U pitanju je biljna mešavina koja se tradicionalno koristi za detoksikaciju i poboljšanje opšteg zdravlja

Slušaj vest

Brojsov čaj, poznat i kao Brojsova mešavina, izvorno je razvijen od strane dr Maksimilijana Brojsa, austrijskog lekara koji je postavio temelje za holistički pristup zdravlju.

Ovaj čaj se sastoji od pažljivo odabranih biljaka koje imaju detoksikaciona svojstva, a njegova popularnost je sve veća.

Šta je Brojsov čaj i kako se priprema?

U pitanju je biljna mešavina koja se tradicionalno koristi za detoksikaciju i poboljšanje opšteg zdravlja. Priprema se jednostavno: mešavina biljaka se prelije vrućom vodom i ostavi da odstoji.

Čaj se obično pije na prazan stomak kako bi se maksimalno iskoristile njegove blagodeti koje ima po zdravlje, a ključna tačka je u tome da se pridržavate jasnih smernica za pripremu kako biste osigurali punu efikasnost.

Kantarion je poznat zbog svojih umirujućih svojstava, često se koristi za smanjenje stresa i poboljšanje raspoloženja Foto: Shutterstock

Potrebno je:

15 g kantariona (gospina trava)

10 g crnog sljeza

8 g nane

6 g pelina

5 g hajdučke trave

Priprema

Pomešajte sve bilje kako biste dobili homogenu mešavinu. U posudu stavite jednu kašičicu mešavine i prelijte sa 250 ml vrele vode. Poklopite i ostavite da odstoji 10 minuta, zatim procedite.

Koji su glavni sastojci Brojsovog čaja?

Sastojci ovog čaja variraju, ali često uključuju biljke kao što su kantarion, crni sljez, nana, pelin i hajdučku travu. Ove biljke su poznate po svojim lekovitim svojstvima i doprinose zdravlju na različite načine.

Kantarion je poznat zbog svojih umirujućih svojstava, često se koristi za smanjenje stresa i poboljšanje raspoloženja.

je poznat zbog svojih umirujućih svojstava, često se koristi za smanjenje stresa i poboljšanje raspoloženja. Crni sljez deluje umirujuće na sluzokožu digestivnog trakta, pomažući kod iritacija i upala, a poznat je i po svom blagotvornom dejstvu na disajne puteve.

deluje umirujuće na sluzokožu digestivnog trakta, pomažući kod iritacija i upala, a poznat je i po svom blagotvornom dejstvu na disajne puteve. Nana (menta) ima osvežavajući efekat i umirujuće dejstvo na probavni sistem, olakšavajući nadutost i grčeve.

ima osvežavajući efekat i umirujuće dejstvo na probavni sistem, olakšavajući nadutost i grčeve. Pelin se koristi kao prirodni tonik za želudac, pomažući u varenju i ublažavanju stomačnih tegoba, a takođe ima blaga antimikrobna svojstva.

se koristi kao prirodni tonik za želudac, pomažući u varenju i ublažavanju stomačnih tegoba, a takođe ima blaga antimikrobna svojstva. I na kraju, hajdučka trava je poznata po svojim antiinflamatornim i antimikrobnim svojstvima i često se koristi za podršku imunitetu i zdravlju jetre.

Hajdučka trava je poznata po svojim antiinflamatornim i antimikrobnim svojstvima i često se koristi za podršku imunitetu i zdravlju jetre Foto: Shutterstock

Koji su glavni zdravstveni benefiti Brojsovog čaja? Detoksikacija organizma - Jedan od glavnih benefita Brojsovog čaja je njegova sposobnost detoksikacije organizma. Biljke u mešavini pomažu u eliminaciji toksina, što doprinosi boljem radu jetre i bubrega.

Jačanje imuniteta - Redovno konzumiranje ovog čaja može poboljšati imunološki sistem. Sastojci kao što su kopriva i đumbir bogati su antioksidansima, što pomaže u jačanju otpornosti organizma na bolesti.

Antikancerogena svojstva - Istraživanja pokazuju da neki od sastojaka Brojsovog čaja mogu imati antikancerogena svojstva i biti korisne u borbi protiv slobodnih radikala i smanjenju oksidativnog stresa. Slobodni radikali su nestabilni molekuli koji mogu oštetiti ćelije, DNK i proteine, što potencijalno vodi do razvoja karcinoma. Oksidativni stres, uzrokovan prekomernom proizvodnjom slobodnih radikala i nedovoljnim nivoima antioksidanasa, igra ključnu ulogu u procesu starenja i razvoju različitih hroničnih bolesti, uključujući karcinome.

Bolji rad probave - Zahvaljujući vlaknima i prirodnim enzimima koje sadrži, Brojsov čaj može značajno poboljšati probavu, te pomoći u lakšoj razgradnji hrane i apsorpciji hranljivih materija. Kako se pravilno priprema Brojsov čaj?

Koristite kvalitetne sastojke, kako biste postigli najbolje efekte ove biljne mešavine. Obično se preporučuje da se jednu do dve kašike mešavine preliju sa 250 ml ključale vode. Ostavite da odstoji 10-15 minuta pre nego što procedite. Uživajte u čaju bez dodataka kako biste zadržali njegove prirodne blagodeti koje ima po zdravlje.

Ovaj čaj se preporučuje za jačanje imunieta, bolju probavu i detoksikaciju Foto: Shutterstock

Kome se preporučuje i koliko često?

Ovaj napitak se preporučuje osobama koje žele da poboljšaju svoje opšte zdravlje, podstaknu detoksikaciju organizma, ojačaju imunitet ili unaprede probavu.

Međutim, osobe sa specifičnim zdravstvenim stanjima, poput bolesti jetre, bubrega ili gastrointestinalnih poremećaja, treba da se posavetuju sa lekarom ili nutricionistom pre nego što počnu da piju ovaj čaj.

Takođe, trudnice i dojilje bi takođe trebalo da se konsultuju sa lekarom pre nego što uključe Brojsov čaj u svoju svakodnevnu rutinu.

Ko ne bi trebalo da pije ovaj čaj?

Iako konzumiranje ovog čaja može imati blagotvorno dejstvo na organizam zahvaljujući lekovitim biljkama, važno je znati da svaka od njih može izazvati neželjene efekte kod određenih osoba. Zato se preporučuje oprez, posebno kod ljudi sa hroničnim bolestima, trudnica i osoba koje piju lekove.

Kantarion (gospina trava) poznat je po svom antidepresivnom dejstvu, ali može ozbiljno uticati na delovanje lekova. On ubrzava razgradnju mnogih medikamenata u jetri (uključujući antidepresive, kontraceptive, lekove za HIV, kardiovaskularne lekove i antikoagulanse), što može smanjiti njihovu efikasnost. Osobe koje koriste ove lekove treba da izbegavaju kantarion bez prethodne konsultacije sa lekarom.

Crni slez je blag za digestivni trakt i često se koristi za umirivanje sluzokože, ali može usporiti apsorpciju lekova ako se uzima u isto vreme. Zato se preporučuje vremenski razmak od najmanje jedan do dva sata između konzumiranja crnog sleza i lekova.

Nana (menta) može izazvati nelagodnost kod osoba koje pate od refluksa ili gastritisa, jer opušta mišić jednjaka i može pogoršati simptome. Takođe, kod osoba sa osetljivim digestivnim sistemom, veće količine mogu izazvati nadimanje ili blage grčeve.

Čaj od pelina deluje protiv heliko bakterije i može ublažiti gastričnu nelagodnost Foto: Shutterstock

Pelin je vrlo snažna biljka sa gorkim supstancama koje stimulišu varenje, ali može izazvati mučninu, vrtoglavicu i u većim dozama određene neurološke tegobe, posebno ako se koristi duže vreme. Ne preporučuje se osobama sa oboljenjima jetre, epilepsijom, kao ni trudnicama zbog potencijalno toksičnih sastojaka (tujon).

Hajdučka trava ima antiinflamatorna i spazmolitička svojstva, ali može izazvati alergijske reakcije kod osetljivih osoba, posebno kod onih koji su alergični na biljke iz porodice glavočika (npr. na kamilicu). Takođe, može pojačati dejstvo antikoagulanasa.

Napomena Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativnogkaraktera i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.