Karanfilić je snažan začin dobar saveznik zdravlja – jača imunitet, poboljšava varenje i pomaže organizmu da se izbori sa upalama i infekcijama

Iako ga najčešće povezujete sa zimom i kuvanim vinom, karanfilić je mnogo više od mirisnog dodatka jelima. Ovaj mali, ali snažan začin vekovima se koristi u tradicionalnoj medicini zbog svojih brojnih blagotvornih efekata na organizam.

Kako da napravite čaj? Potrebno je: 2 ili 3 karanfilića

2,5 dl ključale vode

po želji par kapi limunovog soka Priprema

Prelijte karanfiliće sa 2,5 dl ključale vode, poklopite i ostavite da odstoji 15 minuta. Zatim procedite u staklenu flašu.

Oprez Karanfilić je veoma jak začin, pa se čaj treba koristiti umereno. U većim količinama može iritirati želudac, opteretiti jetru i uticati na zgrušavanje krvi. Poseban oprez preporučuje se trudnicama, osobama koje uzimaju lekove i osobama sa dijabetesom.

Foto: Shutterstock

Zdravstvene koristi

Karanfilić ima snažno antiinflamatorno, antivirusno i antibakterijsko dejstvo, a zahvaljujući eteričnom ulju eugenolu deluje i kao antioksidans, pomažući u ublažavanju simptoma prehlade.

Posebno je koristan za disajne puteve jer razređuje sluz i olakšava iskašljavanje. Podržava rad sistema za varenje, ublažava nadimanje i podstiče apetit, dok istovremeno jača imunitet.

Bogata nutritivna vrednost (vitamini i minerali) doprinosi opštem zdravlju organizma, a u narodnoj medicini koristi se i za ublažavanje mučnine, zubobolje i lošeg zadaha.

Takođe može pomoći u regulaciji šećera u krvi, snižavanju krvnog pritiska i holesterola, kao i u poboljšanju funkcije jetre.

Napomena Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.