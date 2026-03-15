Pored nadutog stomaka, usput možete da izgubite i 3-4 kg za nedelju dana

Poznati travar sa Velebita, Dida Zvonko, često govori da heljdu mnogi pogrešno posmatraju kao "dijetalnu", iako je reč o namirnici sa veoma specifičnim nutritivnim sastavom. Kako objašnjava, heljda zapravo nije prava žitarica, ali je bogata vlaknima, kompletnim aminokiselinama i rutinom - biljnim jedinjenjem koje povoljno utiče na krvne sudove.

Jedna od njenih važnih prednosti je i to što sporije podiže nivo šećera u krvi, pa energija traje duže, a nagli napadi gladi se ređe javljaju. Upravo zbog toga mnogi je koriste kao osnovu kratkog sedmodnevnog režima ishrane koji bi, prema njegovim rečima, trebalo da pomogne da se stomak smiri, splasne i da se telo vrati u ravnotežu.

Kako izgleda jelovnik tokom sedam dana

Režim je jednostavan i zasniva se na nekoliko obroka tokom dana, sa heljdom kao glavnom namirnicom.

Doručak: Jedna kašika sirove heljde prelije se sa oko 200 ml kefira i ostavi preko noći. Ujutru se smesa pojede, a nakon doručka naredna tri do četiri sata ne bi trebalo unositi hranu. Dozvoljeni su voda, crna kafa ili čaj bez šećera.

Ukoliko postite, kefir može da se izostavi. On je samo dodatak za creva, ali nije obavezan

Ručak : Za ručak se priprema oko 60 g heljde uz veliku porciju povrća. Preporučuju se lisnato i lagano povrće poput spanaća, blitve, rukole, krastavca, tikvica, brokolija ili karfiola.

Užina : Četiri suve šljive potapaju se u vodi tokom noći. Sledećeg dana popije se voda u kojoj su stajale, a zatim se pojedu i šljive.

Večera: Za večeru se jede manja porcija kuvane heljde, i to najkasnije tri sata pre odlaska na spavanje.

Ukoliko neko posti, odnosno preskače mlečne proizvode, kefir može da se izostavi i da se heljda jede samostalno.

Šta može da se očekuje

Prema iskustvu koje prenosi Dida Zvonko, ovakav način ishrane pomaže da se stomak smiri i da se smanji osećaj nadutosti. Stabilniji nivo šećera u krvi doprinosi i manjoj potrebi za čestim obrocima.

Tokom sedam dana, navodi on, mnogi primećuju i pad telesne težine od nekoliko kilograma (3-4), ali naglašava da je važnije to što se organizam privremeno rastereti i što se uspostavlja uredniji ritam ishrane.