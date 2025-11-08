Slušaj vest

Hiperurikemija, ili visok nivo mokraćne kiseline u krvi, može izazvati bolove u zglobovima, napade gihta, pa čak i probleme sa bubrezima. Ako se ne kontroliše, mokraćna kiselina se kristališe oko zglobova, uzrokujući otok i jak bol.

Pored lekova i vežbanja, visok nivo mokraćne kiseline može se kontrolisati pravilnom ishranom, posebno konzumiranjem određenog voća i povrća.

Ova četiri povrća, prema rečima stručnjaka, mogu sniziti nivo mokraćne kiseline u krvi za mesec dana, ali imajte na umu da ovo ne može biti zamena za lekove.

krastavac shutterstock_2482485757.jpg
Zahvaljujući veoma niskom sadržaju purina, krastavci su prirodna opcija za svakoga ko želi da smanji nivo mokraćne kiseline Foto: Shutterstock

Krastavci

Sastavljeni od 99 procenata vode, krastavci pomažu telu da izluči mokraćnu kiselinu putem urina. Osvežavajući i hladni efekat ovog povrća, pored smirivanja upale u tkivima, takođe pomaže bubrezima da efikasnije eliminišu otpadne proizvode.

Bez obzira da li ga dodate u salatu ili smuti, ovo povrće može pomoći telu da se detoksikuje i doprinese smanjenju nivoa mokraćne kiseline. Studije potvrđuju da visok sadržaj vode u krastavcima pomaže u razblaživanju mokraćne kiseline u krvotoku, čime se smanjuje rizik od kamena u bubregu, koji često prate visok nivo mokraćne kiseline.

Zahvaljujući veoma niskom sadržaju purina, krastavci su prirodna opcija za svakoga ko želi da smanji nivo mokraćne kiseline. Hidratacija i sadržaj hranljivih materija u krastavcima podržavaju funkciju bubrega i pomažu u kontroli nivoa mokraćne kiseline.

smuti shutterstock_498573559.jpg
Dodavanje šargarepe u vaša omiljena jela ili sokove i smutije je odličan način da kontrolišete nivo mokraćne kiseline Foto: Shutterstock

Šargarepa

Puna antioksidanata i vlakana, šargarepa može pojačati enzime koji pomažu u regulisanju metabolizma. Bez obzira da li je dodajete sirovu u salatu ili je dinstate u sosu, šargarepa podržava zdravlje bubrega i pomaže u ispiranju mokraćne kiseline iz tela.

Antiinflamatorna svojstva šargarepe mogu pomoći u ublažavanju napada gihta. Pored toga, vlakna koja sadrži pomažu u održavanju optimalne telesne težine, što pomaže u regulisanju nivoa mokraćne kiseline u vašem telu.

Dodavanje šargarepe u vaša omiljena jela ili sokove i smutije je odličan način da kontrolišete nivo mokraćne kiseline i ubrzate metabolizam.

paradajz-shutterstock-2455147795.jpg
Studije su pokazale da paradajz može poboljšati funkciju bubrega i podržati prirodnu detoksikaciju organizma Foto: Shutterstock

Paradajz

Paradajz je bogat vitaminom C i ima blago alkalno dejstvo, što može pomoći u neutralizaciji viška mokraćne kiseline i sprečavanju njenog nakupljanja oko zglobova. Paradajz je takođe bogat likopenom i drugim antioksidansima koji uspešno neutrališu stres često uzrokovan visokim nivoom mokraćne kiseline.

Studije su pokazale da paradajz kao redovan sastojak u obrocima, kao sok ili dodatak supama, čorbama, salatama i sosovima, može poboljšati funkciju bubrega i podržati prirodnu detoksikaciju organizma.

Vitamin C u paradajzu jača imunološku funkciju, što je samo još jedan razlog da ovo povrće uključite u svoju ishranu sa ciljem smanjenja nivoa mokraćne kiseline. Njihova sposobnost da smanje kiselost i upalu pomaže u sprečavanju napada gihta i održavanju zdravlja zglobova.

paprika shutterstock_133313732.jpg
Ovo hrskavo povrće podržava funkciju krvnih sudova i smanjuje štetu uzrokovanu nakupljanjem mokraćne kiseline Foto: Shutterstock

Paprike babure

Bogate su vitaminom C i mešavinom moćnih antioksidanata koji jačaju celo telo, a istovremeno pomažu telu da pravilno metaboliše mokraćnu kiselinu. Nutritivni sastav paprika pomaže u razgradnji i izlučivanju mokraćne kiseline, što smiruje upalu i ublažava bolove u zglobovima, što su problemi često povezani sa gihtom.

Nutricionisti često preporučuju dodavanje paprika u obroke svakodnevno zbog njihove sposobnosti da smanje nivo mokraćne kiseline i poboljšaju opšte zdravlje. Ovo hrskavo povrće, pored svega navedenog, takođe podržava funkciju krvnih sudova i smanjuje štetu uzrokovanu nakupljanjem mokraćne kiseline. Paprike možete dodavati u salate, grickati ih kao užinu, peći ih, kuvati ih ili dinstati. Važno je da ih redovno konzumirate.

Izvor: zivim.jutarnji.hr/zdravlje.kurir.rs

