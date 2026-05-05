Kada pad testosterona nije samo posledica godina? Ovi simptomi ukazuju na manjak
Pad testosterona deo je prirodnog starenja, ali ne znači uvek i problem. Kod većine muškaraca vrednosti ostaju u granicama normale, iako se postepeno smanjuju. Ipak, kod nekih dolazi do izraženijeg pada, koji može da utiče na libido, raspoloženje i opšte stanje organizma.
Testosteron se stvara pre svega u testisima, a u manjoj meri i u nadbubrežnim žlezdama. Njegov nedostatak ne postavlja se na osnovu simptoma, već tek kada se laboratorijski potvrdi – sa dve jutarnje analize krvi koje pokazuju vrednosti ispod referentnih granica. Kako objašnjava endokrinolog prof. dr Šalender Basin, to je tek prvi korak, jer je nakon toga važno utvrditi uzrok pada.
Šta sve obara testosteron
Godine jesu važan faktor, ali nisu jedini. Smanjenje broja ćelija koje proizvode testosteron prirodno prati starenje, ali određena stanja mogu dodatno ubrzati taj proces. Gojaznost, naročito sa naglašenim masnim tkivom u predelu stomaka, kao i dijabetes tipa 2, među najčešćim su uzrocima.
- Kod gojaznosti dolazi do smanjene stimulacije testisa, ali i do pojačane konverzije testosterona u estradiol, hormon koji se inače smatra "ženskim". Istovremeno, insulinska rezistencija i metabolički poremećaji povezani sa dijabetesom dodatno snižavaju nivo testosterona. Tako se zatvara začarani krug - niži testosteron pogoršava metabolizam, a loš metabolizam dalje obara testosteron - navodi dr Basin.
Uzrok mogu da budu i lekovi poput opioida i kortikosteroida, poremećaji rada štitaste žlezde, apneja u snu, kao i bolesti hipofize koja reguliše hormonske signale iz mozga.
Simptomi koji mogu da ukažu na manjak
Pad libida, erektilna disfunkcija, gubitak mišićne mase i snage, pad energije, poremećaj sna i promena raspoloženja najčešći su znaci koji mogu da ukažu na problem. Ipak, nijedan od njih nije specifičan sam po sebi, pa bez laboratorijske potvrde ne može da se govori o dijagnozi.
Kada ima smisla razmišljati o terapiji
Terapija testosteronom razmatra se tek kada su ispunjena dva uslova - potvrđeno nizak nivo hormona i prisutni simptomi. Istraživanja pokazuju da takva terapija može da ublaži tegobe i poboljša kvalitet života kod muškaraca sa jasno utvrđenim deficitom.
- Dugo je postojala bojazan da terapija povećava rizik od srčanog i moždanog udara, ali novije studije ukazuju da je taj rizik bio precenjen. Ipak, kod pojedinih pacijenata može da dovede do porasta krvnog pritiska, pa je neophodan lekarski nadzor - opominje doktor.
Testosteron može da se primenjuje u vidu injekcija, gelova, krema, flastera ili implantata, u zavisnosti od preporuke lekara. Doziranje se individualno prilagođava i redovno kontroliše.
- Prvi efekti, poput poboljšanja raspoloženja i libida, mogu da se osete već nakon nekoliko nedelja. Promene u mišićnoj masi zahtevaju više vremena, obično dva do tri meseca, dok se uticaj na telesnu kompoziciju i kosti procenjuje tek nakon dužeg perioda - sugeriše dr Basin.
Terapija nije za svakoga. Ne primenjuje se kod karcinoma prostate ili dojke kod muškaraca, kao ni kod određenih hematoloških poremećaja. Kod osoba sa izraženom apnejom u snu, prvo je potrebno rešiti osnovni problem.
Izvor: Health.harvard.edu/Zdravlje.kurir.rs