Istraživanja su pokazala da pijenje čaja od hibiskusa dva puta dnevno može biti efikasno za kontrolu krvnog pritiska kod hipertenzije prvog stadijuma, zajedno sa promenom načina života i ishrane.

Čaj od hibiskusa — napravljen od suvih listova hibiskusa — ne samo da ima ukusan i opor ukus, već može i da pomogne vašem zdravlju.

Pored toga, ovaj pregled je otkrio da hibiskus može smanjiti krvni pritisak, holesterol, šećer u krvi, telesne masti i nedostatak gvožđa.

Hibiskus može imati i zaštitne efekte protiv gojaznosti. Malo, randomizovano, placebo kontrolisano ispitivanje pokazalo je da su učesnici koji su uzimali ekstrakt hibiskusa videli smanjenje telesne težine, BMI i centralne masne mase, bez obzira na fizičku aktivnost.

Recept

Potrebno je

* 2 kašičice suvih cvetova hibiskusa

* 250 ml vode

* Med ili zaslađivač po ukusu (opciono)

* Limun ili pomorandža za dodatni ukus

Priprema

Zagrejte vodu do ključanja. Dodajte hibiskus u šolju ili manji lončić. Prelijte kipućom vodom preko cvetova hibiskusa. Poklopite i ostavite da odstoji 5–10 minuta. Procedite čaj kroz cediljku u šolju. Po želji zasladite medom ili dodajte limun ili kriške pomorandže.

Čaj od hibiskusa prirodno pomaže u snižavanju krvnog pritiska, ali ga koristite uz konsultaciju sa fitoterapeutom ili lekarom Foto: Shutterstock

VAŽNO