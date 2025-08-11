Slušaj vest

Unos ružičaste soli kroz napitke je brz i prirodan način za povećanje hidratacije i podršku varenju. Ovaj napitak smatra se prirodnim načinom za povećanje hidratacije, jer sadrži esencijalne minerale potrebne vašem telu.

Kombinacija ružičaste soli, limuna i vode zajedno deluje na pokretanje metabolizma, uravnoteženje pH nivoa i nežnu detoksikaciju vašeg sistema.

Evo kako da napravite ovaj napitak

Potrebno je:

1 čaša mlake filtrirane vode

1/4 kašičice himalajske ružičaste soli

Sok od limuna (po ukusu)

1 kašičica meda (po želji)

Priprema

U čaši tople vode razmutite so dok se potpuno ne rastvori, zatim iscedite sok od limuna. Popijte odmah na prazan stomak pre doručka.

Koliko često bi trebalo da ga pijete i kada?

Ovaj napitak sa ružičastom solju najbolje ga je piti ujutru, odmah nakon buđenja, na prazan stomak. Tada je telo najspremnije da apsorbuje hranljive materije i nadoknadi tečnost izgubljenu tokom noći.

Ružičasta so – prirodan izvor minerala za creva, energiju i ravnotežu tečnosti Foto: Shuttersstock

Prema rečima dijetetičarke i edukatora za dijabetes, dr Arčane Batre, ovaj napitak pokreće varenje, ubrzava metabolizam, bogat je prirodnim elektrolitima i pomaže u njihovom obnavljanju. Takođe može doprineti redovnoj stolici i podržati zdravlje creva.

Dnevna čaša napitka s ružičastom solju može poboljšati hidrataciju, varenje i obezbediti minerale važne za energiju. Preporučuje se osobama sa visokim pritiskom i manjkom minerala, ali se treba ograničiti na jednu čašu dnevno zbog natrijuma. Ako ste na dijeti sa smanjenim unosom soli, posavetujte se sa lekarom.