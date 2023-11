7 FAKTORA KOJI SMANJUJU BROJ I KVALITET SPERMATOZOIDA: Evo šta muškoj plodnosti šteti više od mobilnih telefona

Vesti o slavnim ličnostima koje su postale očevi u godinama u kojima to nije uobičajeno, dovele su do pogrešne ideje o muškoj plodnosti – da joj životno doba ne šteti. Međutim, loša vest je da se ne radi samo o starenju, već bez obzira na godine, ukupni broj spermatozoida i zdravlje sperme opadaju.

Studija objavljena 2007. godine u časopisu Andrologia, u kojoj je učestvovalo više od 6.000 muškaraca, pokazala je da se broj spermatozoida smanjuje sa godinama. Na primer, muškarci od 55 godina imali su za više od 50 odsto manje sperme od onih od 30 do 35 godina.

Šta loše utiče na spermu?

Sve što utiče na broj spermatozoida i nivo testosterona dovodi na globalnoj osnovi do smanjenja broja spermatozoida, kaže dr Rob Galovai. To su:

Oksidativni stres - oštećuje DNK sperme i smanjuje broj spermatozoida i nivo testosterona.

i smanjuje broj spermatozoida i nivo testosterona. Sve veća upotreba plastike

Sve veći nivo gojaznosti

Pušenje

Alkohol

Nedostatak vežbanja

Loša ishranu

Broj spermatozoida od 1973. do 2018. opao je za više od 60%

Velika studija objavljena u časopisu Human Reproduction Update analizirala je ukupno 223 studije rađene u periodu od 1973. do 2018. i došla do zapanjujućeg otkrića. Broj spermatozoida pao je za 68 odsto, a koncentracija spermatozoida za 51,6 odsto u tom periodu. Najveći pad zapažen je od 2000. godine, kada je svake godine došlo do pada koncentracije spermatozoida za 2,6 odsto.

Osim kvantiteta, bitna je i pokretljivost spermatozodia i morfologija tj. njihov oblik i strukturno zdravlje.

- Ovaj pad broja spermatozoida je zabrinjavajući. Svaki šesti par ima poteškoća sa začećem, pri čemu je muška neplodnost faktor u polovini slučajeva - kaže prof. Rob Galovai za Daily Mail.

Da li mobilni telefoni utiču na broj i kvalitet spermatozoida?

U studija o kojoj je pisao časopis Andrology a koja je objavljena u brojnim medijima, naslovi su bili više nego alarmantni. Tim iz Švajcarske je otkrio da ako ste koristili mobilni telefon više od 20 puta dnevno, imate 21 odsto manji broj spermatozoida u poređenju sa onima koji su ga koristili manje od deset puta dnevno. Međutim, doktor Galovai dodatno pojašnjava ovu studiju.

- Pre nego što odustanete od mobilnog telefona, dozvolite mi da objasnim šta ova studija nije pokazala. Iako je broj spermatozoida bio manji, ipak je bio daleko iznad nivoa koji ugrožavaju plodnost - rekao je on.

Doktor je takođe istakao da je studija proučavala uzorke sperme muškaraca između 18 i 22 godine u centru za procenu njihove fizičke sposobnosti za vojnu službu. Ispitanici su popunili upitnike, između ostalog, o tome gde obično drže telefon. Iznenađujuće, za broj spermatozoida nije bilo važno da li ga drže u torbi ili u pantalonama. Ali ako je telefon i oštetio spermu, sigurno bi više bili pogođeni oni koji su telefon držali u pantalonama. Zato profesor Galovai ističe da ovo istraživanje treba uzeti sa rezervom.

Šta svaki muškarac može da uradi za svoju plodnost?

Održavanje optimalne težine

U studiji objavljenoj u Human Reproduction 2022., kada su muškarci sa prekomernom težinom (mnogi od njih i do 15 kg iznad zdravog indeksa telesne mase) otišli ​​na osmonedeljnu niskokaloričnu dijetu (800 kalorija dnevno), njihov broj spermatozoida se povećao za 50 procenata.

Ova poboljšanja zadržala su se godinu dana kod muškaraca koji su zadržali optimalnu težinu, ali ne i kod muškaraca koji su povratili težinu.

Redovno vežbanje

Kada su muškarci koji su pohađali kliniku za neplodnost dobili režim intenzivnog vežbanja, njihov broj spermatozoida se povećao za 21 odsto u poređenju sa onima koji nisu vežbali, prema studiji iz 2015. objavljenoj u časopisu Reproduction. Učesnici istraživanja radili su kombinaciju kardiovaskularnih vežbi i vežbi snage. Međutim, vežbe nisu uključivale bicikl jer pritisak sedišta na testise direktno oštećuje spermu.

Zdrava ishrana

Ovo se odnosi na konzumiranje hrane za koju je dokazano da smanjuje oksidativni stres. Godine 2018., Američki žurnal za kliničku ishranu objavio je da konzumiranje 60 grama mešanih orašastih plodova jednom dnevno tokom 14 nedelja povećava broj i pokretljivost spermatozoida kod muškaraca i smanjuje znake oštećenja DNK.

