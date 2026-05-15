Voda je i dalje najbolji saveznik tela kada je u pitanju hidratacija, ali mnogi će priznati da posle nekoliko čaša dnevno može postati prilično monotona. Zato ne čudi što sve više ljudi poseže za drugim, možda manje zdravim alternativama. Međutim, kako biste koristili svom varenju, metabolizmu i opštem zdravlju, predlaže se sledeće:

Limun ili limeta

Visoka količina vitamina C koja se nalazi u limunu i limeti pomaže u proizvodnji digestivnih enzima. Možete ih iscediti u vodu ili jednostavno dodati tanke kriške. Pored toga što pomažu varenju, oni takođe podstiču gubitak težine, osvežavaju dah i pomažu u prevenciji kamena u bubregu.

Jabukovo sirće

Dodavanje 2–3 kašičice sirćeta u vodu može pomoći u ispiranju toksina iz tela, poboljšanju varenja i ubrzanju metabolizma. Takođe može pomoći u uravnoteženju pH vrednosti organizma.

Neke od prednosti jabukovog sirćeta uključuju:

  • smanjenje nivoa insulina nakon jela
  • smanjenje nivoa šećera u krvi
  • niži holesterol
  • poboljšanje kod sindroma policističnih jajnika
  • smanjenje strija
Jabukovo sirće može pomoći varenju i doprineti stabilnijem nivou šećera u krvi nakon obroka Foto: Shuttershtock

Sveži listovi mente

Listovi nane mogu poboljšati protok žuči i funkciju pljuvačnih žlezda, a takođe pomažu kod grčeva.

Krastavci

Ne samo da sadrže antioksidanse i vlakna, već i pojačavaju proizvodnju insulina u pankreasu. Dodajte pola tanko isečenog krastavca u čašu vode.

Cimet

Cimet može smanjiti neprijatne simptome sindroma iritabilnog creva, a posebno je koristan kod nadimanja. Podstiče varenje i pomaže u borbi protiv bakterijskih infekcija. Takođe može pomoći kod grčeva.

Stavite komad štapića cimeta u vodu i ostavite da odstoji neko vreme kako bi pustio aromu.

Cimet može pomoći varenju, smanjiti nadimanje i ublažiti grčeve u stomaku Foto: Shutterstock

Đumbir

Đumbir može ublažiti grčeve, gasove, nadimanje i loše varenje. Isecite svež đumbir na male komadiće, stavite ga u vodu i ostavite da odstoji preko noći kako bi voda upila hranljive sastojke.

Izvor: Zivim.jutarnji.hr/Zdravlje.Kurir.rs

