Čaj od koprive kao sinonim za detoksikaciju: Čisti krv, bubrege i jetru, a koristan je i kod polenskih alergija
Takođe, može pomoći u smanjenju oksidativnog stresa i upale u telu.
Kopriva je blagi diuretik i indikovana je za sva stanja kada je potrebno očistiti organizam, kod reumatoidnog artritisa, problema sa prostatom, urinarnih infekcija.
Evo za šta je još korisna ova biljka:
- ubrzava metabolizam
- jača imunitet
- sprečava upale
- zaustavlja krvarenje
- stimuliše obnavljanje ćelija i time pomaže u obnavljanju hrskavičnog tkiva.
Sadrži enzime, hlorofil, vitamine, minerale i mnoge druge veoma važne supstance koje stimulišu metabolizam supstanci u ćelijama, posebno jetre, pozitivno utiče na nivo gvožđa, a takođe utiče i na sistem za varenje i ubrzava varenje.
Čaj od koprive
Potrebno je:
- 3 kašike lista koprive
- 1 litar ključale vode
- (po želji) malo zaslađivača (npr. med ili šećer)
Priprema
Prelijte tri kašike lista koprive sa jednom litrom ključale vode, poklopite i ostavite da odstoji pet minuta; procedite. Može se malo zasladiti - medom, a ako je zagrevate, pazite da je ne pregrejete, jer će izgubiti svoja lekovita svojstva.
Saveti lekara
Može pomoći u čišćenju bubrega i urinarnog trakta tako što pomaže telu da eliminiše višak tečnosti i toksine. Takođe, povećano mokrenje može smanjiti opterećenje bubrega i smanjiti rizik od kamena u bubregu.
Važno je napomenuti da ljudi koji već imaju problema sa bubrezima treba da budu oprezni i da se konsultuju sa lekarom pre nego što redovno konzumiraju koprivu.
Zdravlje jetre
Kopriva sadrži jedinjenja koja mogu pomoći u detoksikaciji jetre. Smatra se da pomaže u stimulisanju prirodnih procesa njenog čišćenja, što može podržati funkciju jetre u uklanjanju toksina iz tela.
Pored toga, kopriva je bogata antioksidansima (kao što su vitamin C i flavonoidi), koji mogu smanjiti uticaj oksidativnog stresa na jetru i pomoći u obnavljanju oštećenih ćelija.
Zahvaljujući kvercetinu, kopriva sprečava oslobađanje histamina, a upravo je histamin pokretač alergijskih reakcija.
Ko bi trebalo da bude oprezan u njenom korišćenju?
- Pre upotrebe koprive konsultujte se s lekarom, posebno ako imate hronične bolesti.
- Nije preporučena u trudnoći, dojenju, kod srčanih i bubrežnih oboljenja.
- Pojačava izlučivanje urina — kod duže upotrebe važno je unositi dovoljno kalijuma.
Izvor: Zivim.jutarnji.hr/Zdravlje.Kurir.rs
