Jedan od ovih 5 sastojaka dodajte u običnu vodu: Smanjuje gasove, podstiče varenje i mršavljenje
Voda je i dalje najbolji saveznik tela kada je u pitanju hidratacija, ali mnogi će priznati da posle nekoliko čaša dnevno može postati prilično monotona. Zato ne čudi što sve više ljudi poseže za drugim, možda manje zdravim alternativama. Međutim, kako biste koristili svom varenju, metabolizmu i opštem zdravlju, predlaže se sledeće:
Limun ili limeta
Visoka količina vitamina C koja se nalazi u limunu i limeti pomaže u proizvodnji digestivnih enzima. Možete ih iscediti u vodu ili jednostavno dodati tanke kriške. Pored toga što pomažu varenju, oni takođe podstiču gubitak težine, osvežavaju dah i pomažu u prevenciji kamena u bubregu.
Jabukovo sirće
Dodavanje 2–3 kašičice sirćeta u vodu može pomoći u ispiranju toksina iz tela, poboljšanju varenja i ubrzanju metabolizma. Takođe može pomoći u uravnoteženju pH vrednosti organizma.
Neke od prednosti jabukovog sirćeta uključuju:
- smanjenje nivoa insulina nakon jela
- smanjenje nivoa šećera u krvi
- niži holesterol
- poboljšanje kod sindroma policističnih jajnika
- smanjenje strija
Sveži listovi mente
Listovi nane mogu poboljšati protok žuči i funkciju pljuvačnih žlezda, a takođe pomažu kod grčeva.
Krastavci
Ne samo da sadrže antioksidanse i vlakna, već i pojačavaju proizvodnju insulina u pankreasu. Dodajte pola tanko isečenog krastavca u čašu vode.
Cimet
Cimet može smanjiti neprijatne simptome sindroma iritabilnog creva, a posebno je koristan kod nadimanja. Podstiče varenje i pomaže u borbi protiv bakterijskih infekcija. Takođe može pomoći kod grčeva.
Stavite komad štapića cimeta u vodu i ostavite da odstoji neko vreme kako bi pustio aromu.
Đumbir
Đumbir može ublažiti grčeve, gasove, nadimanje i loše varenje. Isecite svež đumbir na male komadiće, stavite ga u vodu i ostavite da odstoji preko noći kako bi voda upila hranljive sastojke.
Izvor: Zivim.jutarnji.hr/Zdravlje.Kurir.rs
