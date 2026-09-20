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Gojaznost se najčešće povezuje sa bolestima srca, dijabetesom i visokim pritiskom, ali lekari upozoravaju da višak kilograma može da utiče i na seksualno zdravlje muškaraca. Erektilna disfunkcija često se doživljava kao izolovan problem, međutim, u velikom broju slučajeva povezana je sa stanjem krvnih sudova, hormonima i opštim metaboličkim zdravljem organizma, objašnjava urolog i specijalista za transplantaciju bubrega dr Karanj S. Venugopal iz bolnice Aster RV u Bangaloru (Indija). 

- Višak masnog tkiva, naročito u predelu stomaka, može da smanji nivo testosterona i poveća hroničnu upalu u organizmu, što može da oteža postizanje i održavanje erekcije. Gojaznost je često povezana i sa visokim krvnim pritiskom, dijabetesom tipa 2, povišenim masnoćama u krvi i bolestima srca. Sva ova stanja vremenom oštećuju krvne sudove, a samim tim i protok krvi potreban za erekciju - objašnjava dr Venugopal.

Dobra cirkulacija ključna je za normalnu erektilnu funkciju, pa svaki poremećaj koji utiče na krvne sudove može da se odrazi i na seksualno zdravlje, dodaje doktor.

muškarac sa sedi na krevetu i hvata se za glavu, koncept erektilna disfunkcija/srce
Svaki poremećaj koji utiče na krvne sudove može da se odrazi i na seksualno zdravlje Foto: Shutterstock

Na povezanost gojaznosti i erektilne disfunkcije ukazuju i istraživanja. Studija objavljena 2023. godine u časopisu Frontiers in Endocrinology pokazala je da muškarci sa gojaznošću imaju 2,51 putaveći rizik od umerene i teške erektilne disfunkcije u poređenju sa muškarcima normalne telesne težine.

Kada je vreme za lekara?

Prema rečima stručnjaka, mršavljenje može da donese višestruke koristi. Gubitak kilograma doprinosi boljem protoku krvi, smanjenju upale u organizmu i porastu nivoa testosterona, jer masno tkivo utiče na smanjenje ovog hormona. Pored toga, redovna fizička aktivnost i zdravija ishrana pozitivno utiču na energiju, raspoloženje, samopouzdanje i nivo stresa, što takođe igra važnu ulogu u seksualnom zdravlju.

Lekar i pacijent u ordinaciji
Ako simptomi ne prolaze, važno je javiti se lekaru kako bi se uradila procena i napravio plan lečenja Foto: Shutterstock

- Čak i manji gubitak telesne težine kod pojedinih muškaraca može da pomogne očuvanju testosterona i poboljšanju seksualne funkcije - navodi dr Venugopal i dodaje da erektilnu disfunkciju ne bi trebalo ignorisati, posebno kada traje duže vreme

- Ako simptomi ne prolaze, važno je javiti se lekaru kako bi se uradila procena i napravio plan lečenja. Erektilna disfunkcija nekada može da bude i jedan od prvih znakova bolesti srca ili metaboličkih poremećaja - upozorava dr Venugopal.

Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.kurir.rs

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