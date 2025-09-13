Slušaj vest

Čaj nije samo osvežavajući napitak, već i dragocen izvor polifenola, vitamina i minerala koji ubrzavaju metabolizam, podstiču sitost i pomažu telu da izbaci toksine. Ako želite da oblikujete struk i olakšate mršavljenje, ovi čajevi su vaši najbolji saveznici.

Zeleni čaj

Zeleni čaj je pravi heroj kada je reč o topljenju masnih naslaga. Bogat je katehinima, posebno EGCG-om, koji povećava potrošnju energije i podstiče razgradnju masti. Redovno ispijanje ovog napitka povezuje se sa manjim obimom struka i boljom detoksikacijom organizma. Preporučuje se 2-3 šolje dnevno, bez šećera.

Kopriva pozitivno utiče na metabolizam šećera Foto: Shutterstock

Čaj od koprive

Kopriva podstiče razmenu materija, pa tako pomaže telu da se oslobodi viška tečnosti i toksina. Osim što deluje povoljno na probavu i mokraćne puteve, blagotvorno utiče i na proces mršavljenja. Jedini oprez potreban je kod osoba koje uzimaju lekove za razređivanje krvi.

Lotus čaj

Lotus se vekovima koristi u tradicionalnoj kineskoj i indijskoj medicini, a može se naći i kod nas u bolje snabdevenim prodavnicama zdrave hrane. Istraživanja pokazuju da njegovi polifenoli mogu da smanje nakupljanje triglicerida i pospeše razgradnju masti. U kombinaciji sa zdravom ishranom, lotus čaj može da bude dodatna podrška u kontroli telesne težine.

Oolong čaj je nešto između zelenog i crnog čaja Foto: Shutterstock

Oolong čaj

Na granici između zelenog i crnog, oolong čaj obiluje polifenolima koji smanjuju pretvaranje viška kalorija u masno tkivo. Japanska istraživanja su pokazala da šolja oolong čaja pre obroka bogatog ugljenim hidratima može da smanji taloženje suvišnih kalorija.

Čaj od hibiskusa

Prepoznatljive kiselkaste arome, hibiskus je bogat vitaminom C i flavonoidima. Djeluje kao diuretik, smanjuje nadutost i usporava apsorpciju šećera i masti. Dovoljno je 1-2 šolje dnevno da osetite razliku.