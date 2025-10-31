- Ne koristiti ako ste alergični na seme komorača ili biljke iz porodice Apiaceae (anis, korijander, celer).

- Osobe sa hormonski zavisnim bolestima (npr. tumori dojke ili materice) treba da izbegavaju prekomernu upotrebu.

- Prekomerno konzumiranje može izazvati mučninu, fotosenzitivnost ili blage crevne tegobe.

- Jedna ili dve šolje dnevno su bezbedne za većinu ljudi.