Hronična konstipacija je jedan od najčešćih digestivnih poremećaja koji se sreće u kliničkoj, farmaceutskoj i nutricionističkoj praksi.

Manifestuje se kroz različite simptome, kao što su:

  • nedovoljno česta stolica
  • tvrda stolica
  • osećaj nepotpunog pražnjenja
  • naprezanje tokom defekacije
  • osećaj blokade pri pražnjenju
  • potreba za fizičkim pomaganjem pri pražnjenju

Redovna stolica uključuje pražnjenje creva od jednog do tri puta dnevno do dva do tri puta nedeljno.

Zatvor i opstipacija

Zatvor karakteriše suva i tvrda stolica male zapremine, naprezanje i bol tokom defekacije i osećaj nepotpunog pražnjenja.  Može se podeliti na:

  • primarnu konstipaciju – bez jasnog uzroka,
  • sekundarnu konstipaciju – posledica raznih bolesti i/ili farmakoterapije.
Zatvor karakteriše suva i tvrda stolica male zapremine, naprezanje i bol tokom defekacije i osećaj nepotpunog pražnjenja Foto: Shutterstock

Funkcionalna konstipacija

Globalna rasprostranjenost funkcionalne konstipacije je oko 9,5 odsto kod dece i 14 odsto kod odraslih, češće kod žena nego kod muškaraca. Kod odraslih, učestalost raste s godinama i veća je kod starijih osoba, što se povezuje s degeneracijom ćelija debelog creva i karličnog dna.

Funkcionalni zatvor može biti uzrokovan stilom života, psihološkim i bihevioralnim faktorima. Zadržavanje stolice je ključni faktor kod dece, dok odrasli često imaju neusklađene obrasce defekacije.

Koraci u lečenju konstipacije

  • Edukacija pacijenata – objasniti da učestalost defekacije varira, kao i važnost racionalne upotrebe laksativa.
  • Navike u odlasku u toalet – pravilne navike su važne i za decu i za odrasle.
  • Dijetalne mere – usmerene na mikrobiom, vlakna i lako svarljivu hranu.
  • Fizička aktivnost – svakodnevno kretanje stimuliše rad creva.

Prirodna vlakna protiv zatvora

Primarni tretman zatvora uključuje povećanje zapremine stolice, a ne nužno pokretljivosti creva. Ako su potrebni laksativi, trebalo bi koristiti najblaže efikasno sredstvo. Prekid njihove upotrebe često dovodi do povratka zatvora.

Vlakna poboljšavaju varenje jer podstiču rad creva i olakšavaju pražnjenje Foto: Shutterstock

Najprirodniji laksativi su vlakna koja povećavaju zapreminu stolice, poput psilijuma, mlevenog lanenog semena i metilceluloze. Neophodno je unositi dosta tečnosti uz ove suplemente.

Psilijum u prahu – prvi izbor za zatvor

Prema stručnim smernicama, psilijum u prahu je najpreporučljiviji i najefikasniji prirodni preparat protiv zatvora.

Dobija se iz semena biljke Plantago ovata i sadrži arabinoksilan – polisaharid koji formira gel. Psilijum ima prebiotičko dejstvo, jer podstiče rast korisnih bakterija i proizvodnju korisnih masnih kiselina (npr. butirat i propionat).

Psilijum zadržava vodu u tankom crevu i povećava hidrataciju sadržaja u debelom crevu, čime omekšava stolicu i olakšava pražnjenje.

Blagotvorni efekti psilijuma

Prah psilijuma:

  • ima visok kapacitet vezivanja vode
  • formira viskoelastičnu masu u digestivnom sistemu
  • omekšava stolicu i povećava njenu zapreminu
  • pomaže i kod dijareje – stabilizuje stolicu

Delimično se fermentiše, pa je pogodan i za osobe sa sindromom iritabilnog creva (IBS), posebno one sa naizmeničnim epizodama dijareje i zatvora.

Istraživanja

Brojne studije i meta-analize pokazale su da psilijum značajno ublažava simptome IBS-a i funkcionalne konstipacije. Uz FODMAP dijetu, koja smanjuje unos fermentabilnih šećera, psilijum se preporučuje kao izvor vlakana.

Prema stručnim smernicama, psilijum u prahu je najpreporučljiviji i najefikasniji prirodni preparat protiv zatvora Foto: Profimedia

Doziranje psilijuma

  • Odrasli i deca starija od 12 godina: supena kašika (12 g) 1–3 puta dnevno, uz najmanje 2,5 dl vode.
  • Deca 6–12 godina: polovina doze.

Počinje se sa jednom dozom dnevno, pa se postepeno povećava. U početku je moguća pojava nadimanja ili promene ritma pražnjenja.

Mleveni lan – tradicionalno sredstvo za zdravlje creva

Koristi se više od 3.000 godina. Bogat je omega-3 i omega-6 masnim kiselinama, a sadrži i lignane – biljna vlakna koja smanjuju rizik od raka, snižavaju šećer i holesterol i pospešuju rad creva.

Lignani su fitoestrogeni sa zaštitnim dejstvom kod hormonski osetljivih tumora, poput raka dojke.

Lan mora biti mleven

Cela zrna lana ne vare se dobro – izlučuju se nepromenjena. Mleveni lan se lako vari i može se koristiti u kuvanju bez gubitka korisnih sastojaka (npr. omega-3, lignani).

Možete ga dodavati u:

  • hleb i peciva
  • supe i salate
  • testeninu
  • smutije, jogurt, kaše...
Lan je bogat zdravim mastima i vlaknima, koristi se hiljadama godina i podržava zdravlje creva, srca i hormona Foto: Shutterstock

Doziranje lanenog semena

Počinje se sa jednom kašičicom dnevno i postepeno je povećavajte do 1–2 supene kašike. Naglo unošenje većih količina može izazvati gasove i grčeve.

  • Bebe 6–12 meseci: kašičica dnevno
  • Mala deca: 1–2 kašičice
  • Deca 4–8 godina: 2–3 kašičice
  • Deca 9+: 1–1,5 supena kašika
  • Deca 12+ i odrasli: do tri supene kašike dnevno

Izvor: Adiva.hr/Zdravlje.Kurir.rs

