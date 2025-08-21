Prirodno rešenje za zatvor: Psilijum i lan su najbolji saveznici zdravih creva
Hronična konstipacija je jedan od najčešćih digestivnih poremećaja koji se sreće u kliničkoj, farmaceutskoj i nutricionističkoj praksi.
Manifestuje se kroz različite simptome, kao što su:
- nedovoljno česta stolica
- tvrda stolica
- osećaj nepotpunog pražnjenja
- naprezanje tokom defekacije
- osećaj blokade pri pražnjenju
- potreba za fizičkim pomaganjem pri pražnjenju
Redovna stolica uključuje pražnjenje creva od jednog do tri puta dnevno do dva do tri puta nedeljno.
Zatvor i opstipacija
Zatvor karakteriše suva i tvrda stolica male zapremine, naprezanje i bol tokom defekacije i osećaj nepotpunog pražnjenja. Može se podeliti na:
- primarnu konstipaciju – bez jasnog uzroka,
- sekundarnu konstipaciju – posledica raznih bolesti i/ili farmakoterapije.
Funkcionalna konstipacija
Globalna rasprostranjenost funkcionalne konstipacije je oko 9,5 odsto kod dece i 14 odsto kod odraslih, češće kod žena nego kod muškaraca. Kod odraslih, učestalost raste s godinama i veća je kod starijih osoba, što se povezuje s degeneracijom ćelija debelog creva i karličnog dna.
Funkcionalni zatvor može biti uzrokovan stilom života, psihološkim i bihevioralnim faktorima. Zadržavanje stolice je ključni faktor kod dece, dok odrasli često imaju neusklađene obrasce defekacije.
Koraci u lečenju konstipacije
- Edukacija pacijenata – objasniti da učestalost defekacije varira, kao i važnost racionalne upotrebe laksativa.
- Navike u odlasku u toalet – pravilne navike su važne i za decu i za odrasle.
- Dijetalne mere – usmerene na mikrobiom, vlakna i lako svarljivu hranu.
- Fizička aktivnost – svakodnevno kretanje stimuliše rad creva.
Prirodna vlakna protiv zatvora
Primarni tretman zatvora uključuje povećanje zapremine stolice, a ne nužno pokretljivosti creva. Ako su potrebni laksativi, trebalo bi koristiti najblaže efikasno sredstvo. Prekid njihove upotrebe često dovodi do povratka zatvora.
Najprirodniji laksativi su vlakna koja povećavaju zapreminu stolice, poput psilijuma, mlevenog lanenog semena i metilceluloze. Neophodno je unositi dosta tečnosti uz ove suplemente.
Psilijum u prahu – prvi izbor za zatvor
Prema stručnim smernicama, psilijum u prahu je najpreporučljiviji i najefikasniji prirodni preparat protiv zatvora.
Dobija se iz semena biljke Plantago ovata i sadrži arabinoksilan – polisaharid koji formira gel. Psilijum ima prebiotičko dejstvo, jer podstiče rast korisnih bakterija i proizvodnju korisnih masnih kiselina (npr. butirat i propionat).
Psilijum zadržava vodu u tankom crevu i povećava hidrataciju sadržaja u debelom crevu, čime omekšava stolicu i olakšava pražnjenje.
Blagotvorni efekti psilijuma
Prah psilijuma:
- ima visok kapacitet vezivanja vode
- formira viskoelastičnu masu u digestivnom sistemu
- omekšava stolicu i povećava njenu zapreminu
- pomaže i kod dijareje – stabilizuje stolicu
Delimično se fermentiše, pa je pogodan i za osobe sa sindromom iritabilnog creva (IBS), posebno one sa naizmeničnim epizodama dijareje i zatvora.
Brojne studije i meta-analize pokazale su da psilijum značajno ublažava simptome IBS-a i funkcionalne konstipacije. Uz FODMAP dijetu, koja smanjuje unos fermentabilnih šećera, psilijum se preporučuje kao izvor vlakana.
Doziranje psilijuma
- Odrasli i deca starija od 12 godina: supena kašika (12 g) 1–3 puta dnevno, uz najmanje 2,5 dl vode.
- Deca 6–12 godina: polovina doze.
Počinje se sa jednom dozom dnevno, pa se postepeno povećava. U početku je moguća pojava nadimanja ili promene ritma pražnjenja.
Mleveni lan – tradicionalno sredstvo za zdravlje creva
Koristi se više od 3.000 godina. Bogat je omega-3 i omega-6 masnim kiselinama, a sadrži i lignane – biljna vlakna koja smanjuju rizik od raka, snižavaju šećer i holesterol i pospešuju rad creva.
Lignani su fitoestrogeni sa zaštitnim dejstvom kod hormonski osetljivih tumora, poput raka dojke.
Lan mora biti mleven
Cela zrna lana ne vare se dobro – izlučuju se nepromenjena. Mleveni lan se lako vari i može se koristiti u kuvanju bez gubitka korisnih sastojaka (npr. omega-3, lignani).
Možete ga dodavati u:
- hleb i peciva
- supe i salate
- testeninu
- smutije, jogurt, kaše...
Doziranje lanenog semena
Počinje se sa jednom kašičicom dnevno i postepeno je povećavajte do 1–2 supene kašike. Naglo unošenje većih količina može izazvati gasove i grčeve.
- Bebe 6–12 meseci: kašičica dnevno
- Mala deca: 1–2 kašičice
- Deca 4–8 godina: 2–3 kašičice
- Deca 9+: 1–1,5 supena kašika
- Deca 12+ i odrasli: do tri supene kašike dnevno
Izvor: Adiva.hr/Zdravlje.Kurir.rs
Ishrana bogata vlaknima i povrćem ublažava depresiju: Evo u kojim namirnicama se krije najviše biljnih ugljenih hidrata