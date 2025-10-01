Kurkuma je začin sa moćnim antioksidativnim i protivupalnim dejstvom.

Kurku­ma, jarko žuto-naran­džasti začin iz porodice đumbira, najčešće se koristi u kuhinji u obliku praha. Dodaje se širokom spektru jela, uključujući pirinač, povrće, supe i čorbe, kao i smutije. Iako se retko koristi za pripremu čaja, kurkuma zaslužuje više pažnje zbog svojih brojnih blagotvornih efekata na zdravlje.

Glavni aktivni sastojak kurkume je polifenol kurkumin, koji ima antioksidativno i antiinflamatorno dejstvo. Takođe pokazuje antivirusna i antitumorska svojstva.

Blagotvorno utiče na jetru

Nedavna istraživanja ukazuju na to da antioksidativno dejstvo kurkumina može poboljšati i zdravlje jetre jer ima detoksikacioni efekat u organizmu. Naime, može se reći da deluje kao prirodni čistač jetre od toksina, što smanjuje rizik od razvoja bolesti ovog važnog organa.

Takođe, veliki broj studija je pokazao da kurkuma ima odlične rezultate u kontroli nivoa holesterola i triglicerida u organizmu, kao i visokog krvnog pritiska.

Protiv nadimanja

Kurku­ma takođe sadrži turmeron, koji pokazuje antioksidativna i antikancerogena svojstva. Takođe stimuliše aktivnost enzima u tankom crevu koji razgrađuju ugljene hidrate i masti.

Nedavna istraživanja ukazuju na to da antioksidativno dejstvo kurkumina može poboljšati i zdravlje jetre Foto: Profimedia

Stimuliše aktivnost pankreasnih enzima koji učestvuju u metabolizmu hranljivih materija. Pospešuje lučenje žuči, a samim tim i metabolizam masti. Deluje blagotvorno protiv raka želuca, prostate i debelog creva i jača zdravlje želuca i tankog creva. Upravo zbog ovih poželjnih svojstava čaj od kurkume se preporučuje kod nadimanja, gorušice i drugih digestivnih tegoba.

Kako da pripremite čaj od kurkume?

Potrebno je:

1 kašićica kurkume

150ml vode

po želji: limun i med

Priprema

Kašičicu kurkume prelijte sa 150 ml ključale vode.

Pokrijte i ostavite 15 minuta.

Procedite i po želji dodajte med i limun.

Pijte jednu šolju dva puta dnevno.

Napravite pauzu posle dve nedelje.

Napomena Ako uzimate bilo kakve lekove, konsultujte se sa svojim lekarom.