Čaj od karanfilića: Moćan saveznik za varenje, imunitet i zdravlje jetre
Iako ga najčešće povezujete sa zimom i kuvanim vinom, karanfilić je mnogo više od mirisnog dodatka jelima. Ovaj mali, ali snažan začin vekovima se koristi u tradicionalnoj medicini zbog svojih brojnih blagotvornih efekata na organizam.
Kako da napravite čaj?
Potrebno je:
- 2 ili 3 karanfilića
- 2,5 dl ključale vode
- po želji par kapi limunovog soka
Priprema
Prelijte karanfiliće sa 2,5 dl ključale vode, poklopite i ostavite da odstoji 15 minuta. Zatim procedite u staklenu flašu.
Karanfilić je veoma jak začin, pa se čaj treba koristiti umereno. U većim količinama može iritirati želudac, opteretiti jetru i uticati na zgrušavanje krvi. Poseban oprez preporučuje se trudnicama, osobama koje uzimaju lekove i osobama sa dijabetesom.
Zdravstvene koristi
Karanfilić ima snažno antiinflamatorno, antivirusno i antibakterijsko dejstvo, a zahvaljujući eteričnom ulju eugenolu deluje i kao antioksidans, pomažući u ublažavanju simptoma prehlade.
Posebno je koristan za disajne puteve jer razređuje sluz i olakšava iskašljavanje. Podržava rad sistema za varenje, ublažava nadimanje i podstiče apetit, dok istovremeno jača imunitet.
Bogata nutritivna vrednost (vitamini i minerali) doprinosi opštem zdravlju organizma, a u narodnoj medicini koristi se i za ublažavanje mučnine, zubobolje i lošeg zadaha.
Takođe može pomoći u regulaciji šećera u krvi, snižavanju krvnog pritiska i holesterola, kao i u poboljšanju funkcije jetre.
Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.
Izvor: Zivim.jutarnji.hr/Zdravlje.Kurir.rs
