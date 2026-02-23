Slušaj vest

Nadutost i bolovi u stomaku čest su problem, naročito nakon obilnih ili teških obroka. Kombinacija kamilice, komorača i mente tradicionalno se koristi za smirivanje digestivnih tegoba, opuštanje creva i ublažavanje grčeva, kod nadutosti stomaka sa bolovima.

Potrebno je:

  • 30g cvetova kamilice
  • 30g komorača
  • 40g nane

Komorač je biljka poznata po slatkastom ukusu i blagotvornim svojstvima.
Pomaže kod nadutosti, olakšava varenje, smiruje grčeve u stomaku i deluje blago diuretski.

Priprema

U 4 dl hladne vode sipati dve kašike mešavine, zagrejati do ključanja i ostaviti da vri jedan minut. Skloniti sa šporeta, poklopiti i ostaviti da odstoji 30 minuta, zatim procediti.

Piti mlako, više puta dnevno po jednu malu kafenu šoljicu.

caj-kamilica.jpg
Prirodni čaj od kamilice, komorača i mente pomaže varenju i smiruje stomak Foto: Pr Stvar Ukusa

Ključne zdravstvene prednosti mešavine

  • Ublažava nadutost – komorač smanjuje stvaranje gasova i olakšava varenje.
  • Smiruje grčeve – kamilica deluje blago protivupalno i opušta mišiće creva.
  • Olakšava varenje – menta podstiče lučenje digestivnih sokova i smanjuje osećaj težine.
  • Umiruje stomak – kombinacija biljaka deluje blago i prirodno, bez opterećenja za organizam.
Napomena

Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.

Izvor knjiga: Čarobnjaci bilja/Zdravlje.Kurir.rs

Pet moćnih čistača mokraćnih puteva, čuveni travar otkriva ko bi trebalo da ih preskoči

Ne propustiteZdravlje iz PrirodePet moćnih čistača mokraćnih puteva: Čuveni travar otkriva ko bi trebalo da ih preskoči
providni čajnik sa čajem od mačine dušice, sveže bilje pored na stolu i u drvenoj činiji
Zdravlje iz PrirodeČajna mešavina protiv gihta: Recept travara koji smanjuje nivo mokraćne kiseline
čaj od koprive u providnoj staklenoj šolji
Zdravlje iz PrirodeImate heliko bakteriju? Evo kako čaj od pelina može da pomogne
čaj od pelina
Zdravlje iz PrirodeČaj za smirivanje upale mokraćnih kanala: 5 magičnih biljaka protiv bakterija
vezica sveže, procvetale žalfije, pored providna šolja sa čajem od žalfije