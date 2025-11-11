Čaj od hibiskusa pomaže u snižavanju pritiska: Prirodni je saveznik zdravlja, ali samo uz konsultaciju s lekarom
Čaj od hibiskusa — napravljen od suvih listova hibiskusa — ne samo da ima ukusan i opor ukus, već može i da pomogne vašem zdravlju.
Istraživanja su pokazala da pijenje čaja od hibiskusa dva puta dnevno može biti efikasno za kontrolu krvnog pritiska kod hipertenzije prvog stadijuma, zajedno sa promenom načina života i ishrane.
Pored toga, ovaj pregled je otkrio da hibiskus može smanjiti krvni pritisak, holesterol, šećer u krvi, telesne masti i nedostatak gvožđa.
Hibiskus može imati i zaštitne efekte protiv gojaznosti. Malo, randomizovano, placebo kontrolisano ispitivanje pokazalo je da su učesnici koji su uzimali ekstrakt hibiskusa videli smanjenje telesne težine, BMI i centralne masne mase, bez obzira na fizičku aktivnost.
Recept
Potrebno je
* 2 kašičice suvih cvetova hibiskusa
* 250 ml vode
* Med ili zaslađivač po ukusu (opciono)
* Limun ili pomorandža za dodatni ukus
Priprema
Zagrejte vodu do ključanja. Dodajte hibiskus u šolju ili manji lončić. Prelijte kipućom vodom preko cvetova hibiskusa. Poklopite i ostavite da odstoji 5–10 minuta. Procedite čaj kroz cediljku u šolju. Po želji zasladite medom ili dodajte limun ili kriške pomorandže.
VAŽNO
Pre uvođenja čaja od hibiskusa u ishranu, posebno ako imate hipertenziju ili uzimate lekove, obavezno se konsultujte sa fitoterapeutom ili lekarom.
