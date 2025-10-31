Mediteranski eliksir: Čaj od komorača za ravan stomak i savršenu probavu
Čaj od komorača (divlja mirođija) olakšava varenje i sprečava nadimanje. Njegov slatki, aromatični ukus i potvrđena zdravstvena svojstva čine ga popularnim saveznikom za osećaj lakoće nakon obroka.
Kako pripremiti čaj od komorača?
Potrebno je:
- 1 kašičica semena komorača
- 250 ml ključale vode
- Po želji: seme anisa, sladić ili listovi nane
Priprema
Lagano sameljite seme komorača da se oslobode njegova esencijalna ulja, pa ga dodajte u šolju sa 250 ml ključale vode. Ostavite da odstoji 7–10 minuta, zatim procedite. Po želji, možete dodati malo anisa, sladića ili listove nane za dodatni ukus.
Glavna svojstva komorača dolaze od esencijalnih ulja, posebno anetola, komorača i estragola, koja poboljšavaju varenje, smanjuju gasove i deluju blago antispazmodično, antimikrobno i antiinflamatorno.
Zdravstvene prednosti
Umirujući efekat na varenje
Čaj od komorača stimuliše proizvodnju želudačnih sokova i podstiče pokretljivost creva. Koristan je za ljude koji pate od nadimanja, gasova ili sporog varenja.
Nakon glavnih obroka, šolja vrućeg čaja može ublažiti osećaj težine, što je potvrđeno studijom objavljenom u časopisu Journal of Ethnopharmacology, koja je istakla njegovu efikasnost protiv funkcionalne dispepsije (ili lošeg varenja).
Efekat čišćenja
Zahvaljujući sadržaju flavonoida i antioksidanata, čaj od komorača ima blago diuretičko dejstvo i čisti creva. Pomaže u sprečavanju zadržavanja tečnosti u tkivima, kao i u uklanjanju toksina iz organizma, čime doprinosi osećaju lakoće u stomaku.
Međutim, kako ističe Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA), ovi efekti mogu biti korisni kao podrška, ali ne mogu zameniti pravilnu ishranu i adekvatnu hidrataciju.
Podržava zdravlje creva
Antispazmodično dejstvo semena komorača može ublažiti bolove u stomaku i crevne grčeve, posebno kod ljudi koji pate od sindroma iritabilnog creva. Jedan naučni pregled, objavljen u časopisu BMC Complementary Medicine and Therapies, sugeriše da komorač može doprineti smanjenju blagih crevnih simptoma i poboljšati pokretljivost gastrointestinalnog trakta.
Čaj od komorača za mršavljenje?
Često se čuje da čaj od komorača podstiče gubitak težine, ali njegov efekat je indirektan. Ne sagoreva masti, ali može pomoći u kontroli gladi i smanjiti zadržavanje vode u tkivima. Prema studiji sprovedenoj na Univerzitetu u Seulu, objavljenoj u časopisu Appetite, aroma anetola privremeno smanjuje apetit, čime se povećava osećaj sitosti.
Stoga, čaj od komorača može biti korisna pomoć u procesu uravnoteženog mršavljenja, ali nikako nije čudotvorni lek za mršavljenje.
Opuštajuće i antispazmodično dejstvo
Pored toga što pomaže varenju, čaj od komorača ima smirujući efekat na organizam. Eterična ulja koja sadrži deluju na parasimpatički nervni sistem, izazivajući blago opuštanje. Stoga je preporučljivo piti ovaj čaj pre spavanja ili tokom perioda povećanog stresa.
Tokom trudnoće i dojenja
Tokom trudnoće, varenje se usporava zbog hormonskih promena. Čaj od komorača tokom trudnoće može biti koristan za ublažavanje nadimanja i gasova u crevima, ali ga treba konzumirati umereno.
Neka istraživanja, objavljena u časopisu Frontiers in Pharmacology, upozoravaju da prekomerna upotreba estragola, prirodne supstance u komoraču, može imati blagi hormonski efekat. Zato je važno potražiti mišljenje ginekologa pre nego što uključite komorač u svoju svakodnevnu ishranu.
Komorač se tradicionalno koristi za stimulisanje proizvodnje majčinog mleka tokom dojenja. Međutim, Američka akademija za pedijatriju upozorava da ne postoje ubedljivi naučni dokazi da je efikasan u stimulisanju proizvodnje majčinog mleka.
U umerenim količinama, čaj i dalje može podstaći opuštanje i smanjiti kolike kod novorođenčadi, zahvaljujući činjenici da majka dobija male količine aktivnih sastojaka iz komorača kroz mleko ako konzumira čaj.
- Ne koristiti ako ste alergični na seme komorača ili biljke iz porodice Apiaceae (anis, korijander, celer).
- Osobe sa hormonski zavisnim bolestima (npr. tumori dojke ili materice) treba da izbegavaju prekomernu upotrebu.
- Prekomerno konzumiranje može izazvati mučninu, fotosenzitivnost ili blage crevne tegobe.
- Jedna ili dve šolje dnevno su bezbedne za većinu ljudi.
Izvor: Zivim.jutarnji.hr/Zdravlje.Kurir.rs
