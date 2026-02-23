Moćna čajna mešavina za nadutost: Smanjuje grčeve i podstiče varenje
Nadutost i bolovi u stomaku čest su problem, naročito nakon obilnih ili teških obroka. Kombinacija kamilice, komorača i mente tradicionalno se koristi za smirivanje digestivnih tegoba, opuštanje creva i ublažavanje grčeva, kod nadutosti stomaka sa bolovima.
Potrebno je:
- 30g cvetova kamilice
- 30g komorača
- 40g nane
Komorač je biljka poznata po slatkastom ukusu i blagotvornim svojstvima.
Pomaže kod nadutosti, olakšava varenje, smiruje grčeve u stomaku i deluje blago diuretski.
Priprema
U 4 dl hladne vode sipati dve kašike mešavine, zagrejati do ključanja i ostaviti da vri jedan minut. Skloniti sa šporeta, poklopiti i ostaviti da odstoji 30 minuta, zatim procediti.
Piti mlako, više puta dnevno po jednu malu kafenu šoljicu.
Ključne zdravstvene prednosti mešavine
- Ublažava nadutost – komorač smanjuje stvaranje gasova i olakšava varenje.
- Smiruje grčeve – kamilica deluje blago protivupalno i opušta mišiće creva.
- Olakšava varenje – menta podstiče lučenje digestivnih sokova i smanjuje osećaj težine.
- Umiruje stomak – kombinacija biljaka deluje blago i prirodno, bez opterećenja za organizam.
Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.
Izvor knjiga: Čarobnjaci bilja/Zdravlje.Kurir.rs
