imati blagotvorno dejstvo na jetru:
Čaj od nane
Sastojci poput mentola, prisutni u nani, pokazali su u istraživanjima antiinflamatorna i antioksidativna svojstva, koja mogu pomoći u zaštiti jetre od toksina.
- Prema istraživanjima, ulje nane može imati antifibrotična svojstva, što može pomoći u prevenciji ili ublažavanju fibroze jetre – stanja u kojem dolazi do stvaranja ožiljaka i upale u jetri - objašnjava dr Karmokar.
Čaj od ovsa
Prema jednoj studiji, čaj od ovsa (Avena sativa) pokazao je potencijalne koristi za zdravlje jetre, posebno u pogledu smanjenja oštećenja jetre i poboljšanja nivoa jetrenih enzima.
- Ekstrakti ovsa imaju antiinflamatorna i antioksidativna svojstva koja mogu pomoći u zaštiti jetre od oštećenja, poput onog koje izaziva alkohol ili LPS (lipopolisaharidi) - kaže dr Karmokar.
Sok od amle (indijskog ogrozda)
- Zahvaljujući svojim antiinflamatornim i antioksidativnim svojstvima, sok od amle, dobijen od indijskog ogrozda (Phyllanthus emblica), koristan je za zdravlje jetre - kaže dr Karmokar.
Prema istraživanjima, amla može pomoći u smanjenju upala, poboljšanju funkcije jetre, i zaštiti od toksina koji mogu izazvati oštećenja.
Kokosova voda
Više studija pokazuje da kokosova voda može doprineti zdravlju jetre na više načina: smanjuje upale, oksidativni stres i može imati pozitivan efekat na lipidni profil.
Ovi efekti se pripisuju bioaktivnim supstancama i elektrolitima koje kokosova voda sadrži, a koji mogu smanjiti oštećenja jetre izazvana toksinima ili drugim stresorima.
Čaj od đumbira i nane
Zahvaljujući kombinaciji antiinflamatornih i antioksidativnih svojstava, čaj od đumbira i nane može poboljšati funkciju jetre i umanjiti oštećenja.
Đumbir pomaže u snižavanju triglicerida i holesterola, koji su povezani sa masnom jetrom, i pokazuje potencijal u smanjenju oksidativnog stresa i zaštiti jetre od hepatotoksičnih supstanci. Nana, zbog mentola, takođe doprinosi sličnim efektima.
Ipak, dr Karmokar naglašava da su potrebna dodatna istraživanja, posebno kliničke studije na ljudima, kako bi se potvrdila sva dejstva.
Rani znaci oštećenja jetre
Prema rečima dr Karmokar, simptomi oštećenja jetre često nisu vidljivi ili lako uočljivi. Ukoliko se pojave, mogu uključivati:
- žutica (žuta koža i beonjače)
- bol i otok u stomaku
- oticanje članaka i nogu
- svrab kože
- tamna boja urina
- bleda stolica
- hronični umor
- povraćanje ili mučnina
- gubitak apetita
- lako nastajanje modrica
Iako ne možemo u potpunosti da izbegnemo sve štetne faktore iz okoline i ishrane, briga o zdravlju jetre postaje sve važnija. Uvođenjem zdravijih izbora u ishrani, konzumiranjem korisnih napitaka i redovnim vežbanjem možemo pomoći jetri da se detoksikuje, efikasnije funkcioniše i ostane zdrava.
