KORISNO JE DA ZNATE

Slušaj vest

Hronična konstipacija je jedan od najčešćih digestivnih poremećaja koji se sreće u kliničkoj, farmaceutskoj i nutricionističkoj praksi.

Manifestuje se kroz različite simptome, kao što su:

nedovoljno česta stolica

tvrda stolica

osećaj nepotpunog pražnjenja

naprezanje tokom defekacije

osećaj blokade pri pražnjenju

potreba za fizičkim pomaganjem pri pražnjenju

Redovna stolica uključuje pražnjenje creva od jednog do tri puta dnevno do dva do tri puta nedeljno.

Zatvor i opstipacija

Zatvor karakteriše suva i tvrda stolica male zapremine, naprezanje i bol tokom defekacije i osećaj nepotpunog pražnjenja. Može se podeliti na:

primarnu konstipaciju – bez jasnog uzroka,

– bez jasnog uzroka, sekundarnu konstipaciju – posledica raznih bolesti i/ili farmakoterapije.

Zatvor karakteriše suva i tvrda stolica male zapremine, naprezanje i bol tokom defekacije i osećaj nepotpunog pražnjenja Foto: Shutterstock

Funkcionalna konstipacija

Globalna rasprostranjenost funkcionalne konstipacije je oko 9,5 odsto kod dece i 14 odsto kod odraslih, češće kod žena nego kod muškaraca. Kod odraslih, učestalost raste s godinama i veća je kod starijih osoba, što se povezuje s degeneracijom ćelija debelog creva i karličnog dna.

Funkcionalni zatvor može biti uzrokovan stilom života, psihološkim i bihevioralnim faktorima. Zadržavanje stolice je ključni faktor kod dece, dok odrasli često imaju neusklađene obrasce defekacije.

Koraci u lečenju konstipacije Edukacija pacijenata – objasniti da učestalost defekacije varira, kao i važnost racionalne upotrebe laksativa.

– objasniti da učestalost defekacije varira, kao i važnost racionalne upotrebe laksativa. Navike u odlasku u toalet – pravilne navike su važne i za decu i za odrasle.

– pravilne navike su važne i za decu i za odrasle. Dijetalne mere – usmerene na mikrobiom, vlakna i lako svarljivu hranu.

– usmerene na mikrobiom, vlakna i lako svarljivu hranu. Fizička aktivnost – svakodnevno kretanje stimuliše rad creva. Prirodna vlakna protiv zatvora

Primarni tretman zatvora uključuje povećanje zapremine stolice, a ne nužno pokretljivosti creva. Ako su potrebni laksativi, trebalo bi koristiti najblaže efikasno sredstvo. Prekid njihove upotrebe često dovodi do povratka zatvora.

Vlakna poboljšavaju varenje jer podstiču rad creva i olakšavaju pražnjenje Foto: Shutterstock

Najprirodniji laksativi su vlakna koja povećavaju zapreminu stolice, poput psilijuma, mlevenog lanenog semena i metilceluloze. Neophodno je unositi dosta tečnosti uz ove suplemente.

Psilijum u prahu – prvi izbor za zatvor

Prema stručnim smernicama, psilijum u prahu je najpreporučljiviji i najefikasniji prirodni preparat protiv zatvora.

Dobija se iz semena biljke Plantago ovata i sadrži arabinoksilan – polisaharid koji formira gel. Psilijum ima prebiotičko dejstvo, jer podstiče rast korisnih bakterija i proizvodnju korisnih masnih kiselina (npr. butirat i propionat).

Psilijum zadržava vodu u tankom crevu i povećava hidrataciju sadržaja u debelom crevu, čime omekšava stolicu i olakšava pražnjenje.

Blagotvorni efekti psilijuma

Prah psilijuma:

ima visok kapacitet vezivanja vode

formira viskoelastičnu masu u digestivnom sistemu

omekšava stolicu i povećava njenu zapreminu

pomaže i kod dijareje – stabilizuje stolicu

Delimično se fermentiše, pa je pogodan i za osobe sa sindromom iritabilnog creva (IBS), posebno one sa naizmeničnim epizodama dijareje i zatvora.

Istraživanja Brojne studije i meta-analize pokazale su da psilijum značajno ublažava simptome IBS-a i funkcionalne konstipacije. Uz FODMAP dijetu, koja smanjuje unos fermentabilnih šećera, psilijum se preporučuje kao izvor vlakana.

Prema stručnim smernicama, psilijum u prahu je najpreporučljiviji i najefikasniji prirodni preparat protiv zatvora Foto: Profimedia

Doziranje psilijuma Odrasli i deca starija od 12 godina: supena kašika (12 g) 1–3 puta dnevno, uz najmanje 2,5 dl vode.

supena kašika (12 g) 1–3 puta dnevno, uz najmanje 2,5 dl vode. Deca 6–12 godina: polovina doze.

Počinje se sa jednom dozom dnevno, pa se postepeno povećava. U početku je moguća pojava nadimanja ili promene ritma pražnjenja.

Mleveni lan – tradicionalno sredstvo za zdravlje creva

Koristi se više od 3.000 godina. Bogat je omega-3 i omega-6 masnim kiselinama, a sadrži i lignane – biljna vlakna koja smanjuju rizik od raka, snižavaju šećer i holesterol i pospešuju rad creva.

Lignani su fitoestrogeni sa zaštitnim dejstvom kod hormonski osetljivih tumora, poput raka dojke.

Lan mora biti mleven

Cela zrna lana ne vare se dobro – izlučuju se nepromenjena. Mleveni lan se lako vari i može se koristiti u kuvanju bez gubitka korisnih sastojaka (npr. omega-3, lignani).

Možete ga dodavati u:

hleb i peciva

supe i salate

testeninu

smutije, jogurt, kaše...

Lan je bogat zdravim mastima i vlaknima, koristi se hiljadama godina i podržava zdravlje creva, srca i hormona Foto: Shutterstock

Doziranje lanenog semena

Počinje se sa jednom kašičicom dnevno i postepeno je povećavajte do 1–2 supene kašike. Naglo unošenje većih količina može izazvati gasove i grčeve.

Bebe 6–12 meseci: kašičica dnevno

kašičica dnevno Mala deca: 1–2 kašičice

1–2 kašičice Deca 4–8 godina: 2–3 kašičice

2–3 kašičice Deca 9+: 1–1,5 supena kašika

1–1,5 supena kašika Deca 12+ i odrasli: do tri supene kašike dnevno