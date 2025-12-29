Slušaj vest

Problemi sa stomakom postaju češći tokom perioda praznika zbog nekoliko faktora kao što su promene u ishrani, povećana konzumacija gaziranih i alkoholnih pića, dehidracija i promene u rutini. Izbor pogrešne hrane može pogoršati simptome, pa da biste to izbegli, birajte namirnice navedene u nastavku.

  • Jogurt - Običan nezaslađeni jogurt je dobar za grčeve u stomaku i gasove, ali probiotici koje sadrži pomažu i kod dijareje izazvane antibioticima. To je zato što jogurt unosi zdrave bakterije u organizam, što takođe smanjuje bol u tom području.
  • Jabukovo sirće - Može pomoći kod problema sa varenjem ako su uzrokovani nedostatkom želudačne kiseline, a pošto je prilično jako, dovoljno je pomešati kašiku ili dve sa toplom vodom i dodati malo meda.
  • Pirinač - Ovo je namirnica koja se lako vari i povećava apsorpciju tečnosti. Pirinač, u slučaju dijareje, može vratiti stolicu u normalu, a takođe pomaže kod neprijatnog osećaja u želucu zahvaljujući skrobu koji se lepi za sluzokožu želuca.
  • Đumbir - Može pomoći u slučaju povraćanja ili mučnine. Kriške đumbira pomešajte sa ključalom vodom i ostavite da odstoje nekoliko minuta. Naravno, možete jednostavno kupiti i čaj od đumbira.

Izbor pogrešne hrane može pogoršati simptome, pa da biste to izbegli, birajte ove namirnice Foto: Shutterstock

  • Sok od aloe - Aloe vera je biljka koja se koristi za ublažavanje opekotina, ali je dobra i za kiselost i druge probleme sa želucem. Budite svesni da može delovati i kao laksativ, u zavisnosti od količine koju popijete.
  • Banane - Bez obzira da li volite banane ili ne, ovo voće je dobro za uznemireni stomak i normalizaciju stolice u slučaju dijareje. Banane takođe sadrže kalijum, što je veoma korisno ako niste mogli da jedete neko vreme zbog bolesti.
  • Komorač - Ima visoku koncentraciju antioksidanata, odličan je za gasove, a takođe pomaže jetri da izbaci neželjene materije iz organizma. Jednostavno pojedite pola kašičice semena komorača ili grickajte svež komorač kada patite od nadimanja.
  • Tost - Gotovo da nema smisla pominjati tost jer ga svi već znaju, ali ćemo ga ipak dodati na spisak. Tost je odličan kada imate problema sa želucem. Namažite ga sa malo džema ili marmelade i takav obrok neće uznemiriti želudac, a telu će obezbediti potreban šećer i druge hranljive materije.

