Biljni napitak napravljen od semena kima, korijandera i komorača smatra se veoma korisnim u ajurvedskim krugovima jer ima višestruke koristi za organizam.

Korisna svojstva kima, komorača i korijandera: Kim pomaže kod probavnih tegoba, ublažava zatvor i smanjuje nadimanje u organizmu, ali i podstiče eliminaciju toksičnih materija iz organizma.

pomaže kod probavnih tegoba, ublažava zatvor i smanjuje nadimanje u organizmu, ali i podstiče eliminaciju toksičnih materija iz organizma. Korijander je takođe dobar saveznik varenja, pomaže kod poremećaja mokrenja, povećava apsorpciju hranljivih materija, smanjuje grčeve mišića i smanjuje upale u telu.

je takođe dobar saveznik varenja, pomaže kod poremećaja mokrenja, povećava apsorpciju hranljivih materija, smanjuje grčeve mišića i smanjuje upale u telu. Komorač jača celo telo, olakšava dojenje, ubrzava sagorevanje masti, pomaže kod sindroma iritabilnog creva, opušta digestivni trakt, stimuliše limfni sistem i poboljšava koncentraciju.

Kombinacija semena ova tri sastojka pretvara se u moćan napitak koji je veoma koristan za vaš digestivni trakt, jača imunitet i pomaže vam u mršavljenju.

Kako pripremiti biljni napitak i kada ga piti?

Da biste uživali u blagodetima ovog biljnog napitka, pijte ga dok je topao. Najbolje ga je piti između obroka u prvom delu dana. Zbog njegovih diuretičkih dejstava, izbegavajte da ga pijete uveče ili pre spavanja.

Ajurvedski stručnjaci predlažu da popijete najviše dve do tri male šolje toplog biljnog napitka napravljenog od semena kima, korijandera i komorača. Ne zagrevajte napitak, već ga svaki put napravite svež.

Potrebno je:

250 ml obične vode

1/3 kašičice semena kima

1/3 kašičice semena komorača

1/3 kašičice semena korijandera

Priprema:

Zagrejte šolju vode, odnosno 250 mililitara.

Kada voda proključa, isključite šporet i dodajte seme u vodu.

Ostavite seme da se namače u vrućoj vodi oko pet minuta.

Procedite čaj i odmah poslužite.