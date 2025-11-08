Pored lekova i vežbanja, visok nivo mokraćne kiseline može se kontrolisati pravilnom ishranom

Hiperurikemija, ili visok nivo mokraćne kiseline u krvi, može izazvati bolove u zglobovima, napade gihta, pa čak i probleme sa bubrezima. Ako se ne kontroliše, mokraćna kiselina se kristališe oko zglobova, uzrokujući otok i jak bol.

Pored lekova i vežbanja, visok nivo mokraćne kiseline može se kontrolisati pravilnom ishranom, posebno konzumiranjem određenog voća i povrća.

Ova četiri povrća, prema rečima stručnjaka, mogu sniziti nivo mokraćne kiseline u krvi za mesec dana, ali imajte na umu da ovo ne može biti zamena za lekove.

Zahvaljujući veoma niskom sadržaju purina, krastavci su prirodna opcija za svakoga ko želi da smanji nivo mokraćne kiseline Foto: Shutterstock

Krastavci

Sastavljeni od 99 procenata vode, krastavci pomažu telu da izluči mokraćnu kiselinu putem urina. Osvežavajući i hladni efekat ovog povrća, pored smirivanja upale u tkivima, takođe pomaže bubrezima da efikasnije eliminišu otpadne proizvode.

Bez obzira da li ga dodate u salatu ili smuti, ovo povrće može pomoći telu da se detoksikuje i doprinese smanjenju nivoa mokraćne kiseline. Studije potvrđuju da visok sadržaj vode u krastavcima pomaže u razblaživanju mokraćne kiseline u krvotoku, čime se smanjuje rizik od kamena u bubregu, koji često prate visok nivo mokraćne kiseline.

Zahvaljujući veoma niskom sadržaju purina, krastavci su prirodna opcija za svakoga ko želi da smanji nivo mokraćne kiseline. Hidratacija i sadržaj hranljivih materija u krastavcima podržavaju funkciju bubrega i pomažu u kontroli nivoa mokraćne kiseline.

Dodavanje šargarepe u vaša omiljena jela ili sokove i smutije je odličan način da kontrolišete nivo mokraćne kiseline Foto: Shutterstock

Šargarepa

Puna antioksidanata i vlakana, šargarepa može pojačati enzime koji pomažu u regulisanju metabolizma. Bez obzira da li je dodajete sirovu u salatu ili je dinstate u sosu, šargarepa podržava zdravlje bubrega i pomaže u ispiranju mokraćne kiseline iz tela.

Antiinflamatorna svojstva šargarepe mogu pomoći u ublažavanju napada gihta. Pored toga, vlakna koja sadrži pomažu u održavanju optimalne telesne težine, što pomaže u regulisanju nivoa mokraćne kiseline u vašem telu.

Dodavanje šargarepe u vaša omiljena jela ili sokove i smutije je odličan način da kontrolišete nivo mokraćne kiseline i ubrzate metabolizam.

Studije su pokazale da paradajz može poboljšati funkciju bubrega i podržati prirodnu detoksikaciju organizma Foto: Shutterstock

Paradajz

Paradajz je bogat vitaminom C i ima blago alkalno dejstvo, što može pomoći u neutralizaciji viška mokraćne kiseline i sprečavanju njenog nakupljanja oko zglobova. Paradajz je takođe bogat likopenom i drugim antioksidansima koji uspešno neutrališu stres često uzrokovan visokim nivoom mokraćne kiseline.

Studije su pokazale da paradajz kao redovan sastojak u obrocima, kao sok ili dodatak supama, čorbama, salatama i sosovima, može poboljšati funkciju bubrega i podržati prirodnu detoksikaciju organizma.

Vitamin C u paradajzu jača imunološku funkciju, što je samo još jedan razlog da ovo povrće uključite u svoju ishranu sa ciljem smanjenja nivoa mokraćne kiseline. Njihova sposobnost da smanje kiselost i upalu pomaže u sprečavanju napada gihta i održavanju zdravlja zglobova.

Ovo hrskavo povrće podržava funkciju krvnih sudova i smanjuje štetu uzrokovanu nakupljanjem mokraćne kiseline Foto: Shutterstock

Paprike babure

Bogate su vitaminom C i mešavinom moćnih antioksidanata koji jačaju celo telo, a istovremeno pomažu telu da pravilno metaboliše mokraćnu kiselinu. Nutritivni sastav paprika pomaže u razgradnji i izlučivanju mokraćne kiseline, što smiruje upalu i ublažava bolove u zglobovima, što su problemi često povezani sa gihtom.

Nutricionisti često preporučuju dodavanje paprika u obroke svakodnevno zbog njihove sposobnosti da smanje nivo mokraćne kiseline i poboljšaju opšte zdravlje. Ovo hrskavo povrće, pored svega navedenog, takođe podržava funkciju krvnih sudova i smanjuje štetu uzrokovanu nakupljanjem mokraćne kiseline. Paprike možete dodavati u salate, grickati ih kao užinu, peći ih, kuvati ih ili dinstati. Važno je da ih redovno konzumirate.