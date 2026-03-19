Slušaj vest

Iako ga najčešće povezujete sa zimom i kuvanim vinom, karanfilić je mnogo više od mirisnog dodatka jelima. Ovaj mali, ali snažan začin vekovima se koristi u tradicionalnoj medicini zbog svojih brojnih blagotvornih efekata na organizam.

Kako da napravite čaj?

Potrebno je:

  • 2 ili 3 karanfilića
  • 2,5 dl ključale vode
  • po želji par kapi limunovog soka

Priprema

Prelijte karanfiliće sa 2,5 dl ključale vode, poklopite i ostavite da odstoji 15 minuta. Zatim procedite u staklenu flašu.

Oprez

Karanfilić je veoma jak začin, pa se čaj treba koristiti umereno. U većim količinama može iritirati želudac, opteretiti jetru i uticati na zgrušavanje krvi. Poseban oprez preporučuje se trudnicama, osobama koje uzimaju lekove i osobama sa dijabetesom.

karanfilić shutterstock_1213752913.jpg
Karanfilić ima snažno antiinflamatorno, antivirusno i antibakterijsko dejstvo, a zahvaljujući eteričnom ulju eugenolu deluje i kao antioksidans Foto: Shutterstock

Zdravstvene koristi

Karanfilić ima snažno antiinflamatorno, antivirusno i antibakterijsko dejstvo, a zahvaljujući eteričnom ulju eugenolu deluje i kao antioksidans, pomažući u ublažavanju simptoma prehlade.

Posebno je koristan za disajne puteve jer razređuje sluz i olakšava iskašljavanje. Podržava rad sistema za varenje, ublažava nadimanje i podstiče apetit, dok istovremeno jača imunitet.

Bogata nutritivna vrednost (vitamini i minerali) doprinosi opštem zdravlju organizma, a u narodnoj medicini koristi se i za ublažavanje mučnine, zubobolje i lošeg zadaha.

Takođe može pomoći u regulaciji šećera u krvi, snižavanju krvnog pritiska i holesterola, kao i u poboljšanju funkcije jetre.

Napomena

Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.

Izvor: Zivim.jutarnji.hr/Zdravlje.Kurir.rs

Zašto bi trebalo da pijete vodu sa karanfilićem posle večere? Doktorka otkriva prednosti i ograničenja

Ne propustiteZdravlje iz PrirodeČaj za smirivanje upale mokraćnih kanala: 5 magičnih biljaka protiv bakterija
vezica sveže, procvetale žalfije, pored providna šolja sa čajem od žalfije
Zdravlje iz PrirodeČaj od lovorovog lista i karanfilića: Čuva od virusa, olakšava varenje i opušta nerve
lovor-shutterstock-1999280732.jpg
Zdravlje iz PrirodeKaranfilić za krvni pritisak: Recept travara Jove sa Romanije prenosi se s kolena na koleno
turski čaj od karanfilića u tracicinalnoj staklenoj čaši na drvenom stolu
IshranaJagode: Dijetolog otkriva zašto su nutritivna bomba za mršavljenje i zdravo srce
jagode.jpg