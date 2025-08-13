Slušaj vest

Takođe, može pomoći u smanjenju oksidativnog stresa i upale u telu.

Kopriva je blagi diuretik i indikovana je za sva stanja kada je potrebno očistiti organizam, kod reumatoidnog artritisa, problema sa prostatom, urinarnih infekcija.

Evo za šta je još korisna ova biljka:

ubrzava metabolizam

jača imunitet

sprečava upale

zaustavlja krvarenje

stimuliše obnavljanje ćelija i time pomaže u obnavljanju hrskavičnog tkiva.

Sadrži enzime, hlorofil, vitamine, minerale i mnoge druge veoma važne supstance koje stimulišu metabolizam supstanci u ćelijama, posebno jetre, pozitivno utiče na nivo gvožđa, a takođe utiče i na sistem za varenje i ubrzava varenje.

Čaj od koprive

Potrebno je:

3 kašike lista koprive

1 litar ključale vode

(po želji) malo zaslađivača (npr. med ili šećer)

Priprema

Prelijte tri kašike lista koprive sa jednom litrom ključale vode, poklopite i ostavite da odstoji pet minuta; procedite. Može se malo zasladiti - medom, a ako je zagrevate, pazite da je ne pregrejete, jer će izgubiti svoja lekovita svojstva.

Kopriva je biljka poznata po svom moćnom detoksikacijskom i protivupalnom dejstvu Foto: Shutterstock

Saveti lekara

Može pomoći u čišćenju bubrega i urinarnog trakta tako što pomaže telu da eliminiše višak tečnosti i toksine. Takođe, povećano mokrenje može smanjiti opterećenje bubrega i smanjiti rizik od kamena u bubregu.

Napomena Važno je napomenuti da ljudi koji već imaju problema sa bubrezima treba da budu oprezni i da se konsultuju sa lekarom pre nego što redovno konzumiraju koprivu.

Zdravlje jetre

Kopriva sadrži jedinjenja koja mogu pomoći u detoksikaciji jetre. Smatra se da pomaže u stimulisanju prirodnih procesa njenog čišćenja, što može podržati funkciju jetre u uklanjanju toksina iz tela.

Pored toga, kopriva je bogata antioksidansima (kao što su vitamin C i flavonoidi), koji mogu smanjiti uticaj oksidativnog stresa na jetru i pomoći u obnavljanju oštećenih ćelija.

Kopriva sadrži jedinjenja koja mogu pomoći u detoksikaciji jetre Foto: Shutterstock

Korisna je i kod alergija Zahvaljujući kvercetinu, kopriva sprečava oslobađanje histamina, a upravo je histamin pokretač alergijskih reakcija.

Ko bi trebalo da bude oprezan u njenom korišćenju? Pre upotrebe koprive konsultujte se s lekarom, posebno ako imate hronične bolesti.

Nije preporučena u trudnoći, dojenju, kod srčanih i bubrežnih oboljenja.

Pojačava izlučivanje urina — kod duže upotrebe važno je unositi dovoljno kalijuma.